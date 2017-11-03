Киргизия ратифицировала закон о границе с Узбекистаном

02.10.2017 15:37:38

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон «О ратификации Договора между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан о киргизско-узбекской государственной границе», подписанный 5 сентября в Бишкеке, сообщает EADAily.

Киргизский парламент (Жогорку Кенеш) утвердил закон 28 сентября. Нормативный акт описывает 1170,53 километра границы между Киргизией и Узбекистаном. Закон вступает в силу со дня опубликования. Как сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, на сегодняшний день описано примерно 85% границы между двумя республиками, а работы по оставшейся части в настоящее время продолжаются. Когда будут достигнуты договоренности по совместному использованию водных ресурсов, Киргизия и Узбекистан планируют заключить новое соглашение.





Уже в ближайшее время состоится визит Атамбаева в Ташкент, в ходе которого стороны планируют добиться прогресса по водной проблематике и делимитации госграницы.

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