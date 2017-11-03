Есть ли будущее у Беларуси?

09.10.2017 14:02:47

Есть ли будущее у Беларуси? – задуматься над этим вопросом имеет право каждый гражданин страны. Но что делать белорусу, если появились у него сомнения? Молчать? Нет. Разве можно быть безразличным к судьбе своего Отечества, если угрожает ему опасность, пускай даже самая незначительная?

Надо заметить, что в основном белорусы занимают активную позицию по этому вопросу, но есть и такие, которые придерживаются нейтралитета. Причины для такого поведения в общем-то понятны. У одних – это просто житейское равнодушие, – мол своих проблем хватает. У других – это боязнь повторить судьбу трёх арестованных в Беларуси политологов.

И как следствие, нашим недругам удаётся шаг за шагом двигать нашу Беларусь в нужном им направлении. А это, как известно, чревато большими потрясениями в обществе, которые обязательно затронут всех, в том числе и придерживающихся нейтралитета.

Пытались этому помешать Ю. Павловец, С. Шиптенко, Д. Алимкин, но в декабре 2016 года один за другим были арестованы. Это они в своих статьях выражали тревогу и беспокойство за судьбу нашей страны. Они видели то, что по разным причинам не хотели видеть другие.

И тут бы устроить в обществе серьёзный разговор и по ходу решить все возникшие проблемы. Ведь Беларусь – это центр Европы, это цивилизованная страна. Никто не имеет права лишать журналистов возможности освещать любые события, происходящие в стране. У граждан, в свою очередь, должен быть доступ к этой информации и возможность её обсуждать.

Зачем обижать журналистов и сажать их за решётку? Никакой угрозы для общества они не представляли. И даже, если предположить, что в каких-то вопросах они ошибались, а от этого никто не застрахован, то начинать надо было не с ареста, а с расследования. И только затем, после получения необходимых доказательств, передавать их дела в суд. Только он вправе решать, виновны обвиняемые или нет. И это был бы цивилизованный подход к таким вопросам. Но, к сожалению, поступили с ними как с насильниками и убийцами.

На улицах и в Интернете начинается травля трёх арестованных граждан Беларуси – преподавателя БГУИР Юрия Павловца, гл. редактора белорусского журнала «Новая экономика» Сергея Шиптенко и публициста Дмитрия Алимкина.

“Ату их”, - в едином вопле слились голоса наших “уважаемых свядомых змагаров” и теперь уже также “не менее уважаемых редакторов и журналистов” газеты «Советская Белоруссия». Стали они делать более чем странные выводы о том, что арестованные журналисты якобы присоединились к Геббельсу и палачам концлагерей в Освенциме и Бухенвальде.

Сейчас мы знаем, что все нацистские преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом в 1945 году. Их злодеяния и в наше время считаются страшными преступлениями. И поэтому можно ли без суда и следствия обвинять белорусских граждан в подобных преступлениях? Нет. Потому что в противном случае это будет уже преступлением против личности. И даже сравнивать без суда нельзя. Но что позволяет себе газета «Советская Белоруссия»?

Читаем: “Недонарод, недогосударство, недоязык – вам ничего не напоминают эти эпитеты? Именно такие понятия использовали пропагандисты Геббельса и палачи концлагерей в Озаричах, Тростинце, Бухенвальде, Освенциме. Получается, что Павловец и Алимкин вольно или невольно к ним присоединились”, - писал Кононович на страницах газеты.

Давайте вдумаемся в смысл слов “присоединились к ним, т.е. Геббельсу и палачам концлагерей”. Что это? В послевоенное время это было страшным обвинением, особенно для Белоруссии, где за годы войны погиб каждый третий белорус. И если эта информация подтверждалась, то для предателей была одна дорога – в тюрьму. Если не подтверждалась, то в тюрьму отправляли клеветника.

В то время с этим было строго и люди не разбрасывались подобными оскорблениями. И даже мы, мальчишки, в середине пятидесятых годов хотя и любили сказануть что-нибудь острое, но таких слов не могли позволить себе. А если кто-то из желторотых и позволял себе нечто подобное, то в тот же день в школу вызывали отцов, большинство из которых были бывшими фронтовиками, и они тут же снимали свои армейские ремни. Назавтра этот любитель пообзываться за парту по понятной причине не садился – все уроки стоял рядом. Думаю, что такое внушение было бы действенным и для гл. редактора «Советской Белоруссии», и для самого Кононовича, любителя вспомнить Геббельса. Тут только остаётся вместо острого словца произнести без всякой патетики: “Ну времена, ну нравы”.

Поэтому вынужден был Юрий Павловец через свою супругу подать иск против «Советской Белоруссии» и журналиста Кононовича. Он считает, что статья “Поймали на слове”, опубликованная на сайте SB.BY 16 декабря 2016 года, оскорбляет его честь и достоинство.

Какой пример подаёт своим читателям это информационное агентство? Без сомнения, дурной. Получается, что в Беларуси теперь всем, кому не лень, в случае возникновения каких-либо конфликтов можно будет сравнивать своих оппонентов с нацистскими преступниками.

Поэтому предлагает автор этих строк редакторскому коллективу разместить на первой странице своей газеты «Советская Белоруссия» коротенький эпиграф, состоящий из нескольких слов: “Не читали, но осуждаем”. Читатель должен знать, на каких позициях стоит коллектив этой когда-то уважаемой газеты. А в дальнейшем необходимо принять более действенные меры. И тут одно из двух: или весь коллектив пишет заявления на увольнение по собственному желанию, или меняет название газеты, потому что это уже не «Советская Белоруссия».

Против публичных оскорблений своего преподавателя Юрия Павловца выступили студенты БГУИР. Они порвали плакат и разогнали пикет, устроенный националистами напротив университета. После этого приходит понимание, что радикальные националисты с улицы, а также редакторы и журналисты «Советской Белоруссии» - это одного поля ягода. А вот слова студентов, сказанные в защиту своего преподавателя: “Павловец был классным преподавателем, очень хорошо разбирался в политике”, - свидетельствуют о том, что у Беларуси всё-таки есть будущее.

Да, это так, но за него надо бороться, потому что, к сожалению, есть в белорусском обществе такие люди, которых до поры до времени держат на цепи, а затем в нужный момент спускают с привязи. Вырисовывается жутковатая картина. И невольно задаёшь вопрос: на кого спустят этих людей в следующий раз?

А в следующий раз всех собак спустили на белорусский патриотический сайт Могилёв.By. В декабре 2016 года витебский змагар Светик, подогреваемый успехом своего коллеги Рабенка, по доносу которого уже были арестованы белорусские журналисты, также решил отметиться на этом поприще и написал в Министерство информации свой донос на сайт Могилёв.By. Не понравились ему статьи «Тревожные сводки с Белорусского фронта» и «Витебск: почему дети сатаны и Кунцевича угрожают?».

С большой радостью сообщили змагары, что Республиканская экспертная комиссия проведёт экспертизу статей Анатолия Шлыкова. Мининформ оперативно подтверждает эту информацию. (Приложение 1). Вот она слаженная работа белорусских оппозиционеров и чиновников.

Встал вопрос, какой ответ давать? Начать оправдываться или идти в наступление? Я выбрал второй вариант, потому что только в наступлении можно одержать победу.

К этому времени уже были арестованы журналисты. Поэтому, в – первую очередь, 13 декабря 2016 года я написал статью «Куда идёшь Беларусь? Держитесь братья, белорусский народ с вами» в защиту Ю. Павловца, С. Шиптенко и Д. Алимкина.

Следующим моим шагом было требование к министру информации Лилии Ананич добровольно подать в отставку. В статье «Ползучий переворот и измена» она была предупреждена, что в противном случае в отставку её отправит сам президент, потому что мы, белорусы, будем ходатайствовать об этом перед Главой государства. А причины для этого серьёзные.

В настоящее время Беларусь является единственной страной в мире, где оппозиционные политики могут оскорблять президента самыми последними словами. Так в статье «Лукашенко ждёт судьба Каддафи и Януковича», опубликованной информационным агентством Хартия 97, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявляет:

«Опять же поведение Лукашенко похоже на поведение других диктаторов. Эти люди имеют психологию серийных убийц и садистов. И, если не ставить им жёсткие заслоны, то они реализуют свои психопатические инстинкты в репрессиях против своего народа, что в условиях экономического кризиса приводит к неминуемому социальному взрыву».

Но это же явная дискредитация белорусского президента. Всё это слышит и видит подрастающее поколение белорусов. Неужели министр информации не понимает, что для Беларуси это прямой путь в пропасть?

Президент в одном из своих выступлений сказал: «В настоящее время развернулась ожесточённая борьба за молодое поколение. И мы не имеем права эту борьбу проиграть, в противном случае потеряем страну». Но не хочет это понимать Лилия Ананич, и поэтому вместо того, чтобы вынести предупреждение Хартии 97 и зарвавшемуся оппозиционному политику, она инициирует арест журналистов, пытавшихся рассказать народу правду о замышляемой в Беларуси измене.

Вот они двойные стандарты Министра информации, теперь уже бывшего. 28 сентября 2017 года президент Александр Лукашенко отправляет Лилию Ананич с высокого поста в отставку. Но как исправить то, что она успела за это время натворить в стране?

В сложившейся ситуации у нас есть только один выход. Это объединить все патриотические силы и убедить президента, что готовящийся приговор арестованным журналистам явится прорывом первой линии окопов в обороне Беларуси. Но на этом наши недруги не остановятся. Будет прорыв второй линии и третьей. Затем дойдёт очередь и до Ставки Президента, потому что конечной целью наших врагов является Беларусь под ненавистным нам бело-красно-белым флагом кайзеровских коллаборантов и предателей полицаев.

Продолжение следует.

Анатолий Шлыков

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