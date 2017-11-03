Русское национальное возрождение Галицкой и Подкарпатской Руси в XIX веке

06.10.2017 14:02:25

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В октябре 2017 года на Подкапатской Руси епархиями канонической Церкви празднуются юбилеи великих карпаторусских просветителей- 140-летие со дня рождения "Апостола Карпатской Руси" свято Алексия (Кабалюка) и 200-летие со дня рождения великого "будителя", пророка и просветителя и политического деятеля Подкарпатской Руси Адольфа Ивановича Добрянского - Сачурова. Праздновать юбилеи великих карпатороссов, убедительно опровергавших "ересь украинства", - это в условиях пронацистской киевской хунты - исповедничество. За одно упоминание этих святых и великих имен можно угодить в тюрьму. Антиправославный антирусский тоталитаризм "укрорейха"- это реальность, которой не верят многие в России. И не знают правду о Святой Руси,которая вопреки тоталитаризму киевской хунты, жива в приходах канонической Церкви на землях Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси. И наш долг свидетельствовать правду о русском прошлом, настоящем и будущем всех русских земель, ибо "украинский туман рассеется и русское солнце взойдет" (проф. Д. Стороженко).

"Юбиляры"- Добрянский - Сачуров и св. Алексий (Кабалюк)- это столпы плеяды деятелей карпаторусского возрождения,уничтоженного путем первого геноцида в с подачи двадцатом веке ,устроенного Австро-Венгрией с подачи "автро-мазепинского" меньшинства, путем геноцида превратившего Галицкую Русь в русофобский "украинский Пьемонт".

Тем более важно вспомнить и карпаторусское возрождение,и его уничтожение "предтечами" нынешней "киевской хунты".

В 1722 оду произошел раздел Польши. Червонную (Галицкую) Русь захватила Австрия. В продолжение своего 146-летнего владычества она не обеспечила за русинами их автономии, ни высшей школы, ни гражданских прав. Вся власть находилась в руках польской шляхты. В 1848 г. занялась заря возрождения Галицкой Руси. Движение русских войск, пришедших на помощь Австрии против венгерского восстания 1848 г. , через Карпаты всколыхнуло народные массы, увидевшие, что "москали" - это один и тот же с ними народ (Ох уж эта благотворительность! Тогда был реальный шанс покончить с вековым врагом России. Однако немецкое лобби в С.-Петербурге не дало это сделать).. Этот прорыв "железного занавеса" с Россией был мощнейшим толчком галицко-русского национального возрождения, породившим целую плеяду великих историков и просветителей, начавших Православное возрождение этой земли.

Отметим наиболее выжающихся из них - Денис Иванович Зубрицкий (1777-1862) потомок галицко-русского дворянства. Был первым сознательным этнографом и историком Галицкой Руси. Его исторические труды имеют непереходящую ценность, ибо сожержащиется в них акты и документы раскрывают русскую и православную историю Галичины, служат убедательным аргументом против униатско-самостийной мифологии:

1. Повесть временных лет Червонной Руси, 1850.

2. Летопись Львовского Ставропигийного братства. Москва, 1850.

3. Начало унии. Москва, 1850.

4. История галичско-русского княжества, сродословной картиной русских князей, галицких в особенности. Львов, 1852-1855.

5. Галицкая Русь в 17 столетии. Москва, 1862 г (Обратим внимание, сколько же книг было издаваемо в Москве, в первую очередь Михаилом Погодиным! Это к вопросу о подлинном отношении великороссов к истории и культуре Юго-Западной Руси ).

Зубрицкий был последовательным сторонником монополии общерусского языка на Галицкой Руси. Очень актуально его письмо М.А. Максимовичу: "... Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля (полный заголовок: "Откуда идет русская земля? По сказанию Несторовой летописи и по другим старинным писаниям русским". Киев, 1837 г.) и исследование о русском языке ("критико-историческое исследование о русском языке". С.-Петербург, 1836) читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечатетельные утверждения писателей и выдумки как о происхождении народа, тапк и о русском языке, которые мне всегда не нравились. По моему мнению, народ русский от берегов Тисы и Паннонии до берегов Волги, от берегов Вислы до Русского моря столь строго гонимый и истребляемый и могущественный в Европе, есть народ коренной в этом крае, а не пришелец, и я это по возможности в введении к Истории Червонной Руси изложить старался. Что касается до наречий русского языка, их есть бесчетное число, внимательный наблюдателей, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне... различие в произношении, изречении,. даже в употреблении слов, и весьма естественно. По ичислении г-на Шмидель (Litteratrischer Anzeiger 1882 года), есть 114 наречий немецких, столь одно от другого расстоящих, что немец друг друга никак не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались. Относительно наименования русского народа многие полагают, что оно от варягов произошло. Для меня это не совсем понятно. Сомнительно, чтобы руссы галицкие или закарпатские в IX или X -ом столетии слышали когда-либо о варягах. Каким образом был бы в состоянии царь в Новгороде или Киеве владычествующий, принудить народ, рассеянный на таком обширном пространстве, оставить свое прежнее какое-либо прозвище и принять чужое, совсем неизвестное? Мы в Галиции уже 500 лет под иностранною властию, имя русское во время польского ига было предметом ругательства и поношения, но все напрасно, мы гордились своею назвою и происхождением и остались русскими. Это самое разумеется и о венгерских руссах..."(Путями истории т-2, издание Карпато-руского дитературного общества, Нью-Йорк, 1977 г).

Русская троица (1834-1837). Три студента богословского факультета Львовского университета, Маркиан Семенович Шашкевич, Иван Николаевич Вагилевич и Яков Федорович Головацкий, назвав себя "русской троицей", впервые в Галичине в открытую заявили: как на небе Бог в Троице един, так на земле Русь триединая: Великая, Малая и Белая Русь - одна русская земля ( В.Г.Ваврик. Краткий очерк истории Галицко-Русской письменности, Лувен (Бельгия), 1968 г).

Эта мысль удивительно пересекается со словами преподобного Сергия Радонежского: "Дабы воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь мира сего".

Маркиян Шашкевич (1811-1843) вошел в историю как талантливый поэт, Иван Вагилевич (1811-1866) - к сожалению, перешел в польский лагерь, а Яков Федорович Головацкий (1814-1888) стал одним из первых энциклопедистов-просветителей Галицкой Руси, он проявил сильный характер и выдержку в борьбе с латино-польским начилием в крае. Никакие преследования, даже лишение кафедры во Львовском университете не заставили его согнуться перед деспотом Галичины - наместником поляком графом Анджеем Голуховским. Головацкого изгоняют из Галиции, он переселяется в Россию и будучи униатским священником принимает Св.Православие и присоединяется к Святой Церкви как мирянин (это к вопросу о "Таинствах" у латинян-еретиков). Перечислим крупнейшие произведения Головацкого: "Три вступительные преподавания о русской словесности" (1849 г.), "Начало и действование Львовского ставропигийского братства" (1860), "Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в Галицко-Волынском княжестве" (1868), "К истории Галицко-русской письменности" (1883), "О памятниках русской старины в Галичине и Буковине" (1871), "Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, Угрии и Буковине" (1876), "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" (1878) и мн. другие.

Анатолий Степанович Петрушевич (1821-1913) крупнейший Галицко-русский историк, этнограф, филолог, член русского Археологического общества в Москве, доктор киевского университета Св.Владимира, член многих научных обществ в России. Автор фундаментальных, требующих скорейшего переиздания трудов: "Русь и Польша" (1849), "Львовская летопись" (1867), "Акты Ставропигийского братства" (1879) и шеститомник "Сводная галицко-русская летопись" (1874-1897).

Невозможно пройти мимо крупнейшей фигуры не только Галицкой Руси, но всей России, зачинателя Православного возрождения, исповедника и просветителя Иоанна Григорьевича Наумовича (1826-1891).

Сын учителя начального училища, Иван Наумович родился 26 января 1826 года в Козлове Камень-Бугского уезда. Окончив Львовский университет, сначала проникся идеями полонофильтсва и даже пытался завлекать русскую крестьянскую молодежь в польский легион. Однако крестьяне раз и навсегда выбили из головы Наумовича польские идеи.

- "Кажется, вы - русская детина. Вам приличнее держаться с родным народом, чем служить его врагам" - заявили односельчане (В.Г.Ваврик "Краткий очерк") .

И всю свою жизнь Наумович посвятил своему народу. И.Н. - один из талантливых и плодовитых галицко-русских писателей. Как выразитель идейных стремлений галицко-русского народа, он видел его спасение от гибели и польской неволи - в единстве со всем русским этносом. В 1866 г.Наумович заявил в Сейме: "Панове, вам не уничтожить Руси, она была, есть и будет! Все ее племена составляют один могучий русский народ, сходства нашего языка с языком отсальной Руси не уничтожит никто на свете: ни законы, ни сеймы, ни министры" ( Ф.Ф.Аристов "Карпато-русские писатели. Москва, 1916 г). Тогда же Наумович основывает многочисленные клубы трезвости, так как сознательное спаивание галицко-русского народа стало мощным экономическим рычагом лишения его земли. Винная монополия находилась в руках у иудеев, они же, в основном, содержали сельские корчмы и скупали наделы спившихся крестьян. Это привело к тому, что в начале XX века на Буковине практически не осталось русских землевладельцев (Екатерина де-Витте "Путевые впечатления. Буковина и Галичина". Киев, 1904 г).

Наумович создает также просветительское общество им. М.Качковского, которое открыло более одной тысячи читален, библиотек и кооперативов. Девизом общества было: "Наука", в задание которого входило распространение в народе правдивых знаний о русской Церкви, литературе, культуре, государстве. Венцом его деятельности стал открытый переход прихода о.Иоанна Наумовича в селе Гнилички в Православие в 1882 году. Сразу после этого австрийские власти устраивают политический процесс - "дело Ольги Грабарь". Наумович арестован и судим за государственную измену. Римский папа персонально отлучил Наумовича от костела. Вышедши из тюрьмы, Наумович, лишенный сана и прихода, присоединяется к Св.Православной Церкви и переселяется в Россию, в "мать городов русских" - Киев, где продолжал свою работу как писатель и журналист в духе Хомякова, Аксакова, Погодина, Киреевского, Данилевского и др. славяно-русских православных патриотов. Наумович разработал план эвакуации подвергающихся геноциду галичан на Кубань. Он внезапно скончался в Новороссийске, осматривая место будущих поселений. Есть версия, что он был отравлен иезуитами. Он был действительно более чем опасен для них, ибо стал настоящим народным вождем Галицкой Руси - тысячи людей шли к Наумовичу даже с житейскими советами.

Похоронен он н знаменитой Аскольдовой могиле в Киеве отданной нынешними "мазепинцами" униатам. Подобный процесс происходит и на Подкарпатской, Угорской Руси. Там великим русским национальным просветителем является А.В. Духнович (1803-1863) ("Русь едина - одна мысль в душе" - был девиз Духновича), подвизается целая плеяда угро-русской интеллигенции-

энциклопедист, писатель Иван Сильвай (1834-1904), писатель, ун.священник Иван Раковский (1815-1885) - зачинатель Православного движения на Угорской Руси, Юрий Иванович Венелин (1802-1837).

Венелин не только угро-русский просветитель, но и вождь болгарского национального возрождения. С его диссертации "Древние и ыннешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к России". началась болгарская нац.осв.борьба.

Немало трудов посвятил Венелин и вопросу единства России. Полемизируя с украинскими сепаратистами, он писал: "Дивный Русский язык, единая Русь носит первоисточник в Южной Руси, и только позже вследствие перемещения политического центра переменился и центр культурный, чем, впрочем, до некоторой степени оба центра выровнялись в заслугах о великую русскую литературу и Великую Россию." Венелин по протекции Михаила Погодина переселяется в Москву и становится учителем в семье Аксаковых Именно он воспитал братьев Аксаковых славянофилами. Таким образом, идеология русского православного славянофильства зародилась в подъяремной Подкарпатской Руси и оттуда была перенесена в Москву.

Крупнейшим карпато-русским деятелем был Адольф Иванович Добрянский-Сачуров (1817-1901). Добрянский - политический лидер угро-руссов, писатель и историк. Он составил "Проект политической программы для Руси Австрийской" (1871), был респондентом К.П.Победоносцева, имп.Александра III.

В предисловии к "политической программе" Добрянский четко пишет, что "русский народ, живущий в Австрии, является только частью одного и того же народа русского - имет одну с ним историю, одни предания, одну литературу и один обычай народный." В "Программе" Добрянский еще в 1871 году предупреждал о неизбежности войны России с воссоединившейся Германией, и справедливо указывал, что только сильная единая неделимая Россия в союзе с православно-славянским блоком способна противостоять германизму. Добрянский в своей работе "О западных границах Подкарпатской Руси, со времен Св.Владимира" (1880) указал на западные этнографические границы русского народа. Следует отметить, то в 1882 году вместе с Иоанном Наумовичем за веру Православную была судима дочь Добрянского - Ольга Грабарь (фамилия по мужу) и сам был на скамье подсудимых, однако, был оправдан. Далее Добрянский в ответ на иезуитско-австрийские попытки раскола русского народа, проявлявшиеся в запрете Православия и русского языка, в переименовании русских в "рутенов", пишет работу "Наименование австро-угорских русских" (1885 г.). Эта работа является уникальным памятником русского национального самосознания, в которой поставлены все точки над j в вопросе об имени нашего народа, разбиваются польские теории о неславянском происхождении великороссов и т.д. А.И. Добрянский был замечательный богослов. Живя на православно-католическом пограничье (формально оставаясь в лоне униатства, он полемизировал с Толстым, написав по просьбе Российского Синода труд "Календарный вопрос в России и на Западе" (1894), полностью разгромив сторонников "нового стиля". Общую характеристику взглядов Добрянского приводит его друг и зять проф. А.С.Будилович: "Добрянский был горячим поборником сохранения языка церковно-славянского в богослужении славян, а отчасти и в духовной их литературе, по историческому его значению и по близости к этико-логическим основам славянской речи" ( "Об основных воззрениях А.И.Добрянского", СПб-1901;Ф.Ф.Аристов "Карпато-русские писатели", Москва (1916).

В постепенном же распространении между латинствующими славянами Кирилловской графики он видел одно из важнейших условий их сближения с письменностью славян православных, а вместе как бы внешний барьер против слияния с народами Запада, аналогичный юлианскому стилю в счислении времени (Добрянский предлагал православное контрнаступление на Запад, которое должно предворяться русской культурной экспансией, основой которой является церковно-славянский язык. К.Ф.).

По этим же причинам с крайним скептицизмом относился Добрянский к старым и новым попыткам испортить традиционную Кирилловскую орфографию, усматривая в этом козни врагов Православия и славянства-иезуитов и польской шляхты, проявившиеся при насильственном введении в галицкие школы чтения и письма по запутанной и невежественной фонетической системе.

Добрянский был непримиримым врагом и языческого раскола в среде ветвей русского народа. Возникновение и распространение у малороссов и червоно-россов особого образованного языка, как бы плеонастического дублета для языка Пушкина и Гоголя, он считал предательской изменой и вековым преданиям русского народа, и кровным интересом как самого этого народа, так и всего греко-славянского мира.. Добрянский считал, что южно-русский литературный сепаратизм мог стать причиной гибели некоторых окраинных ветвей славянизма, ослабил бы его русский центр и, следовательно, стал бы как-бы авангардом германизма в борьбе с грекославянским миром".

Добрянский был крупнейшим историком, богословом и политическим лидером угро-руссов. Им созданы знаменитые манифесты: "Проект политической программы для Руси Австрийской" (1817 г.), "О современном религиозно-политическом положении австро-угорской Руси" (1885 г.). "Наименование австро-угорских русских" (1885 г.) "Материалы для памятной записки галицких русских" (1885 г.). "программа для проведения национальной автономии в Австрии" (1885 г.). Как богослов Добрянский, формально оставаясь греко-католиком, был апологетом православия и единомышленником А.Хомякова, вместе с ним полемизировал с российскими либералами. Проф. А.Будилович (друг и зять Добрянского) написал работу "Об основных воззрениях А. И. Добрянского". Представляется уместным привести небольшой отрывок из нее: "Добрянский был непримиримым врагом язычного раскола в среде ветвей русского народа. Возникновение и распространение у малорусов и червонорусов особого образованного языка, как бы плеонастического дублета для языка Пушкина и Гоголя, он считал предательской изменой и вековым преданиям русского народа, и кровным интересам как этого народа, так и всего греко-славянского мира".

Добрянский и его великие "собудители" Подкапатской Руси Александр Духнович и о.Иоанн Раковский "породили" и "Апостола Карпатской Руси" - св.Алексия (Кабалюка)В июне 1999 года в селе Иза Хустского района Закарпатской области, в Свято-Никольском монастыре были обретены нетленные мощи архимандрита Алексия (Кабалюка).

Прежде чем перейти к описанию жития этого апостола Карпат 20-го века, необходимо вкратце обрисовать историю Подкарпатской Руси - уникального острова Православия на земле св. Кирилла и Мефодия.

Историческое имя карпатской ветви русского народа - угро-руссы. Угры (мадьяры), будучи еще язычниками, пришли на Тиссо-Дунайскую равнину ок. 896 г., где попали под культурное влияние православного прарусского народа, поселившегося на южных склонах Карпат по меньшей мере с VI века и являющегося старейшим, "материнским" субэтносом. Первые угорские короли полностью признавали за угро-руссами их религиозные, национальные и политические права до тех пор, пока в Угрии преобладало православное (византийское и русское) влияние над латино-немецким. Оказав важные услуги мадьярам при завоевании Угрии, угро-руссы занимали ключевые должности в венгерском королевстве. Угро-руссы были крещены в течении IX века, раньше, чем остальная Русь, и после отпадения от Православия Римского Патриархата в 1054 году оставались верны Православной Церкви. Первое давление на православных угро-руссов было осуществлено мадьярским королем Стефаном. В ответ на притязания католиков, отнимавших у православных храмы и насильно перекрещивающих угро-руссов в латинство, разгорелось первое угро-русское восстание под предводительством Купы Стренчаника, Уйки и Киамы, которое было жестоко подавлено. После татарского нашествия в 1241 году Угорская Русь долго находилась в запустении.(Ф. Ф, Аристов "Карпато-русские писатели" Москва,1916 год.). В 1526 г. (после битвы при Могаче) Западная Угрия вместе с Угорской Русью отошла под власть Австрии. С 1614 года и по 1649 год продолжается отчаянная борьба угро-руссов против попыток унии. Первое время униаты просто изгонялись ими, однако в 1649 году 63 русских священника подписали документ об унии с Римом, после чего подтвердились обструкции со стороны народа.

На какое-то время православный народ остался без епископов и внешне подчинился униатам, но при первом же всплеске карпаторусского нацинального движения вновь стал возвращаться к отеческой вере. Карпаторусское национальное движение сразу же активизировалось при малейших послаблениях австрийской политики. Так, как только императрица Мария-Терезия разрешила преподавать в униатских семинариях на русском языке и произносить проповеди по-русски, сразу же начали свою просветительскую деятельность знаменитые угро-русские "будители" - Иван Орлай (1770-1829), Михаил Балудянский (1764-1847), Петр Лодий (1764-1829), Юрий Венелин (1802-1839). Эти карпаторусские интеллигенты вследствии австрийских репрессий при императоре Леопольде II переселяются в Россию. Лодий стал ректором С-Петербургского университета, Балудянский - воспитателем великого князя (будущего императора Александра I). Орлай - доктор философии Кенигсбергского университета, почетный член Российской Академии наук, действительный член общества Истории и Древностей Российских - важен для нас как первый карпаторусский историк.

Угро-русским национальным катехизисом стала его статья "История о карпато-россах или о переселении россиян в Карпатские горы и о приключениях с ними случившихся" ("Северный вестник", 1804 г.). А Венелин сделался одним из основоположников русского славянофильства, воспитав притом виднейших русских общественных деятелей Ивана и Константина Сергеевичей Аксаковых.

Важнейшей фигурой карпаторусского возрождения является Александр Духнович (1803-1865) - литератор, просветитель и историк. Наиболее известное его произведение - "Истинная история карпато-россов" (рукопись помечена 1853 г., напечатана в Москве в 1914 г.). Национально-политическим credo всех карпато-русских интеллегентов была идея национально-культурного единства с остальными русскими. В целях просвещения карпатороссов Духнович пишет "Сокращенную грамматику русского языка".

К разработкам "украинского" литературного языка Духнович относился резко критически, по поводу украинофильского литературного и политического сепаратизма, культивируемого тогда австрийскими властями, Духнович писал: "Простите братья, не оскорбляю никого, но сказати должен я правду, что в тех наших украинских повестях нет доброго вкуса". Относительно "украинской" орфографии, насильственно веденной в Австрийской Галичине, Духнович указывал, чтобы книги не были писаны "по новой немецко-галицко-русской ортографии, бо у нас тую ортографию и мужик не терпит". Духнович является автором народного гимна Угорской Руси. За свои убеждения Духнович преследовался мадьярами, до конца своих дней находясь под постоянным полицейским надзором.

Иван Раковский более других угро-русских писателей и народных деятелей потрудился над распростанением в Угорской Руси общерусского литературного языка. По этому вопросу он высказался следующим образом: "Наша Угорская Русь никогда ни на минуту не колебалась заявить свое сочувствие к литературному соединению с прочей Русью. У нас- никогда и вопроса не было по части образования какого-нибудь отдельного литературного языка" (газета "Свет". Ужгород, 1868). Другая великая заслуга Раковского - это возрождение православия. Сам он, будучи священником-униатом, не решился открыто порвать с Ватиканом, однако воспитал свой приход в преданности восточному христианству и русскому национальному самосознанию.

После его смерти жители села Иза, где служил Раковский, в открытую перешли в православие, вслед за чем, собственно, и начался крестный путь Подкарпатской Руси. Против крестьян Изы было возбуждено два политических процесса (так называемые Мармош-Сигетские процессы). А впереди подкарпатских патриотов России ждали бессудные убийства, тюрьмы, ссылки и концлагеря - такие, как Талергоф и Терезин.

Угорская Русь первой половины XX века породила такого духовного лидера, как иеромонах Алексий (Кабалюк), ставший во главе массового движения карпатороссов за возвращение в православие, охватившего всю Подкарпатскую Русь. Когда Австрия распалась, а Россия была повержена революцией т гражданской войной, карпатороссы самоопределились как государство-субъект чехословацкой федерации, принципиально отказавшись войти в состав новосозданной Западно-Украинской Народной республики (Галичины).

Провозглашая ЗУНР, ее вожди провозгласили и вхождение в ее состав Подкарпатской Руси, не будучи никем уполномоченными и не имея но то ни морального, ни юридического права. Никакого волеизъявления на этот счет народа Подкарпатской Руси не было. Больше того: связать свою судьбу с правительством ЗУНР, состоящей из "мазепинцев"-русоненавистников, у карпатороссов не было и не могло быть никакого желания. Подкарпатская Русь была присоединена к Чехословацкой республике согласно международному договору, подписанному 10 сентября 1919 г. в Сен-Жермене Великой Антантой и присоединившимися к ней державами, с одной стороны, и представителями Чехословацкой республики - с другой. От имени Чехословакии договор был подписан д-ром Бенешем, ставшим потом президентом страны. Сен-Жерменским договором Подкарпатской Руси была гарантирована "полнейшая степень самоуправления, совместимая с понятием единства Чехословакии" (ст. 10).

Подкарпатской Руси должен был быть предоставлен свой собственный законодательный сейм (в ведении которого должны были входить все вопросы, касающиеся языка, школы и вероисповеданий, местной администрации, и все другие вопросы, определенные законами чехословацкого осударства) и автономное правительство, отвественное перед сеймом (ст. 11). во главе администрации должен был быть губернатор, назначенный президентом республики и ответственный перед карпторосским сеймом (ст. 11). чиновники в Подкарпатской Руси должны назначаться, по возможности, из местного населения (ст. 12). Сен-Жерменский договор гарантировал Подкарпатской Руси право быть соответствующе представленной в чехословацком парламенте (ст. 14). Контроль за выполнением Договора вменялся Лиге Наций (ст. 14).

Однако,все эти установления были проигнорированы Чехословакией. Вопреки договору Подкарпатская Русь была разделена между субъектами федерации: ее часть (так называемая Пряшевская Русь с 250 тысячами карпатороссами) была присоединена к Словакии. Никакого сейма создано не было. На основные должности в администрации назначались чехи. Чехословацкое правительство начало проводить искусственную украинизацию Карпатской Руси, видя в этом средство для отсрочки предоставления автономии и ослабления движения карпатороссов. Правительство специально выписывало и командировало в Закарпатье галицийских "самостийников". Вплоть до 1937 r было запрещено преподавание в школах на русском языке "Самостийники" имели в Чехословакии три учебных заведения, финансируемые правительством. Карпатороссы - ни одного.

Галицийские самостийнические издательства, культурные общества также финансировались за счет государства, в то время как проф. Геровский, крупнейший карпаторусский лингвист находился в 1936 г под домашним арестом. Невзирая на систематическую двадцатилетнюю политику насильственной украинизации, осуществлявшейся силами чешского правительства, римско-католической церкви, социал-демократов и коммунистов, результаты украинизации к 1938 г. оказались ничтожными. Из 8 депутатов и сенаторов, представлявших русский народ в чехословацком парламенте, семеро были русские патриоты, и только один. избранный чешскими и мадьярскими избирателями, считал себя украинцем. На Пряшевской Руси, переданной Словакии, все население голосовало за русских депутатов "Украинцы" даже не осмеливались выдвигать своих кандидатов. А на референдуме, проведенном на Подкарпатской Руси в 1938 г , 76 % опрошенных высказались за русский язык как язык официальный, язык преподавания и т. д.

В политической жизни только те партии могли существовать на Подкарпатской Руси, которые поддерживали русскую идею. 8 мая 1919 г была создана Русская Народная рада. Количественно самой сильной русской партией был автономный Земледельческий Союз, вождем которого был Андрей Бродий. Интересы карпатороссов отстаивала также Аграрная партия. В 1938 г. АЗС и Аграрная партия объединились в Русский блок. В 38-39 гг. перед лицом гитлеровского нашествия Чехословакия пошла на уступки - в мае 1938 г была провозглашена автономия Подкарпатской Руси. Было создано первое автономное правительство Карпатской Руси (октябрь 1938 г.), в котором А. Бродий стал председателем Совета Министров и министром народного просвещения. К сожалению, впервые созданное, русское правительство совершило серьезную ошибку, включив в свой состав проукраинского политика Августина Волошина, ставленника гитлеровской Германии. Менее чем через три недели после образования карпаторосского правительства премьер-министр Бродий был арестован, а премьером назначен униатский священник Августин Волошин,фактический ставленник Рейха. Волошин переименовал Подкарпатскую Русь в "Карпатскую Украину" и возмечтал сделать из нее "Пьемонт" для создания ''Великой Украины" Однако в 1938-39 гг. нацисты отдали Подкарпатскую Русь Венгрии. Для русинов был создан концентрационный лагерь в Рахове, где охранниками и палачами были галицийские "сичевые стрельцы".

В 1939 г. Подкарпатскую Русь оккупирует Венгрия. Приведем свидетельство, карпаторусского общественно-политического деятеля Михаила Прокопа: "Венгерские власти желали ликвидировать в самый короткий срок не только русский литературный язык, но и весь русский народ, живущий на южных склонах Карпатских гор, превратив его в мадьярский. И при этом они совершенно чистосердечно удивлялись тому сопротивлению, какое оказывал их планам русский народ... Разрушались памятники Пушкину, Добрянскому, Митраку, сжигались русские городские, сельские и общественные библиотеки, уничтожали русскую кооперацию. Русская молодежь протестовала. Мадьярские жандармы и полицаи брали учеников гимназий с уроков и избивали их... В конце 1939 г Польша была разделена между Германией и СССР. На Руси началось брожение. Особенно молодежь начала вести себя по отношению к мадьярским властям вызывающе. Все были уверены, что в скором времени Россия освободит и наш народ от векового мадьярского ига. Слова "Советский Союз" у нас никто не употреблял, для нас СССР был Россией. Теперь все еще более смело качали вести себя, а если кому угрожало преследование, арест, тот убегал в Россию. Так постепенно, незаметно началось бегство нашего населения в СССР." Тысячи карпатороссов, перейдя Советскую границу, попадали в ГУЛАГ. Единственным избавлением от концлагеря по время Великой Отечественной войны для карпаторосса было вступить в чешскую армию генерала Свободы, формировавшуюся на территории СССР и состоявшую в значительной степени из карпатороссов.

По окончанию Великой Отечественной войны Подкарпатская Русь, без всякого собственного волеизъявления была расчленена между Чехословакией и СССР (ныне Пряшевская Русь находится на территории Словакии). В СССР карпатороссы были насильственно украинизированы, в паспортах в обязательном порядке ставилось "украинец". Теперь уже большевиками был создан концентрационный лагерь в Сваляве, где заключенные должны были проходить украинизаторские "курсы повышения квалификации". Было украинизировано около 500 русинских школ, в ГУЛАГ отправлено 187 тыс. русинов. Готовилась полная депортация этого абсолютно прорусски настроенного народа, который в отличие от галичан, практически не дал пронацистских формирований, но, наоборот, молодежь которого тысячами бежала в СССР, чтобы бить Гитлера... Подкарпатская Русь юридически и фактически вышла из состава Чехословакии в ноябре 1944 г. как суверенное государство. Первый съезд народных комитетов суверенной республики Закарпатская Украина избрал высший законодательно-исполнительный орган государства - Народную Раду республики Закарпатская Украина, которая и была обязана осуществить решения съезда о воссоединении с Советской Украиной. Народная Рада конституировала государственность, создавая необходимые институты - например, ее постановлением от 18.11.44 г. был создан Суд Закарпатской Украины, декретом ¦ 27 от 12.01.45 г. утверждена присяга госслужащего Закарпатской Украины и т. д.

Однако 25 июня 1945 г СССР и Чехословакия подписали Договор "О Закарпатской Украине" (без какого-либо участия присоединяемого государства), согласно которому Закарпатская Украина присоединялась к СССР. Не успели стороны обменяться грамотами, как 22 января 1946 г. Президиум Верховного Совета Украины принял постановление "Об образовании Закарпатской области в составе УССР". Таким образом, суверенная русинская республика с президентом и органом законодательной власти - Народной Радой - без всякого волеизъявления народа была ликвидирована и присоединена к Советской Украине как обыкновенная область. После распада СССР в "независимой Украине" судьба древнего православного карпаторусского народа, более, тысячи лет имевшего свою культуру и государственность, сложилась трагически. Русинство жестко подавляется, карпаторусский народ лишен всех национальных прав. даже права на свое национальное имя. На Подкарпатской Руси 1 декабря 1991 г. был проведен референдум, на котором 78% населения высказалось за автономию в рамках Украины. Естественно, Украина проигнорировала результаты этого референдума. В 1992 г Закарпатский областной Совет вынес решение о признании русинской национальности и обратился в Верховную Раду Украины с просьбой решить этот вопрос на государственном уровне. Но ВР, вопреки собственным законам и международному праву, до сих пор не восстановила русинскую национальность, имя которой было ликвидировано украинскими коммунистами. Какой показательный пример советской национальной политики - на территории Великороссии была создана масса "автономных республик" и "автономных районов", а Украине передавались великорусские и карпаторусские земли без всяких прав не только на административную, но даже на национально-культурную автономию.

Житие священномученика Алексия (Кабалюка) и других исповедников Подкарпатской Руси.

Одним из зачинателей Православного движения в Угорской (Карпатской) Руси был униатской священник Иван Раковский, настоятель прихода села Изы (1885). выдающийся литератор, русский патриот, воспитавший свой приход в любви к Православию, однако сам порвать с Ватиканом не решился. После смерти Раковского, воспитанное им поколение стало думать об открытом переходе в Православие. Хотя в Венгрии по конституции была обеспечена религиозная свобода, на практике либеральное законодательство "просвещенной Австро-Венгерской монархии" не распространялось на православных. Так, можно было переходить из римо-католичества в какую угодно религию, но только не в Православие. Поэтому, когда жители села Изы заявили властям о своем возвращении из унии в Православную веру, начался их крестный путь. В 1903 году крестьяне села Изы в одно из воскресений пропели в церкви Символ Веры, исключив из восьмого члена слова "и от Сына". Этим прихожане фактически заявили о своем переходе в Православие. Тотчас село было наводнено венгерскими жандармами.

Начались поголовные обыски, конфисковали все богослужебные книги и даже иконы. Жандармы простояли в Изах несколько месяцев, бесплатно отбирая у крестьян провизию, всячески притесняя их и глумясь над женщинами. Долго терпело беззащитное население всевозможные обиды. Наконец, доведенные до отчаяния, некоторые стали поговаривать: "Пора придти к русским и выгнать мадьяр!" Этого стало достаточно, чтобы возбудить дело о государственной измене. Многих крестьян арестовали, а 22 человека были привлечены к суду. Дело, названное "Первый Мармарош-Сиготский процесс", слушалось в 1904 году, при этом обвинение в "государственной измене" было заменено на неопределенное обвинение в "подстрекательстве против мадьярской национальности". Крестьян Иоакима Вакарова, Василия Лазаря и Василия Каменя приговорили к 14 месяцам тюрьмы и, сверх того, к уплате огромного денежного штрафа. .

Крестьяне вышли из тюрьмы нищими, их семьи ютились у односельчан и жили на средства православной общины села Изы. Но Иоаким Вакаров и его товарищи не пали духом и занялись поденным трудом. Несмотря на то, что село Изы находилось всего в пяти верстах от города, правительство распорядилось на средства крестьян построить в селе жандармскую казарму. Вскоре Иоаким Вакаров был схвачен жандармами и умер под пытками. Крестьяне погребли его без священника, с пением "Святый Боже". Смерть Вакарова только усилила православное движение. В Православие перешли многие села - Лучки, Теребля и другие. Крестьяне занялись поиском священника, и с этой целью обратились к сербскому епископу Богдановичу в Будапешт. Богданович испугался конфликта с властями, и не принял делегацию. Тогда крестьяне отправились в Карловцы к сербскому патриарху Бранковичу (тогда все православные венгерской части империи находились в юрисдикции Сербской Церкви). О русских священниках нельзя даже было и думать. Построенный крестьянами молитвенный дом был разрушен жандармами, а самим верующим запретили собираться на общие молитвы. Однако вслед за Изами целые села стали переходить в Православие. В 1910 году Угорская Русь получила, наконец, своего религиозного вождя в лице иеромонаха Алексия (Кабалюка).До сих пор существует предание, которое передается из поколения в поколение, как весной 1910 года по приглашению местных жителей в село тайком, в телеге, накрытой сеном, прибыл о. Алексий Кабалюк. Этот подлинный исповедник Православия родился 12сентября 1877 года в карпато-русской деревне Ясенье, в семье лесоруба Ивана Кабалюка .

Семья была русофильски настроенная и мальчика назвали в честь свю Александра Невского. В детстве поступил послушником в униатский монастырь Кишь-Баранья, но его чуткая душа не могла примириться с ложью унии; он бросил униатский монастырь, перешел в Православие и бежал на Афон, где нашел пристанище в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где и принял Православие. Оттуда его направляют в Россию, где он становится послушником Яблочинского монастыря на Холмщине.Тамошний архимандрит Сергий рукополагает его в иеромонахи 15 августа 1910 года. Слух о нем дошел до крестьян Изы, и они обратились к о. Алексию с просьбой стать у них священником. Никакие гонения, не могли остановить о. Алексия перед тем, куда звала его горячая вера и желание дать своему народу духовную опору во дни нового гонения. Он приехал в Угорскую Русь простым точильщиком, потому что не хотел жить на средства прихожан. Отец Алексий обходил все села, перешедшие в Православие, совершал требы и таинства, наставлял и укреплял в вере. В селе Иза он в один день крестил 200 детей и причастил более тысячи верующих, а в течении двух дней крестил 400 крестьян из соседних сел.

По данным венгерской газеты"Оз ешт"("Вечер"),за это время только в одной Мараморощине перешло в Првославие более 14 тыс. человек. Эти цифры наглядно свидетельствуют о размахе Православно-русского возрождения в Угорской Руси. В ответ усилились гонения. Жандармы окружали церкви, обыскивали дома, отбирали книги, образа, крестики и молитвенники. На крестьян налагали непосильные денежные штрафы, во все села были введены жандармы, закрывались молитвенные дома. Всех, перешедших в Православие, сажали в тюрьмы. Но в ответ все новые села переходили в Православие.

На о. Алексия началась настоящая охота, и он был вынужден бежать в Америку, где находилась большая карпато-русская колония. Там он, вместе с священномучеником Александром Хотовицким, продолжал свой миссионерский подвиг, и сотни тысяч карпатороссов вернулись к вере отцов. Отец Алексий вел обширную переписку со своей карпато-русской паствой, и австро-венгерские власти стали арестовывать каждого, кто получал письма с американской маркой. В тюрьму были брошены несколько сот человек, в том числе все родственники отца Алексия. Жандармы прибегали к пыткам. Православных подвешивали к дереву так, чтобы ноги не доставали до земли. Через час такого висения из носа, горла, ушей текла кровь. Если несчастный начинал терять сознание, его поливали водой и продолжали истязания. В селе Лежие под пыткой умерла женщина. Многие прошли "мучилищное дерево", но от Православия не отреклись. Другие искали спасения в лесах и горах. Так, одиннадцать девушек, которых наставляла сестра о. Алексия, Василиса, тайно приняли постриг, удалились в горы, построили в лесу дом, и жили там по монашескому уставу. Жандармы, узнав об этом, нашли их, сорвали одежды, и в одних рубашках загнали в реку, продержав в ледяной воде два часа, а затем бросили в тюрьму.

Вот имена этих святых исповедниц: Мария Вакарова, Пелагея Смолик, Анна Вакарова, Мария Мадор, Пелагея Тусть, Пелагея Щербань, Параскева Щербань, Юлианна Азай, Мария Прокун, Мария Довганич, Анна Камень.

В 1910 году православные люди, оставшиеся без священника, обратились за содействием к России. В русский Яблочинский монастырь Холмской епархии были отправлены кандидаты для рукоположения: Василий Камень, Василий Вакаров и другие. Архиепископ Евлогий (Георгиевский) и граф В.. Бобринский с любовью их приняли и устроили в монастыре. Жители села Изы собирались на молитву у крестьянина Максима Прокопа, а его племянница, Иулиания Прокоп, в 1913 году пострадала за Христа, и стала святой иповедницей. Совсем юной девушкой, она организовала в селе православную женскую общину, которая жила по монашескому уставу. Это было в 1913 году. 23 июля 1913 года начался второй Мармарош- Сигетский процесс- венгерский королевский прокурор Андор Иллеш в Мараморошском- Сигете передал суду акт за¦5919/1913 , в котором говорилось: "Мною обвиняются: Александр Кабалюк( в иночестве Алексей), 36 лет, униатского вероисповедания, лесной рабочий( русский монах), родившийся и живущий в Ясинях. Далее перечислялись еще 94 обвиняемых, в том числе православные священники о. Григорий Грицак и о. Николай Сабов, остальные-крестьяне Изы.Отец Алексий (Кабалюк), добровольно вернулся из США. "Означенные лица,_ писал прокурор,- находятся в сношениях с графом Владимиром Бобринским , русским подданным, председателем "Русского Национального Союза", членом Думы и Синода, с Евлогием Холмским, Антонием Житомиро- Волынским, православными русскими епископами, с афонскими, холмскими, киевскими, почаевскими и яблочинскими монахами и получают от них денежную поддержку.

С этими лицами , кроме того, с врачом Романом Геровским, адвокатом Алексеем Геровским и инженером Георгием Геровским в Черновцах( Буковина), они вошли в соглашение с целью обратить униатских жителей государства, живущих в Марамороше, Угоче и Переи, в православную русскую веру- Все это делалось с целью присоединения означенных территорий к русскому государству и подчинения их скипетру русского царя. Руководствовались они отчасти соображением материальной выгоды, отчасти же любовью к православной русской вере, которая служит национальной русской идее." Специально прибывший на процесс граф Бобринский дал достойный ответ, подловив обвинителей на элементарной нелепости обвинений: "- Указывается, что в двух корчмах православные предъявляли " копейки и рубли", это свидетельствует, что движение поддерживается из-за границы, Какая наивность!

Неужели бы мы не сумели разменять рубли на кроны ранее, чем раздавать их угро- россам?.. Прокурору хорошо известно, что не материальной выгоды ищут православные, не богатеют они. Они разорены штрафами, постоем войск и тюремным заключением.Но прав,вполне прав прокурор, когда он говорит, что его жертвы"руководствовались любовью к православной русской вере. За это, конечно, их и держали в тюрьме, за это их ныне и судят-" Последнее слово взял о. Алексий Кабалюк.Он торжественно заявил:""де правду ищут, то место святое, как Церковь, Это место особенно свято, ибо в нем ищется правда и весь религиозный прцесс. Здесь предстоят верующие ия ,как священник. Я в этом храме присягаю, что я- невинный и ничего не делал против отечества. Все то, что мы совершали, делали во имя религии, а потому в этом деле последнее слово скажет Христос.""Обвиненные зарыдали, тронутые этими словами. Председатель сената нетерпеливо закричал на о. Алексия.Кабалюк прдолжил свою речь: " " Какой ни будет приговор, мы мы его примем, Если нам придется страдать, мы будем страдать за святое дело. Я прошел три части земного шара, был в Америке, когда узнал об обвинении, и немедленно поспешил домой, тянула меня любовь к отечеству. Если стадо страдает, место пастыря- среди страдающих.. Там, горе( он поднял руки к небесам), там знают, что нами руководит только религиозная правда, а не противогосударственная деятельность-"(" Руский народный голос". Ужгород.29 декабря 1933 года.)

Разбирательство длилось два месяца, 3 марта 1914 года был оглашен приговор -о. Алексий Кабалюк был осужден к 4 годам и 6 месяцам и штрафу в 100 крон от шести месяцев, отец Николай Сабов-к 3 годам, остальные-от2,5 лет до 6 месяцев Сразу же после окончания суда Царь- мученик Николай Второй демонстративно даровал . Алексию Кабалюку золотой наперстный крест за его исповедные подвиги., а вправославных храмах России были прведены молебны во славу его подвига. Во время процесса, ночью жандармы ворвались в село Изы и схватили Иулианию Прокоп с сестрами. Их отправили в казармы, где долго пытали, заставляя отречься от Православия. Затем, облив на морозе водой, жандармы вывели девушек на улицу для устрашения селян. Здесь их обнажили и долго нещадно били. Они выводили исповедниц босыми, с неприкрытой грудью, долго водили их по селу, издевались, надеясь на отречение от Православия. Однако улицы села были пусты, а жители с негодованием отнеслись к беззаконию, хотя помочь ничем не могли. Униатский священник Андрей Азарий, который вызвал полицию, велел привести к себе Иулианию. Он снова пытался убедить ее отречься от Православия, обещал заступничество, если она, хотя бы притворно, отречется от "московской веры", говорил: "Мне жаль тебя, зачем ты, такая юная, обрекла себя на истязания". Однако Иулиания осталась неколебимой, и пытки продолжались еще три месяца. Никто из сестер Иулиании также не отрекся от Православия.

В 1917 году - снова домашний арест всех сестер, на этот раз строжайший. Они должны были являться по три раза в день в жандармерию для допросов и истязаний. В 1918 году жандармы избили Иулианию до полусмерти. Все тело ее было покрыто ранами, разбита голова, сломан нос. Все эти пытки сопровождались уговорами отказаться, хотя бы внешне, от исповедания православной веры и монашеского образа жизни. Но Иулиания не отреклась. Ее, окровавленную и обезображенную, жандармы отнесли в подвал и засыпали песком. К подвалу поставили служанку, чтобы никто не мог туда проникнуть. На четвертый день Иулиания очнулась. Жандармы, не ожидавшие, что Иулиания выживет, отнесли ее к отцу и вызвали врача. Однако Иулиания отказалась от врачебной помощи и была исцелена чудом Божиим. Иулиания- Прокоп была в 1924 году пострижена в монахини с именем Параскева и стала игуменьей женского монастыря города Мармарош. Похоронена она в Св. Никольском монастыре в Мукачево. Вернувшись из заключения, отец Алексий (Кабалюк) до конца жизни оставался в основанном им Св. Никольском монастыре села Изы., созданный возле храма, в котором служил отец Иоанн Раковский. И продолжил свою миссионерскую деятельность.

Уже в 1920 -м году в Марморошском округе в селах Иза, Быстрый, Горинчево,Уйбарово, Липча, Селище, Теребля, Кошелево в православие перешло все население.В 1921 году,19 августа, отец Алексий открывает собор Карпаторусской Православной Церкви. На него съехались делегаты( более400 человек) со всех православных сел края. Делегаты приняли Устав и официальное название"Карпаторусская Восточная Православная Церковь". Еще со времен Австро- Венгрии Подкарпатская Русь находилась в юрисдикции Сербской Церкви, Из-за гонений на Православие в России съезд решил остаться в сербской юрисдикции,к тому же Сербская Церковь наиболее близка Русской, ее тогдашнее руководство-выпускники российских духовных школ, в Сербии также располагался центр русской церковной эмиграции. Ее лидер митрополит Антоний (Храповицкий) серьезно помогал карпатороссам- на Пряшевскую Русь был отправлен знаменитый миссионер архимандрит Виталий ( Максименко), бывший до революции наместником Почаевской лавры.Он основал монастырь св. Иова Почаевского на Пряшевщине, пригласил туда старцев с Валаамского монастыря, начал имздавать газету" Православная Карпатская Русь", ставшую потом официальным изданием Русской Зарубежной Церкви" Православная Русь".Также Подкарпатской Руси помогала знаменитая Битольская духовная семиария в Сербии, в частность такие ее выдающиеся представители,как святитель Иоанн Максимович преподобный Иустин Попович,который некоторое время миссионерствовал на Пряшевщине.Подкарпатская Русь приняла у себя ок.11 тыс.русских белых эмигрантов. Естественно, возрождение Православия вызвало недовольство врагов Церкви и ими был инспирирован раскол, Константинопольский патриарх - Мелетий ( Метаксакис),сторонник реформации и экуменизма, прославившийся поддержкой советских обновленцев ижестокими гонениями на Валаамских монахов, державшися старого стиля и не признававштих обновленчества, в противовес Сербской Церкви назначает на Карпатскую Русь епископа Савватия (Врабеца). Все это делается при поддержке чехословацкого правительства, И вновь отец Алексий Кабалюк на страже церковных канонов.Карпаторусскую Церковь удалось отстоять от претензий Константинополя, однако окончательно эта прблема была решена только в 1946 году, когда отец Кабалюк возглавил движение за присоединение обеих юрисдикций к Русской Православной Церкви, которое увенчалось успехом иразделение было рпеодолено именно таким способо Схиархимандрит Алексий ( Кабалюк) был убежденным привержецем идеи национального единства карпатороссов с русским народом и присоединения Подкарпатской Руси к России. В 1944 году он становится инициатором и вдохновителем Православного съезда, который состоялся 18 ноября 1944 года в Мукачево.Его делегатами были 23 православных священника, известные ученые иобщественные деятели Георгий Геровский и Петр Линтур.Съезд принял обращение к Сталину, которое пдписали: игумен Феофан Сабов,заместительепископа и администратор Мукачевско- Пряшевской епархии; архимандрит Алексий Кабалюк, настоятель Свято- Никольского монастыря; пртоиерей Димитрий Беляков, член Высшего Духовного суда епархии; священник Иоанн Кополович, секретарь епархиального управления ; прфессор Петр Васильевич Линтур.

В этом послании говорилось: " Мы, нижеподписавшиеся представители православных общин Карпатской Руси, выражая волю всего православного русского народа, прсим включить Карпатскую Украину (Карпатскую Русь) в состав СССР в форме: Карпаторусская Советская Республика. Желания и мечты наших предков были всегда, чтобы наша область за Карпатами, заселенная русинами, т. е. Руси сынами, возвратилась в лоно Великой Руси. Но наши поработители всегда тому препятствовали. Таким образом, мы целые столетия оставались в германо- венгерском рабстве вплоть до 1919 года.

В 1919 году на мирной конференции наша область, именуемая Карпатская Русь, согласно Сен-Жерменскому договору, на автономных правах, была присоединена к Чехословацкой республике. Уже тогда нашу область признали Карпатской Русью, ибо здесь живет искони русское племя. Сам народ именует себя "карпаторусс", "русин", т. е. Руси-сын, вера "русска", жена "русска", мама "русска" и т. д. С названием "Украина" наш народ был познакомлен только под чешским владычеством, после "Первой мировой войны, и то интеллигенцией, пришедшей из Галичины.

Этих галичан само чешское правительство призвало в Карпатскую Русь и их идеологию, за все время существования Чешской Республики, серьезно финансировало- Очень интересно, что галицкие шовинисты избивали карпаторусское население и его интеллигенцию и говорили: "Кацапи, маскали, вам мисто у Москви, у вашего Сталина". Мадъяре при избиении нас тоже говорили: "Муско, комуништо, иди в Москву к твоему Сталину". Карпаторусский народ с великим терпением и болью сердца переносил все это, ожидая своего спасения именно от Москвы... Наш народ-русин - Руси-сын. . Наша русскость не моложе Карпат... Только тем и можно объяснить эту неска-занную радость при встрече русской Красной армии- Наученные горьким опытом, мы решительно за-являем, что политическая, экономическая, культурная и социальная жизнь нашего народа может успешно развиваться только в пределах великого, родного нам Советского Союза, и ни в коем случае не в каком-либо чужом государстве. Чаша нашего терпения переполнена: довольно игрались нами наши недруги, бросая нас из рук в руки. ВОЛЯ КАРПАТОРУССКОГО НАШЕГО НАРОДА: ХОТИМ РАЗ И НАВСЕГДА СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ С СУДЬБОЮ НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ В СССР и то определить нам Карпаторусскую Советскую Республику от Ясиня до Попрала и от Ужка до Доброчина (Дебрецена). Выражая великую радость и глубокую благодарность по поводу осво-бождения Великому вождю и освободителю всего сла-вянства и Европы товарищу Маршалу Сталину и Красной Армии, мы просим принять Карпатскую Русь в состав Советского Союза. В Мукачеве дня 18 ноября 1944 года". (Валерий Разгулов. "Подвиг архимандрита Алексея Кабалюка". "Карпатская панорама", 18 августа 1996 года.). . Участвующие в работе этого съезда 23 православных священника подписали петицию, в которой просили Синод русской Православной церкви вступить в кон-такт с синодом Сербской православной церкви и каноническим путем оформить переход Мукачевско-Пряшевской епархии в юрисдикцию Московской патриархии (Там же). Православный съезд принял решение направить свою представительную делегацию в Москву для решения всех вопросов, в нее вошли все подписанты письма к Сталину. Днем раньше в Мукачеве состоялось общее собрание делегатов местных комитетов - о воссоединении Закарпатской Руси с великим братским русским народом. В его работе в полном составе приняли участие делегаты Православного съезда. А внук А. Добрянского, Георгий Юлиа-нович Геровский (1806-1959), был председателем этого собрания. Он же, по решению собрания, как руководитель делегации местных комитетов, должен был совместно с православной делегацией отправиться в Москву и донести правительству СССР решение представительного собрания о вхождении Подкарпатской Руси как автономной единицы в состав Российской Федерации (Там же).

Однако, у интернациональной коммунистической власти были другие планы насчет Подкарпатской Руси.. Есть все основания утверждать, что Право-славный съезд, собрание делегатов местных Комитетов в Мукачеве подтолкнули политуправление фронта и местных коммунистов, во главе с И. И. Туряницей, естественно, с ведома Сталина, срочно начать подготовку по присоединению нашего края к Советской Украине. Уже на следующий день после Православного съезда, 19 ноября, в том же Мукачеве состоялась первая конференция коммунистов Закарпатья. 294 делегата проголосовали за резолюцию: "Про возз'еднання Закарпатськой Украини з Радянською Украиною в складе Радянського Союзу". Началась усиленная подготовка к съезду Народных комитетов, который состоялся 26 ноября 1944 года. О его работе и "судьбоносном решении" написано сотни статей, десятки книг, но будет ли когда-то написана правда о тех событиях? Ибо полуправда - хуже лжи: Православная делегация смогла добраться в Москву уже после съезда Народных комитетов, только 7 декабря 1944 года. Профессор П. В. Линтур был делегатом этого съезда, но в Москве занимал четкую позицию, принятую на Православном съезде и общем собрании делегатов местных Комитетов. И вот тут, в Москве, начинаются интересные дела. Православной делегации оказан пышный прием, размещалась она в гостинице "Интурист" с шикарным, по тем временам, столом. Посещение музеев и Большого театра было предусмотрено культурной программой. Не было только одного - возможности донести истинную волю своего русинского народа высшему руководству СССР. Более того, председатель Совета по делам в Русской православной церкви при СНК СССР Карпов (полковник КГБ) информировал Киев о ходе пребывания православной делегации в Москве. 8 декабря в секретном послании лидеру украинских коммунистов Н. С. Хрущеву он доносил: "В 14 часов (7 декабря) делегация была принята в Московской патриархии патриаршим местоблюстителем митрополитом Алексеем, управляющим Московской епархией митрополитом Николаем, экзархом Украины митрополитом Иоанном и архиепископом Ярославским Алексеем. После взаимного знакомства руководитель делегации игумен Феофан передал митрополиту Алексею петицию... Планом Предусмотрено, что все свои вопросы делегация поста-вит перед митрополитом Алексеем во время своей деловой беседы, которая состоится 8 декабря... В своей телеграмме... Мехлис высказывал мнение, что опубликование в печати о приеме делегации в Московской патриархии произведет большое впечатление в Закарпатской Украине" (Там же.).

Статья под названием "Встреча с отцом Феофаном" была опубликована в "Закарпатской правде" 26 декабря 1944 года. В ней говорилось: "До настоящего времени мы подчинялись Сербскому Священному Синоду, который нас серьезно поддерживал, от всей души, и с развитием Русской Православной Церкви в Закарпатской Украине принято решение о присоединении к Советской Украине, что подразумевает, что Церковь тоже должна перейти к Московскому Священному Синоду". О том, что православная делегация нашего края на встрече с Патриархом Алексеем еще раз напомнила о том, что "Мы решительно против присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не хотим быть чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими и свою землю желаем видеть автономной, но в пределах Советской России", в статье даже не упоминалось. (Там же). Сравнительное благополучие в жизни православных было недолгим. Последовавшие после запрета греко-католической церкви и преследования русинского униатского духовенства в равной мере коснулись и православных русинов. Многие храмы, скиты и монастыри в нашем крае стали закрываться, а их имущество разграблено, как это было в России после революции. Среди разграблен-ного оказались уникальные архивные документы Мукачевского монастыря, среди них - и уникальные древние манускрипты.

Пожалуй, этот период жизни стал самым трагическим для архимандрита А. Кабалюка. 2 декабря 1949 г. остановилось его доброе и щедрое сердце, на 70 году жизни, видя жестокость и нечестность новой безбожной власти и то, что все русины Подкарпатья поголовно были переименованы в украинцев, ему уже не судилось видеть разразившееся гонение на Церковь Православную.. Первым был репрессирован архимандрит Феофан Сабов - убежденный русофил и главный кандидат в епископы Подкарпатской Руси.После Второй мировой войны в 1946 году отец Алексий, как духовный лидер, во главе делегации подкарпатских русинов отправился в Москву, к Сталину с просьбой принять Подкарпатскую Русь в состав России. Делегация была принята ответсвенным в правительстве СССР за связи с Русской Православной Церковью Геннадием Карповым. Итак, национальная политика большевиков была Советской, а не русской и Подкарпатская Русь была включена в состав УССР.., большинство русских патриотов было репрессировано и этот отказ Сталина принять Подкарпатскую Русь в состав РСФСР и беззаконное вталкивание ее в УССР, этот безбожный плевок в дело жизни преподобного,безусловно ускорили смерть св.Алексия (Кабалюка) в 1947 г.

В 1998 году Сербской Православной Церковью в лике святых был прославлен владыка Досифей, столь много сделавший для Православия в Подкарпатской Руси в 20-е годы двадцатого века. В начале 1999 г.в Св. Никольском монастыре с. Иза были обретены мощи отца Алексия (Кабалюка). Практически полостью сохранилось тело и мантия, истлел и только стопы и кисти рук . Из могилы была извлечена пролежавшая в более чем влажном грунте вместе со святыми мощами духовного отца Подкарпатской Руси положенная при погребении во гроб икона Иверской Божией Матери, которую отец Кабалюк привез с Афона, На ней даже не потускнели краски.Святой Алексий (Кабалюк) прославлен Синодом УПЦ МП, установлен праздник Карпаторусских святых, который должен стать праздником всея Русской Церкви.Верим,что Св. Никольский монастырь в Изе станет карпаторусской Лаврой

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