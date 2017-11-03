Православная стена на пути московского майдана

09.10.2017 11:40:37

С новыми победителями на муниципальных столичных выборах все понятно, причем, давно, и, как говорят в народе, клейма там ставить особо уже негде. Дошло до того, что волонтерам, приходившим поработать в их команду на выборах, первым делом задавали вопрос: «Крым чей? Российский или украинский». И если отвечавший выбирал второй вариант, то его «брали». Такой вот своеобразный тест на готовность к нацпредательству.

Чьих будете?

Они действовали той же монолитной командой, что выступала против строительства православных церквей по всей Москве, привычно громко кричали и жестикулировали, изящно высмеивали с присущим только их среде жмеринско-житомирским обаянием, и еще до начала выборного процесса обвиняли власть в фальсификациях. Та в свою очередь вела себя как всегда: «сушила» явку избирателей всеми возможными способами, руками двориков исправно сдирала наглядную агитацию оппонентов и загоняла независимых кандидатов на встречи с избирателями в места, открытые взгляду разве что пытливого естествоиспытателя.

Но почему-то это неоднократно обкатанная машина в этот раз сработала вхолостую в отношении тех самых крикливых и насмешливых, которые «мы здесь власть». И победителями были названы странные люди, о которых толком ничего не знали, но выбирали. И когда эти пришлые товарищи, нередко с нарочито экзотическими и галичанскими фамилиями, стали праздновать победу, выяснилось, что активисты, занимавшиеся проблемами своих районов не один год, почему-то оказались в пролете.

Естественно, людям подобное не понравилось. А независимые кандидаты и общественники, изрядно удивленные такими результатами, признавать оные и вовсе отказались, выпустив заявление соответствующего содержания:

«Согласно официальным результатам выборов, большинство органов исполнительной власти центра Москвы перешли под контроль сторонников российского майдана из так называемого списка Гудкова-Каца, – заявили в своем обращении общественники. – Мы бывшие и действующие московские депутаты, представители различных политических партий, общественных организаций, рядовые жители центра Москвы заявляем, что опубликованные итоги выборов ни в коем случае не соответствуют настроениям москвичей, проживающих в центре города. В реальности люди, разделяющие идеи Гудкова-Каца, то есть стоящие на антипатриотических позициях, представляют незначительное меньшинство. Победа кандидатов, незнакомых избирателям, никогда не занимавшихся проблемами своих районов, стала возможна только благодаря тотальному обману. Мы считаем, что легализация сторонников переворота в качестве политической силы – это только первый шаг процесса, целью которого является дестабилизация ситуации в Москве последующих событий, которые должны произойти по образу произошедших в 2013 году в Киеве. Мы уверены, что бороться с "цветной" угрозой нужно уже сейчас, и не ждать, когда дело дойдет до уличного противостояния. Мы не отдадим Москву в руки российскому майдану! В этой связи мы приняли решение сформировать широкую московскую антимайданную коалицию, будем добиваться и добьемся скорейшего роспуска майданных советов, намерены выявлять и объявлять публично спонсоров российского майдана, добиваться прекращения спонсирования ими общественных организаций, несущих угрозу миру и стабильности в России. А также добиваться отставки чиновников, способствующих победе российского майдана. Мы не позволим российским майдановцам спекулировать на реальных проблемах москвичей и продолжим защищать их права и интересы в случае столкновения горожан с коррупцией и произволом чиновников и коммерческих структур».

Один из подписантов этого обращения, гражданский активист Краснопресненского района Роман Ткачев рассказал обозревателю телеканала Царьград о том, что явка на нынешних московских выборах «убивалась» административным ресурсом до тех пор, пока активное меньшинство, исправно посещающее марши памяти Немцова и голосующее за тех кандидатов, которых продвигает либеральная пресса, не стало конкурентоспособным. И именно благодаря низкой явке избирателей у либералов появился шанс победить. При этом на выборах не проходили представители даже известных парламентских партий, например, те же коммунисты, которые неожиданно стали с огромным отрывом отставать от представителей списка Гудкова-Каца.

«Коммунисты потребовали пересчета голосов, но территориально-избирательные комиссии их требования не удовлетворили, – рассказывает Ткачев. – Когда мы захотели посмотреть, кто все эти люди, что одержали победу по либеральному списку, то нашли в нем, например, экс-министра экономики Ингушетии, либерала по убеждениям, в свое время изгнанного Евкуровым из руководства республики. Что любопытно, никто из избирателей его не знал. Похоже, что от либералов прошли люди, плотно интегрированные с местным бизнесом, с такими институтам как Институт «Стрелка» – кормушка для либерального меньшинства, те же структуры Александра Мамута – основного партнера Касьянова. У этой публики огромные бизнес-интересы в Москве, ранее им были переданы экономические рычаги власти в центре столицы, теперь у них есть и политические. И не факт, что подобная ситуация не повторится на грядущих президентских выборах».

По киевскому сценарию

В свою очередь руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов четко видит в действиях либералов стратегию по захвату важных ключевых территорий Москвы.

«Посмотрите на географию их побед, – рассказывает эксперт. – Гагаринский район. Там они готовились много лет, отрабатывали технологию на борьбе со строительством православного храма. Затем они боролись против реконструкции Ленинского проспекта, потому что у них был интерес перекрыть дорогу из центра на аэропорт. Далее Якиманка, тоже трасса от кремля во Внуково-3, там им муниципальное собрание принадлежит практически полностью, теперь они могут поставить и своего главу управы. А это уже реальная власть: ремонт, канализация, дороги. Для организации майдана этого достаточно. Красноселький район – это железная дорога на восток страны и в Азию, в Китай. Заметьте, им плевать на Марьино или Орехово-Борисово, все это они оставили «Единой России», забрав себе «самое вкусное». И мы видим, что победивший противник не готов идти на компромиссы».

В разговоре с обозревателем телеканала Царьград Кирилл Фролов отметил четкие аналогии между происходящим в Москве и тем, что происходило несколько лет назад в Киеве.

«Во главе либерального списка - люди, которые являются соратниками лидеров киевской нацистской хунты, – отметил руководитель Ассоциации православных экспертов. – Напомним, что пан Яшин называет себя другом Парубия, который в свое время приезжал на организованные тем митинги на Болотной, где говорил с трибуны, что через шесть лет Россия должна распасться на шесть-восемь государств. У нас за это его никто не схватил, не завел уголовное дело, он спокойно уехал в Киев, готовить майдан. Сейчас он – спикер Рады. А его друг – пан Яшин, представитель либерально-фашистской партии «Яблоко», теперь готовится стать главой муниципального собрания «Красносельское». Сейчас представители партии власти любят возражать, мол, большинство московских муниципальных собраний все же осталось за «Единой Россией». Ну и что! В Малороссии тоже большинство было за «Партию Регионов», но победило активное организованное меньшинство.

А теперь давайте посмотрим, кто сегодня активничает в Москве: уроженец Львова пан Явлинский, западенец Владимир Гарначук, пан Залищак – говорящие фамилии, не правда ли? Но я отмечу, что без «крыши» в госструктурах они бы никогда не овладели муниципальными собраниями. Аналогичная ситуация, кстати, складывалась в Киеве. Вспомните, как один за другим лица из окружения Януковича стали переходить на сторону Майдана, как и правоохранители. Вы думаете, Янукович не держал в голове силовой вариант разгона хунты? Конечно, он у него был, просто МВД и СБУ были нашпигованы людьми, которые работали на противоположную сторону, в частности, глава президентской администрации господин Левочкин».

В свою очередь координатор православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин отметил, что собственный майдан, - точнее, генеральная репетиция к нему - у московских либералов уже был. И что удивительно, столичные власти целых полгода никак не реагировали на него.

«Да, такой майдан существовал целых восемь месяцев, пусть не в центре, а в одном из спальных районов – Лосиноостровском, но при полном попустительстве московских властей, – вспоминает общественник. – Пусть не такой большой как в Киеве, мини-копия, так сказать, но против законно оформленного участка, выделенного под строительство храма. Там просто ни с того ни с сего возник настоящий палаточный лагерь, где на виду у всех те же люди, что организуют митинги Навального, Пелевиной, Касьянова начали сколачивать толпы людей для организованного протеста. Мы задавали вопросы муниципальным властям, почему незаконный палаточный лагерь на общественной территории, почему в нем плакаты, запрещенные по закону о массовых мероприятиях? Я помню, как омоновцы говорили мне, мы не понимаем, что здесь происходит, мы сами православные, и если бы нам отдали приказ, то через несколько минут всего этого здесь бы не было… Ничего не напоминает? Но когда власть, наконец, решилась навести порядок, грянули эти выборы. И вот те же люди, что руководили всем этим процессом в Лосиноостровском районе, теперь побеждают на выборах в центре Москвы. И у меня возникает логичный вопрос, в чем умысел, чтобы способствовать приходу к власти этих антиклерикалов, антигосударственников, не признающих Крым российским, и больших поклонников нынешней Украины?»

Защита Москвы – дело москвичей

Логика эта на фоне усиливающегося международного давления на Россию и событий в соседней стране действительно странная. Если не сказать, откровенно вредительская и, давайте называть вещи своими именами, вражеская. И здесь, когда власть либо не видит, либо не хочет видеть победы откровенно антироссийских сил в самом сердце страны, патриотами и государственникам остается действовать не за страх, а за совесть, самим, во имя будущего Русской державы. Именно с этой целью на этой неделе рядом православных организаций был создан Комитет обороны Москвы.

«Нападения врага на Россию сейчас идут по двум направлениям, – поделился своими соображениями с обозревателем телеканала Царьград представитель вошедшего в Комитет Союза православных хоругвеносцев Максим Марков. – Первое – это муниципальное направление, где идет захват плацдармов муниципалитетов с целью создания на их базе точек, где будут собираться боевики майдана, а симпатии жителей районов станут активно перетягивать на сторону либералов. Последние начнут выявлять острые моменты в жизни районов, и от лица народа будут делать заявления, делая вид, что защищают интересы москвичей по настоящему, взамен требуя от тех поддержки Ходорковского, идеи возвращения Крыма Украине, уничтожения восставших Донецка и Луганска. С другой стороны, нападение идет по духовной линии. Какие нападки сопровождают святейшего патриарх Кирилла, буквально каждое его слово, публичное слово критикуется в либеральной среде, его слова вырываются из контекста и превратно интерпретируются. Есть и серьезные атаки, когда вкладываются большие деньги, как в ситуации с фильмом «Матильда». На монархические силы России ведется серьезная атака либеральным антицерковным крылом. Выдвинут тезис некоего «царебожия», это откровенный фейк, и глава нашего Союза Леонид Донатович Симонович-Никшич не случайно отметил, что за тридцать лет его работы в православно-патриотических кругах он ни разу не встретил ни одного монархиста, который бы почитал Государя Николая Александровича как ипостась святой Троицы, как Бога, как искупителя за грехи Родины. Этот фейк был придуман антимонархистами в среде церковных либералов, не желающих восстановления симфонии государя и патриарха. Нет, мы почитаем святую царскую семью исключительно как мучеников и страстотерпцев. И должны сплотиться вокруг Святейшего Патриарха, Натальи Поклонской и начать действовать».

По мнению Маркова, действия православных активистов в борьбе с угрозой либерального майдана должны быть исключительно мирными, в рамках закона и христианского благочестия, проходить в форме крестных ходов и молитвенных стояний. И начинать нужно уже сейчас.

Ну а дальше как сложится. Одно понятно – время для Москвы и всей России предстоит непростое. И оно-то четко покажет, кто чего стоит, и заставит определиться со стороной.

Топоров Алексей

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