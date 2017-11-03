Европейский путь привел Украину к Ливии и Конго

09.10.2017 12:02:52

Украина опустилась сразу на 14 позиций в рейтинге экономических свобод, который ежегодно представляет канадский Институт Фрейзера. Доклад «Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017» составлен по статистическим данным всех стран за 2015 год.

По методологии Института, критериями экономической свободы являются личный выбор, добровольный обмен, свобода выходить на рынки и конкурировать, безопасность личности и защищенность частной собственности. Индекс измеряет 42 показателя в таких областях, как доля государства в экономике, доступ к стабильным деньгам, регулирование кредитования, труда и бизнеса, свобода международной торговли, а также правовая структура и защита прав собственности.

Украина в новой версии рейтинга занимает 149 место из 159 возможных, хотя еще годом ранее находилась на 135 месте. Это немногим лучше, чем в Сирии, Ливии, Республике Конго и Чаде. Россия, для сравнения, немного поднялась – с 102 на 100 место, Азербайджан занимает 114-ю позицию, Молдавия – 102-ю, Казахстан – 66-ю. Интересно, что в докладе по данным 2013 года Украина занимала 128 место. Получается, что в год апофеоза «преступной власти» Виктора Януковича, который, как утверждает нынешнее руководство, погряз в коррупции и душил экономические свободы, этих свобод было гораздо больше, чем через два года демократических реформ. И европейский путь, как ни парадоксально, привел украинцев к еще большей несвободе и бедности.

Украина ухудшила свои позиции по таким показателям, как доля государства в экономике, обеспеченность денег и свобода международной торговли. Состояние правовой системы и прав собственности в стране оценивается всего в 4,9 балла из 10.

Ранее в похожем рейтинге, который составляет The Heritage Foundation, Украина также опустилась на четыре позиции – до 166 места из 178 возможных. Организация причислила ее к странам с несвободной экономикой.

При этом власти страны продолжают говорить о реформах, которые сделали экономику страны более успешной, демократичной и «прозрачной». Например, 21 сентября на открытии Украинского финансового форума президент Петр Порошенко заявил о том, что украинский бизнес испытывает оптимистические ожидания по развитию макроэкономической ситуации в стране.

«ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. Уверенности в том, что экономисты не ошибаются в положительных прогнозах, добавляют и сигналы, которые мы получаем от бизнес-среды. Опрос руководителей предприятий, который ежеквартально проводит Национальный банк, фиксируют рост оптимистических ожиданий – как по развитию макроэкономической ситуации, так и по финансовому положению самих предприятий», – заявил Порошенко.

Экономика Украины действительно немного подросла после провала в предыдущие годы, но в остальном оптимизм Порошенко преувеличен. 27 сентября Нацбанк Украины признал, что их текущий прогноз не слишком реалистичен и к концу года инфляция может превысить обещанные 9,1%.

Warsaw Enterprise Institute в сентябре 2017 года сделал прогноз о сокращении трудовых ресурсов и усилении вероятности депопуляции в Украине. А глава крупнейшего ритейлера Metro Cash and Carry на Украине Мартин Шумахер на «Международном ялтинском форуме» в сентябре заявил, что за год страну уже покинули порядка пяти миллионов граждан в поисках работы. В самой «незалежной» уровень безработицы в сентябре составил 9,1%.

Официальное отношение условного Запада к украинским реформам выразил президент США Дональд Трамп, который во время встречи с Порошенко на полях Генассамблеи ООН приветствовал реформы, «способствующие экономическому росту», но в то же время призвал улучшать деловой климат и бороться с коррупцией. То есть реформы вроде бы идут, но экономическая ситуация от них не улучшается.

Главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Валерий Абрамов поясняет, что в условиях ухудшения макроэкономической ситуации ни о каком росте экономической свободы на Украине не может быть и речи.

– Индекс экономической свободы характеризует возможность каждого гражданина реализовывать без препятствий своей потенциал развития в государстве. Прежде всего, это касается предпринимательских возможностей. Наряду с этим учитываются и экономические условия для реализации этих возможностей. Таким образом, рейтинг связан не только непосредственно со свободой экономической деятельности, но и с макроэкономической стабильностью и потенциалом внеэкономического роста.

Сегодня с точки зрения создания чисто формальных свобод, власти Украины могут говорить о том, что имеются возможности для развития предпринимательства. Но макроэкономическая ситуация в стране – сжатие совокупного спроса, связанное с закрытием нерентабельных и низкоконкурентных предприятий, особенно в связи со вступлением Украины в зону свободной торговли с ЕС – ведет к тому, что снижается занятость населения. Люди вынуждены искать работу в других странах. И это сегодня одна из главных преград для экономического развития Украины – у населения больше возможностей реализовать свои способности не в своей стране, а на чужбине, например, в странах ЕС.

Ухудшение макроэкономической ситуации в стране, безработица и низкий уровень конкурентоспособности украинских предприятий, которые не могут конкурировать по цене и качеству с хлынувшим импортом из стран ЕС, негативно сказываются и на рейтинге экономической свободы, который по совокупности показателей сдвигается на более низкое место.

– А что насчет других показателей – защита частной собственности, регулирование труда и бизнеса?

– Это важные моменты, как и преодоление различного рода административных барьеров, связанных с предпринимательской деятельностью. Все это входит в понятие предпринимательской среды или делового климата, а с ним ситуация на Украине далеко не лучшая.

Институт собственности, как частной, так и гражданской на Украине нельзя назвать защищенным. Из-за недостатка средств для пополнения бюджета и выплаты процентов по внешним займам, прежде всего, Международному валютному фонду, власти пошли на распродажу не только тех предприятий, которые не приносят дохода, но и высокодоходных активов. На фоне общего развала промышленных секторов экономики, в которых Украина традиционно была достаточно конкурентоспособной, это ведет к крупномасштабному переделу собственности.

Вместе с тем, очень плохо работает институт судебной защиты прав граждан. С ним есть сразу несколько проблем. Первая – это высокий уровень коррупции в государственных органах Украины. Если государственным и судебным чиновникам нет возможности платить нормальные зарплаты, это почти всегда вызывает высокую коррупциогенность.

Второй момент связан с безопасностью. Многие судьи просто отказываются от рассмотрения дел, связанных с бесчинствам как силовых структур, так и различного рода вооруженных батальонов, которые стали неотъемлемым элементом жизни на Украине. Судьи боятся рассматривать эти вопросы из-за собственной безопасности. Естественно, все это не повышает рейтинги по защите прав граждан и интересов предпринимателей.

– Тем не менее, президент Порошенко заявил недавно о том, что деловые ожидания бизнесменов быстро растут…

– Сложно сказать, на каких основаниях. В условиях отсутствия экономического роста, макроэкономической нестабильности, Украина приближается к банкротному состоянию. Доступность финансовых ресурсов для предпринимателей становится очень низкой, особенно с учетом падения курса гривны.

В МВФ уже сказали, что для получения очередного транша страна должна пойти на неприятные меры, в том числе пенсионную и социальную реформу. Хотя и сейчас пенсионеры и льготники получают низкие даже по нашим меркам пенсии. Все это приведет к еще большему ухудшению социально-экономической ситуации и делового климата.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что реформы на Украине окончательно перестали интересовать Запад.

– Вопросы о позитивных оценках реформ на Украине нужно задавать господину Трампу. Пусть он отвечает за свои комплиментарные высказывания в адрес Киева. Если же говорить о ситуации в общем, мне кажется, что все эти вещи – реформы, демократия, экономика – уже не актуальны.

– В каком смысле?

– Украину откровенно готовят в качестве врага России. Враг должен быть консолидированным, поэтому никакие демократия и плюрализм ему не нужны. А также он должен быть полуголодным, потому что если он станет сытым, то, не дай Бог, снова может начать сближаться с Россией. Вот почему Запад закрывает глаза на все меньшее наличие демократии и даже свободного рынка на Украине.

По-моему, западные политики почти перестали говорить о каком-то построении демократической и свободной Украины. Повторю, речь идет о построении полуголодной, злой и антироссийской страны.

– Но на Украине все же начался рост экономики, может, все не так плохо?

– На самом деле, история показывает, что наиболее бурно в последние десятилетия экономика росла в странах с авторитарными режимами, а не в чисто либеральных. Высокие темпы роста достигались в основном за счет активного регулирования экономики страны государством. Мы это видели в Южной Корее, Китае, в других восточных «тиграх».

Но хотя некая стабилизация на Украине достигнута, она идет на фоне такой коррупции и разграбления страны, что даже авторитарность режима не помогает справиться с кризисом. Если и есть какие-то доли роста, то они происходят на фоне катастрофического падения в прошлые годы.

Анна Седова

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