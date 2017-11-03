Натиск на Патриарха Кирилла, единство Церкви и православную миссию. "Перевод с бжезинского на церковнославянский"

04.10.2017 11:28:39

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В Великороссии и Малороссии разворчачивается кампания против Патриарха Кирилла и его политики миссионерского возрождения Русской Православной Церкви.

У антироссийских антипатриарших сил началось самое "осеннее обострение". Миссиофобы в своих СМИ Семенко на уже хоронят нынешнее Патриаршество, громит православную миссию. Группы раскольников -"непоминающих" поджигают Церковь с разных точек- в Екатеринодаре собирается некое сборище,в Питере беснуется Алексий Мороз, в Москве " в "Национале" собираются "непоминающие" Патриарха Кирилла, то есть раскольники и "так и быть, поминающих" то есть криптораскольники,чтобы "громить" столь миссионерски необходимый новый Катехизис Русской Православной Церкви.На все это можно было не обращать внимание, если бы не участие в этих «тусовках» кишиневского священника Анатолия Чибрика, которого, как сообщают источники, использует в своей борьбе с пророссийским Президентом Молдавии Игорем Додоном олигарх Влад Плохотнюк- антипатриаршая деятельность Чибрика ему выгодна для подрыва влияния Игоря Додона, справедливо видящего в Патриархе Кирилле опору русского мира и православной цивилизации.

В Санкт - Петербурге антипатриаршую смуту куют скандально известный Алексей Мороз и клирик повязанного с США Константинопольского Патриархата о.Рафаил Мишин.Таким образом,американские "уши" торчат в "спецоперации" против Патриарха Кирилла и России.

В ответ Патриарх Кирилл сказал ясно-кто против миссии - на пенсию!

Навести патриарший православный миссионерский порядок, в том числе,создать масштабный миссионерский центр в Зарядье, особенно после закрытых там местным духовенствомхрамов в период наплыва стотысячного потока людей в новый парк «Зарядье»,закрытого на Пасху храма св.Папы Льва на ул. Островитянова и подобных прецедентов, необходимо. Пока не поздно!

Одновременно с провокациями в России в Киеве 30 сентября 2017 года митрополит Вишневский Александр (Драбинко) опубликовал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» обращение Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) от 01.08.2013 г., (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1758685334156375&set=p.1758685334156375&type=3&theater), в котором он заявляет о недоверии к Высокопреосвященнейшему митрополиту Бориспольскому Антонию (Паканичу), отстраняет его с поста Первого викария Киевской митрополии и ставит перед Синодом УПЦ вопрос о низложении его с поста Управделами УПЦ и ректора Киевских Духовных Школ.

Данный документ опубликован именно сейчас, когда митрополит Александр перешел к активному противоборству с митрополитом Антонием как сторонником единства Русской Православной Церкви и, пользуясь своими своими связями среди руководства киевского режима, пытается добиться уголовного осуждения основного благотворителя УПЦ Вадима Новинского и отстранения со своих постов митрополита Антония,что откроет дорогу к отделению Украинской Церкви от Русской.При этом,не брезгуя никакими методами для достижения своих и нынешней киевской власти, целей, митрополит Александр вполне может пойти на фабрикацию документа покойного митр.Владимира,который не может ни подтвердить,ни опровергнуть его подлинность.

Поэтому ,в связи с важностью ситуации, представляется необходимым проведение экспертизы данного документа, чья подлинность представляется сомнительной. В случае доказательств подделки будут основания для предания митрополита Александра (Драбинко) церковному и гражданскому суду за подлог и фальсификацию документов почившего киевского Митрополита.

Миссионерская консолидация и строительство сильной единой и неделимой Русской Православной Церкви - таков жесткий ответ Патриарха Кирилла на старые и новые вызовы и провокации!

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