Венгрия и Румыния объединились против закона Украины об образовании

03.10.2017 16:51:45

Все известно, как яростно весь мир поддерживает Украину. Очередной акт поддержки охотно продемонстрировали "исконные братья" всех расовых украинцев из Венгрии и Румынии.

На навязчивое, липучее братание евроукров они ответили единым фронтом борьбы с евроукраинским законом об образовании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его румынский коллега Теодор Мелешкану договорились совместно бороться против ущемления прав своих соотечественников на Украине после отказа Киева от образования на языках национальных меньшинств

Одной из ключевых тем переговоров глав внешнеполитических ведомства двух стран в румынском городе Клуже стала защита своих диаспор, проживающих на Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил принятие закона «Об образовании» как «удар в спину» и Будапешту, и Бухаресту, которые в своё время выступили за заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в стратегическом контакте с Румынией по языковой политике Киева, поэтому две страны будут совместно бороться против ущемления прав своих соотечественников на Украине.

«Вполне естественно и нормально, что Румыния и Венгрия вместе выступают против нового закона Украины "Об образовании"», — заявил венгерский министр Петер Сийятро.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в данном вопросе, ведь «гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами».

По мнению министра, указанный закон противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест, поэтому он рассматривает принятие украинского закона как «удар в спину» обоим государствам.

Кроме того, Сийятро видит «серьезную угрозу» в том, что на рассмотрение Верховной Рады Украины попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии напомнил, что Будапешт неоднократно обращался к Киеву с просьбой не принимать этот закон, однако это было сделано вопреки. Министр убежден, что новый закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине.

«В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, поэтому Венгрия и Румыния выступают вместе», — подытожил Петер Сийярто.

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