Кризис Евросоюза и Белоруссия

05.10.2017 12:54:43

Лев Криштапович (Минск)

Что показал референдум в Каталонии? То, что на Западе вообще и в Евросоюзе в частности, никакой демократии и в помине нет. Евросоюз в его нынешнем виде – это симбиоз олигархов и политических фарисеев, что наглядно доказал каталонский референдум.

Вдумайтесь в логику брюссельских фарисеев: референдум в Каталонии незаконен, потому что он запрещен испанской конституцией. Если следовать такой логике, тогда выходит, что вся западная политическая система незаконна, потому что продукт нарушения законов феодального государства.

По логике евросоюзовских бюрократов выходит, что нынешние политические системы Испании, Англии, Франции, Германии и других западных государств незаконны, поскольку они появились в результате буржуазных революций, нарушивших законы феодальных режимов. По логике политических фарисеев следует, что демократия – это не права человека, не права народов, а незыблемость установленных законов. Выходит, власть зависит не от воли каталонского народа, а зависит от закона, принятого испанским парламентом. И если каталонцы хотят провести референдум о своей независимости от Испании, то они должны получить согласие на это самих испанцев.

Логика чисто рабовладельческая: если раб хочет получить свободу, он должен получить согласие на это своего рабовладельца. Каталонцы – это рабы, поэтому их свобода и независимость зависят от испанских рабовладельцев. Вот к чему сводится политическая мудрость евробюрократов, когда они рассуждают о незаконности каталонского референдума. Вот вам и все разговоры о европейской демократии и европейских ценностях, которые на практике оказываются ценностями не гражданского, а рабовладельческого общества. На практике выходит: пусть погибнет демократия, но торжествует фарисейская юриспрюденция.

Почему так фарисейски трактуют референдум в Каталонии европейские бюрократы? Потому что они понимают, признай законность каталонского референдума, надо признавать законность и крымского референдума. Тогда грош цена всем воплям западных фарисеев о демократической Украине и ее территориальной целостности, ничего общего не имеющих ни с демократией, ни с правами человека. Тогда становится понятным украиншафт западной бюрократии и олигархии с бандеровцами на Украине как альянс фарисеев с откровенными нелюдями ради сохранения своего рабовладельческого господства над Европой.

В чем состоит историческое значение каталонского референдума? В том, что он прорывает узкий горизонт испанской юриспрюденции и становится общеевропейским фактором, свидетельствующим о процессе распада Евросоюза как образования сугубо олигархического и антидемократического, то есть ретроградного. Смердящий труп - вот что такое Европейский союз, который своими ядовитыми миазмами отравляет политическую и нравственную атмосферу всей Европы. И, разумеется, все, что еще осталось здорового и честного в Европе, стремится как можно быстрее закопать этот смердящий труп в историческую могилу, чтобы европейские народы наконец-то могли дышать воздухом настоящей демократии, подлинной свободы. Каталонский референдум – тому подтверждение.

На фоне каталонского референдума видна вся несостоятельность «макеевской» внешней политики Белоруссии. Ее школярское понимание министром иностранных дел РБ В. Макеем обусловливает провал за провалом во всей белорусской внешнеполитической стратегии.

Судите сами: диверсификация внешней торговли сводится к пустой говорильне о ближних и дальних дугах белорусской политики. Вместо действительной работы по укреплению Союзного государства, превращения его в полноценный субъект международных отношений, что является главным условием сохранения белорусской государственности, жалкий лепет о европейской Белоруссии, как будто такое примитивное понимание независимости тождественно реальной независимости.

Вместо деловой работы по укреплению евразийской интеграции - дезинтеграционные разглагольствования о Европейском союзе как о главном источнике инвестиций и кредитных ресурсов в экономику Белоруссии. Вместо тесного союза, единства с Россией, когда ЕС упражняется в антироссийских санкциях, маниловские предложения о проведении в Белоруссии международной конференции «Хельсинки-2». И вся эта никчемная говорильня, вся эта провальная внешняя политика прикрывается словами Александра Лукашенко. Налицо откровенный бюрократизм: главное прикрыться словами президента, а там хоть трава не расти.





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