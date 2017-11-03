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Детали

Патриаршему Экзарху всей Белой Руси митрополиту Павлу католическая сторона и Президент Лукашенко "указали на место"


03.10.2017 12:37:26

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Вопрос: в некоторых российских СМИ встреча А.Лукашенко с католическими епископами Европы была подана как триумф расхождения Ватикана и ЕС. Это так или все таки это триумф католической экспансии на православных землях Западной Руси?

Кирилл Фролов:

К сожалению, это демонстрация "натиска католицизма на Восток",подрывающая Гаванскую Декларацию, осуждающую прозелитизм. Если бы эта была совместная встреча православных и латинян против политики ЕС дехристианизации,"Евросодома", то позвали бы весь православный епископат Белой Руси. а так Патриарший экзарх митрополит Павел сидел один в окружении "бискупов", эти его "ставили на место".

Александр Лукашенко духовно отрывает православную Белоруссию от России и заманивает духовного лидера Великой,Малой и Белой Руси Святейшего Патриарха Кирилла в ловушку "встречи с Папой в Минске".

Причем разного рода раскольники -"псевдоревнители" будут обвинять в лоббировании этой встречи на православной русской земле Патриарха Кирилла, который к ней не имеет никакого отношения и не зовет Папу на каноническую территорию Русской Православной Церкви - Белую Русь, где православных Русской Церкви более 80 процентов. Лукашенко окатоличивает Белоруссию, выдумывая какой -то "старобелорусский язык", хотя язык Франциска Скорины и всей Западной Руси - это русский язык. Зловещую роль в дерусификации и разрыве Белой и Великой Руси, в переманивании "православного атеиста" Александра Лукашенко в католицизм играет лидер белорусских католиков, строитель "Речи Посполитой от моря до моря" Кондрусевич, который,будучи главой католиков РФ, поддерживал "пятую колонну" в лице газетки "Русская мысль",подрывавшей Союз Белоруссии и России.Как отмечает дьякон Игорь Голиков,Кондрусевич - это ещё войтыловские (Папы Иоанна-Павла Второго) кадры. Именно с его подачи были учреждены римо-католические епархии в России, на канонической территории Русской Православной Церкви. Напомню, что тогда же Святейший Патриарх Кирилл (в то время - митрополит Смоленский и Калининградским, глава ОВЦС) назвал этот акт ДУХОВНОЙ АГРЕССИЕЙ против православных

Ответ на этот вызов Русской Церкви и единству Великой и Белой Руси очевиден - это скорейшая канонизации великих победителей унии -архиепископа Георгия Конисского и равноапостольного митрополита Иосифа (Семашко), тотальная православная миссия.


Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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