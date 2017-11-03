В Мукачево проходит международная конференция «Жизнь и благословенные труды преподобного Алексия (Кабалюка)»

06.10.2017 14:11:34

4 октября 2017 года по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Мукачево в гостиничном комплексе «Красная Гора» начала свою работу Международная научная конференция «Жизнь и благословенные труды преподобного Алексия (Кабалюка)», посвященная 140-летию со дня рождения и 70-летию со дня кончины преподобного, сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

В этом году организаторами научного форума стали Мукачевская епархия, Богословско-исторический научно-исследовательский центр имени архимандрита Василия (Пронина) (БИНИЦ), Международный институт Афонского наследия в Украине, кафедра истории Украины Ужгородского национального университета (УжНУ), Архив Сербской Православной Церкви, Государственный архив Закарпатской области и Научно-исследовательский институт государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений УжНУ.

В научный комитет конференции вошли представители Православного богословского факультета Пряшевского университета и философского факультета университета в Оломоуце. В форуме приняли участи представители семи стран: Болгарии, Польши, России, Сербии, Словакии, Чехии и Украины

На открытии конференции было зачитано приветственное слово Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Затем к ученым с приветственным словом обратился архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор. Было зачитано приветственное слово митрополита Хустского и Виноградовского Марка. К собравшимся с приветственными словами также обратились: доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Украины Ужгородского национального университета Р.А. Официнский, директор Государственного архива Закарпатской области Мисюк М.Д., кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры истории Украины УжНУ, директор БИНИЦ Ю.В. Данилец.

В конференции очно приняли участие более 30 и заочно 20 историков, богословов, иерархов и исследователей. Форум разбит на две секции. Подробно с тематикой секций и докладов можно ознакомиться на сайте Мукачевской епархии.

После работы конференции запланированы научные презентации новых изданий Международного института афонской наследия в Украине и Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина).

5 октября ученые приняли участие в богослужении и посетили монастыри Мукачевской епархии. По материалам конференции запланировано издание сборника докладов.

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