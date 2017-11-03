С 22 по 26 сентября 2017 года в Софии проходил III Всемирный молодёжный форум российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра». В форуме приняли участие более 200 лидеров молодёжных организаций соотечественников из 70 стран мира, руководители Координационных советов стран Европы, члены регионального и всемирного Координационного совета.

Всемирный молодёжный форум организован Координационным советом российских соотечественников в Болгарии, Федерацией «Союз соотечественников» и Национальным обществом «Вместе с Россией» при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИДа России, посольства РФ в Болгарии, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонда «Русский мир», фонда «Сотрудничестов Ямала», представительства Россотрудничества в Болгарии, компании «Газпром экспорт».

Торжественная церемония открытия форума состоялась в зале «Европа» парк-отеля «Москва» в Софии. Открыла форум председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Болгарии, председатель федерации «Союз соотечественников» Марина Дадикозян, которая поблагодарила всех партнёров и организаторов форума, приветствовала официальных гостей и делегатов.