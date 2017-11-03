Андрей Грозин: Вторая российская военная база в Киргизии решит проблему "главной пороховой бочки" Центральной Азии

04.10.2017 17:50:05

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Вторая российская военная база в Киргизии может быть размещена в самом потенциально конфликтном районе Киргизии и всей Центральной Азии – Ферганской долине. Эксперты со всего мира называют этот район «главной пороховой бочкой» Центральной Азии, отмечает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Москва и Бишкек ведут переговоры о размещении второй российской военной базы в Киргизии, заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в интервью РИА Новости. По его словам, для обеспечения безопасности не только в Кыргызстане, но и в регионе в целом, на юге страны на границе с Таджикистаном необходимо разместить военную базу. Но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

«С одной стороны юг – это наиболее опасный и потенциально самый конфликтный район Киргизии и всей Центральной Азии. Общеизвестным является тот факт, что все основные межэтнические столкновения и в 90-е годы и летом в 2010 году проходили именно на юге, поэтому район можно по праву назвать зоной потенциальной нестабильности. Три южных области Кыргызстана являются составной частью Ферганской долины, разделенной между Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией.

Ферганская долина традиционно называется большинством экспертов «главной пороховой бочкой» Центральной Азии. В силу множества объективно существующих причин, связанных с перенаселенностью, дефицитом ресурсов, с неурегулированностью линий границ, анклавов и множества других сконцентрированных там проблем, Ферганская долина представляет основную угрозу для безопасности», - комментирует собеседник.

Андрей Грозин обращает внимание и на большие риски межгосударственных столкновений, которые сохраняются даже сейчас, хотя после смены руководства в Узбекистане все же наметилось определенное потепление в узбеко-таджикских и узбеко-киргизских отношениях. Тем не менее, по мнению эксперта, за четверть века в регионе накопилось столько «горючего материала», что доброй волей одного президента их решить не получится. Наиболее острые проблемы остаются именно на стыке трех границ.

«В целом создание некоего российского военного объекта на юге Киргизии нельзя назвать новостью, так как еще при президенте Бакиеве велись подобного рода разговоры. Хотя слова Сапара Исакова выводят обсуждения проблемы на несколько иной уровень, так как ранее высокопоставленные чиновники Киргизии уклонялись от обсуждения проблемы. Понятно, что предстоящие 15 октября выборы здесь вносят свои коррективы. Они представляются сложным и потенциально опасным событием, и вероятно, власти Киргизии таким образом пытаются подстраховаться.

Стоит понимать, что в случаи появления еще одной базы в Киргизии российские военные не будут решать внутриреспубликанский конфликт, а будут ориентированы на угрозы извне. Киргизия хотя и не граничит с Афганистаном, но с ним граничит Таджикистан, а именно через его территорию как показали Баткенские события 1999 года-2000 годов, банды в несколько десятков человек проходят на юг Киргизии достаточно легко, вынуждая страну объявлять чуть ли не всеобщую мобилизацию. Так как Киргизия не может позволить себе иметь армию, как у Узбекистана или Казахстана, то она вынуждена для решения данных вопросов обращаться к партнерам по ОДКБ и в первую очередь к РФ», - объясняет Андрей Грозин.

На сегодняшний день, в Киргизии есть только одна российская база Кант, расположенная там с 1941 года. С 2003 года на ней базируются российские самолеты, включая штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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