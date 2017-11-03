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Детали
Парламент Армении ратифицировал соглашение об армяно-российской группировке
|05.10.2017 14:25:33
Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало в четверг соглашение об объединенной армяно-российской группировке войск, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашение играет важную, ключевую роль в деле обеспечения стабильности, мира и безопасности в регионе… Совместное планирование, связанное с применением группировки, осуществляется в мирное время в соответствии с общим замыслом, одобренным верховными главнокомандующими ВС двух стран. Командующего объединенной группировкой назначает и освобождает верховный главнокомандующий вооруженных сил Армении, согласовав с верховным главнокомандующим ВС России", — заявил первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, представляя документ.
По его словам, "группировка будет задействована при любой агрессии или вооруженном нападении на Армению".
В соответствии с соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.
Госдума ратифицировала соглашение 14 июля. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что командующий объединенной группировкой в мирное время будет подчиняться начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении, в период непосредственной агрессии и в военной время, в зависимости от складывающейся обстановки — командующему войсками Южного военного округа или начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении. Такое решение принимается совместно верховными главнокомандующими сторон.
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