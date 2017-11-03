«Если на русских за рубежом вымещают свой страх — мы обязаны их принять»

09.10.2017 11:19:05

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Сейчас в России на нелегальном положении находятся миллионы русскоговорящих людей, хотя многие из них могли бы претендовать на получение гражданства — именно благодаря знанию языка. Еще в 2012 году Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию объявил: все наши соотечественники, говорящие на русском, готовые приехать в Россию, должны быть приняты с распростертыми объятиями. Но здоровая инициатива не прижилась. «Новая» поговорила с депутатом Константином Затулиным — одним из активных инициаторов внесения поправок в закон «О гражданстве», которые должны упростить процедуру получения российского паспорта для наших «соотечественников за рубежом».

— Что не так сейчас с нашим законом «О гражданстве»?

— В нашей стране принята Государственная программа добровольного возвращения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Мы обещали всем им упрощенную процедуру получения гражданства, но пока она плохо работает.

В 2014 году Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве», касающиеся носителей русского языка. Этот статус предложил ввести президент Путин. Президент высказался за то, чтобы дать зеленый свет людям, проживавшим на территории Советского Союза или Российской империи, а также прямым потомкам таких людей, если они, чтобы жить и работать в России, готовы пройти собеседование на знание русского языка и отказаться от своего прежнего гражданства.

Президент сказал — депутаты творчески переработали. Уточнили поправками, что претенденты на гражданство должны быть выходцами с территории бывшего СССР и Российской империи, но в современных границах Российской Федерации! Кроме того, соискатель должен представить документ от страны прежнего проживания, что она исключает его из своего гражданства. В результате гора родила мышь, и процедура оказалась полностью парализована.

— А вы знаете людей, готовых отказаться от своего гражданства, чтобы получить российское?

— Знаю, их десятки тысяч. У меня на почте столько писем от украинцев! С начала конфликта на Украине в Россию въехало больше миллиона двухсот тысяч человек. Они ищут возможность легализоваться на территории России, получить вид на жительство, стать российскими гражданами. Мыкаются на временных работах, снимают какие-то углы, не могут получить полноценную возможность жить и работать в России. И начинают потихоньку звереть. А чиновник требует справку о выходе из гражданства Украины. Нет справки? Тогда разговор окончен.

Поверьте, есть кандидаты в репатрианты и на благополучном Западе. Уехали еще во времена СССР, не обрели там себя и хотят вернуться. Из Канады пишут, что хотят получить российский паспорт, но Канада вообще никого из своего гражданства не исключает — просто нет у них такого механизма.

Я предложил для начала вообще отменить эту справку. Было бы вполне достаточно заявления человека о том, что он не хочет больше быть гражданином другого государства.

Но мои предложения до сих пор на рассмотрении, лежат мертвым грузом. Государственно-правовое управление президента написало в отзыве: «Мы не понимаем, о какой Российской империи идет речь, какого периода? Может, там территория Аляски окажется». Чтобы снять возражения, я прописал: имею в виду территорию империи на момент прекращения ее существования. А они мне отвечают: «Мы не знаем, когда закончилась Российская империя». Это же форменное издевательство!

В июле с большим трудом удалось добиться, чтобы справку не требовали хотя бы у выходцев с Украины. Большинство из них, по моему глубокому убеждению, вообще политэмигранты.

— И почему бы им тогда не попросить политического убежища в России?

— Так у нас и закона о политическом убежище нет! Есть указ 1997 года, подписанный Ельциным. По сути, он не дает, а отнимает право на политическое убежище в России. Согласно указу, право на политическое убежище не распространяется на граждан стран, с которыми у России безвизовый режим, и на граждан стран «с устойчивыми демократическими институтами». За все время существования независимой России мы никому ни разу не предоставили политического убежища. До сих пор стесняемся назвать Сноудена или изгнанников с Украины политэмигрантами.

Я предлагал этот указ перевести в разряд закона, исключив из него эти конъюнктурные ограничения. Какая разница, из визовой или безвизовой страны приехал человек. Важно, что его притесняли. Речь ведь идет о судьбе конкретного человека! Если мы боимся испортить отношения со странами, из которых к нам бегут, значит, мы неправильно понимаем международные отношения.

Мы знаем про молодого человека, который попал в жернова в Узбекистане, уехал сюда и теперь, если его выдадут, с ним там расправятся (речь идет об авторе «Новой» Али Ферузе. — Ред.). Ваша позиция состоит в том, что нельзя при всех, возможно, даже хрустальных отношениях с Узбекистаном выдавать людей, которым там это аукнется! И я за это же борюсь. Я несколько месяцев занимаюсь делом Татьяны Мармазовой — проректора Донецкого университета. Она активистка Партии регионов, еще во времена Ющенко боролась против «оранжевых». Сейчас в Донецке пришло к власти другое поколение политиков. Мармазова с семьей приехала в Россию, подала документы на гражданство… Но ее обвинили в незаконном пересечении границы и приговорили к выдворению. А она на украинских сайтах в списках на ликвидацию. Мармазова — стопроцентный политэмигрант.

Я не предлагаю нашим властям смотреть глазами Али Феруза на положение в Узбекистане. Я не предлагаю смотреть на Захарченко или Плотницкого глазами Мармазовой. Мы признаем, что эти люди не могут существовать там, а не их правоту. Неужели накануне революции власти Швейцарии или Франции обожали Ленина, и поэтому он там жил? Нет, просто считали право на убежище признаком европейской страны. И мы тоже европейцы, что бы по этому поводу Дугин ни говорил.

Мы в ответе за тех, кого приручили. Если на русских за рубежом вымещают свой страх перед бывшим Советским Союзом или Российской империей — Россия обязана принять и поддержать.

— Больше 30 миллионов наших соотечественников живут за границей, думаете, они все хотят сорваться и переехать?

— Для России возможность принимать носителей русского языка важна: это нужно для сбережения народа. Я считаю, что на самом деле желающим получить российское гражданство совсем не обязательно переезжать в Россию. Они могут жить у себя в бразилиях, уругваях, украинах и иметь при этом наше гражданство наряду со своим. В Австралии существует общество казаков-переселенцев, которые в Гражданскую войну вынуждены были уйти из «красной России». Старообрядцы живут в Латинской Америке. Они говорят: «Дайте нам возможность быть гражданами России! Мы знаем, что сегодня-завтра вы нас не обустроите, не дадите ту работу, которую нам бы хотелось получить. Но мы хотим сохранить свою национальную идентичность, чтобы наши дети продолжали считать Россию своим отечеством».

Гражданство — это форма связи с государством, нематериальное наследство твоих детей. Это в том числе: «если мне будет плохо где-то, я всегда смогу приехать в Россию». Люди, от которых мы отказываемся, которые изъяты из участия в будущем России, — от этого кто угодно выиграет, только не мы.

— А какой тогда смысл давать гражданство, если они, может, даже ни разу и не приедут в Россию, не будут инвестировать в нее?

— В любом случае это увеличит влияние нашей страны. Разве не важно Израилю, например, какого мнения об Израиле придерживаются американские евреи? Разве не важно Армении, как существует армянская диаспора за рубежом и что она думает? Почему мы не можем наладить такие же отношения, какие Китай наладил со своими хуацяо? Их 50 миллионов за пределами Китая живут, и они основные инвесторы в китайскую экономику.

— Мнение обывателей: к нам приедут, мы должны будем платить им пособия, они будут пользоваться здравоохранением…

— Послушайте, Институт стран СНГ проанализировал эту сторону дела. Среди желающих переехать в Россию пенсионеры составляют всего 6 процентов. На что он может претендовать здесь? Только на минимальную пенсию — 5500 рублей. Плюс — право на экстренную медицинскую помощь. Это все.

Но ведь 70 процентов тех, кто хочет приехать в Россию, — трудоспособные люди. Они сюда приедут и будут здесь налоги платить. Будут создавать материальные блага, новый валовый продукт. Люди, которые против этого возражают, у них мозги устроены так: экономика России — это пирог, мы все имеем право на свой кусок, к нам приедут и объедят нас. Послушайте, если они приедут, они сделают второй пирог. Екатерина Фомина Источник

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