Владимир Жарихин: Пока США считает, что Украине на Донбассе противостоит Россия, компромисс невозможен

05.10.2017 14:19:38

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Россия может отказаться от переговоров с США по Донбассу. Поскольку откровенно проукраинская позиция американской стороны, которую представляет Курт Волкер, фактически завела диалог в тупик и поставила под сомнение целесообразность дальнейших контактов. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Комментируя «Газете Ru» намеченную на 7 октября встречу помощника президента России Владислава Сурковаи спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, эксперт обратил внимание на недавние откровения последнего британской Financial Times.

Общий смысл их сводится к угрозе: если Москва будет упорствовать и не даст Порошенко «зачистить» Донбасс, то наша страна «может быть исключена из дипломатических и экономических отношений».

Чеснаков назвал это заявление «открытым вызовом России». И напомнил еще один «дипломатический» перл Волкера о том, что если мы не согласимся на условия Вашингтона по украинскому вопросу, то нам «станет значительно хуже».

Вывод тут один: если США и стремятся наладить контакт с Россией, то исключительно на собственных условиях.

О чем, собственно, эксперт и говорит. И предупреждает: если Вашингтон будет продолжать жестко навязывать свои варианты решений, то Россия может в какой-то момент прекратить предлагать компромиссы.

Именно Украине следует быть более гибкой, если Киев хочет вернуть Донбасс в общие границы, подчеркнул Чеснаков.

Угрозы Волкера в адрес России, по его мнению, лишают переговоры смысла. В таком случае Россия может полностью прекратить обсуждение с США украинской темы.

Действительно, имеет ли смысл тратить время на контакты с посланником Госдепа, который говорил, что в «незалежной» «единственная территория, на которой страдают русские, находится под контролем России», и что «национализм на Украине сформировался из-за российской агрессии»?

— Все заявления Волкера можно классифицировать, как заявления достаточно опытного внутриамериканского политика, но абсолютно беспомощного внешнеполитического переговорщика, — комментирует ситуацию заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Потому что все это совершенно не действует на противоположную сторону. И этими «упражнениями» он скореe доказывает некую свою преданность — так сказать — атлантической идее, чем как-то влияет на дальнейшие переговоры.

Здесь, с моей точки зрения, проблема в другом…

Позиция России может меняться. Мы готовы на определенные компромиссы, что, в общем, Путин продемонстрировал недавно в телефонном разговоре с канцлером Германии Меркель, когда согласился с возможностью размещения миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

Но наша позиция — что очень важно — она находится в рамках Минских соглашений, основой которых является урегулирование ситуации между противостоящими сторонами Украины. То есть, Донбасс — с одной стороны. Киев — с другой.

И если Волкер занимает позицию, что противостоящей стороной является Россия, то в рамках этой парадигмы компромисс с Россией невозможен. И Чеснаков прав — любые разговоры в этом случае не имеют смысла.

«СП»: — Значит ли то, что бесполезно искать какие-то пути решения украинского кризиса именно с Волкером, как переговорщиком?

— К сожалению, ситуация хуже. Еще в феврале меня очень насторожило высказывание госсекретаря США Тиллерсона, которое уже тогда закладывало основу вот этого отсутствия возможного компромисса. Он заявил, что Минские соглашения — это хорошо. Но если, каким-то образом, Россия и Украина напрямую договорятся, то «мы поддержим».

Казалось бы, миролюбивое заявление, но это переворачивает с ног на голову весь процесс.

То есть, Тиллерсон тогда еще обозначил, что, с его точки зрения, участники конфликта — это Россия и Украина. А тогда — в рамках этой парадигмы — действительно, разместить миротворцев логично на российско-украинской границе. Но по Минским соглашениям противостоящие стороны — это ДНР и ЛНР, с одной стороны. И Украина — с другой.

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«СП»: — Это мы понимаем. А Штаты упорно не замечают, или делают вид. Тот же Волкер обещал встретиться с представителями донбасских республик, но до сих пор не сделал этого… Почему, как вы думаете?

— Потому что выполняет задачу, поставленную вашингтонским руководством. В данном случае, Тиллерсоном. А это значит, что и Трамп считает Россию стороной конфликта.

«СП»: — То есть, Вашингтон просто не заинтересован в том, чтобы конфликт, который так удобно использовать против России, был урегулирован?

— Именно так. И поэтому они обозначают Россию стороной конфликта. И отрезают, таким образом, по сути, возможность для переговоров и достижения компромисса.

В этом плане Чеснаков правильно говорит. Если Вашингтон будет продолжать придерживаться своей позиции, нахождение компромиссов невозможно. А значит, переговоры бессмысленны.

«СП»: — И мы реально можем от них отказаться?

— Мы можем сказать, что «с вашим переговорщиком говорить бесполезно. Он совершенно недоговороспособный. Присылайте другого, мнение которого находится в рамках Минских соглашений, раз вы на словах эти соглашения не отрицаете».

Такой — в определенном смысле — демарш вполне возможен с нашей стороны.

О чем, действительно, можно говорить с человеком, который ответственность за все происходящее на Украине возлагает на Россию?

Беседовала Светлана Гомзикова

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