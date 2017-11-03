Пыжиковая конспирология против Третьего Рима

05.10.2017 14:39:53

Историк А.Пыжиков, автор кандидатской и докторской диссертаций про эпоху Хрущёва, помощник М. М. Касьянова (в бытность последнего премьер-министром правительства РФ), ныне - оппозиционного деятеля из антипутинского пула, уже "разоблачил" как-то "фейк" русской исторической науки о татаро-монгольском иге. Оказывается, не было его! (Вот так-то, господа Карамзин и Ключевский с Соловьёвым! Шах и мат вам!)

Но на этом он не остановился. На сайте, принадлежащем апологетам некоей "Концепции общественной безопасности", борцам с Библейским Проектом, в своём видеоспиче он ничто же сумняшеся заявляет о том, что концепцию "Москва-Третий Рим" придумали в Ватикане.

Оказывается, папистам надо было натравить Ивана Третьего на турок, чтобы тот совершил политическое самоубийство нашей страны и начал войну с ними. Для этого "аспиды" оженили его на Зое Палеолог, и, чтобы прибавить ему ощущения собственной значимости, заслали в Псков своего "агента", монаха Елеазара, чтобы тот внушил Великому Князю идею о Москве - Третьем Риме! О как!

Но не вышло ничего у них, не "повёлся" князь!

При этом, понося на чём свет стоит "историков РПЦ" (так!), товарищ Пыжиков не приводит в своих спичах ни одного документа, свидетельствующего о связях Елеазара с Ватиканом. Умалчивает и о принятии Софией Палеолог Православия. Впрочем, для Пыжикова и это - всего лишь "коварный план" папистов.

Родственники Елены Глинской тоже денно и нощно спали и видели только, как поработить Россию Ватикану с помощью концепции "Москва-Третий Рим".

И Поссевино, оказывается, приезжал к Ивану Грозному не с предложением унии, а предложил ему концепцию "Москва - Третий Рим".

Но не купились, мол, Рюриковичи! Отвергли они её, оказывается. Великое историческое открытие!

(Иван Грозный, действительно, нигде прямо не ссылался на концепцию "Москва-Третий Рим". Но его настольной книгой было «Сказание о князьях Владимирских», о происхождении русских князей от императора Августа.)

И только Романовы, де, таки навязали Руси концепцию "Москва - Третий Рим", и поработили Россию Ватикану.

Что характерно, за всё время своего спича "великий историк" Пыжиков не процитировал и даже не упомянул ни одного источника своих феерический сведений!

Антинаучную бредятину Пыжикова уже подхватил федеральный эксперт "Изборского клуба", "русский ваххабит" Максим Шевченко, на страницах газеты "Завтра". Ничего нового он не сказал, повторив лишь тезисы "великого историка".

Пыжиков не случайно отмахивается от "историков РПЦ". Поскольку церковные историки не верят на слово, им документальное подтверждение подавай, ссылку на источник. Ну не дают развернуться пыжиковым и их идеям!

Действительно, в 1473 году сенат Венеции пишет Ивану III о его правах на Константинопольский престол, возникших после брака с Софией Палеолог. В 1518 году от намёков Запад перешёл к конкретике, о чём свидетельствует деловое предложение папы Льва X к Великому Князю Василию III, принять участие в крестовом походе против турок и освободить свою "константинопольскую вотчину".

Но никакой идеи о "Москве - Третьем Риме" латинянами предложена не была, темой предложения был Константинополь, который предлагали Василию "занять" в качестве столицы. Об этом подробно говорит доктор исторических наук Н. В. Синицына в своей монографии «Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции».

Но концепция "Москва - Третий Рим" не содержит идеи об освобождении Константинополя, она утверждает имперскость Московского государства, которая абсолютно противоречила интересам Ватикана.

И именно против имперского проекта выступают Пыжиков и Шевченко, выступая с либерально-националистических позиций.

Утверждая, что продвижению концепции "Москва - Третий Рим" мы обязаны Романовым, Пыжиков (и повторяющий его зады Шевченко) демонстрирует незнание базовых источников, которые должны быть знакомы историку со студенческой скамьи.

Я говорю об Уложенной грамоте 1589 года, об установлении Патриаршества на Руси. В этой грамоте Константинопольским патриархом Иеремией II прямо заявлено, что Россия есть царство Третьего Рима:

"Понежъ убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, иже есть Костянтинополь, агарянскими внуцы — от безбожных турок — обладаем; твое же, о благочестивый царю, Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христианех."

Это - Предание столь ненавидимой пыжиковыми Русской Церкви.

Хочется спросить гражданина Пыжикова: Уложенную грамоту составили при Романовых, которых он страстно обвиняет?

Нет, она адресована последнему из Рюриковичей, Царю Феодору Иоанновичу.

Может быть, вместо фальсификаций истории гражданину Пыжикову лучше заняться любимой темой - правлением Хрущёва?

Смехотворными, притянутыми за уши построениями, он себя лишь дискредитирует!

автор - Дьякон Игорь Голиков,Орловская митрополия

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