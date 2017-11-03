Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
«Судьба России: вчера, сегодня, завтра»
|02.10.2017 12:02:13
С 22 по 26 сентября 2017 года в Софии проходил III Всемирный молодёжный форум российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра». В форуме приняли участие более 200 лидеров молодёжных организаций соотечественников из 70 стран мира, руководители Координационных советов стран Европы, члены регионального и всемирного Координационного совета.
Всемирный молодёжный форум организован Координационным советом российских соотечественников в Болгарии, Федерацией «Союз соотечественников» и Национальным обществом «Вместе с Россией» при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИДа России, посольства РФ в Болгарии, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонда «Русский мир», фонда «Сотрудничестов Ямала», представительства Россотрудничества в Болгарии, компании «Газпром экспорт».
Торжественная церемония открытия форума состоялась в зале «Европа» парк-отеля «Москва» в Софии. Открыла форум председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Болгарии, председатель федерации «Союз соотечественников» Марина Дадикозян, которая поблагодарила всех партнёров и организаторов форума, приветствовала официальных гостей и делегатов.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Анатолий Макаров в своей приветственной речи подчеркнул, что для него взаимодействие с Русским миром имеет особое значение, поскольку на предыдущем этапе дипломатической деятельности он возглавлял департамент по работе с соотечественниками МИД России. Анатолий Макаров выразил глубокую благодарность организаторам Всемирного молодёжного форума российских соотечественников и лично председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в Болгарии Марине Анатольевне Дадикозян. Дипломат пожелал удачи делегатам форума и подчеркнул, что именно молодым соотечественникам придётся перенять эстафету славных дел от представителей старших поколений и активно продвигать российское мировоззрение и духовные ценности в странах проживания.
В рамках церемонии торжественного открытия Всемирного молодёжного форума участников и гостей приветствовали также член Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, первый заместитель председателя Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель института стран СНГ Константин Затулин, старший советник департамента по работе с соотечественниками МИД России Алексей Роскошный, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков, первый заместитель директора Московского дома соотечественника Юрий Каплун, генеральный директор Международного молодёжного центра при Федеральном агентстве по делам молодёжи РФ Алексей Любцов, эксперт департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого АО Анна Школина, председатель Болгарской федерации дружбы с народами России и СНГ Захарий Захариев, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслав Елагин и другие официальные гости.
Официальные приветствия в адрес делегатов III Всемирного молодёжного форума российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» были направлены от десятков государственных и общественных организаций и институций, в том числе от министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, исполнительного директора фонда «Русский мир» Владимира Кочина, члена Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодёжи, руководителя Комиссии по международному молодёжному сотрудничеству Григория Петушкова, и др.
После окончания торжественной церемонии открытия состоялось пленарное заседание, на котором обсуждались вопросы вклада соотечественников в сохранение исторической памяти, развития русской культуры и русского языка за рубежом, распространения объективной информации о России в странах проживания соотечественников.
Далее работа форума продолжилась в трех секциях:
- «Роль и значение российских соотечественников в социально-экономической жизни стран проживания. Вопросы укрепления бизнес-связей соотечественников с исторической Родиной»;
- «Механизмы повышения эффективности распространения русской культуры, русского языка и российского образования за рубежом»;
- «Российские регионы и соотечественники: перспективы сотрудничества и партнёрства».
Делегаты III Всемирного молодёжного форума российских соотечественников во второй день форума приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятникам Царю Освободителю и монументу Советской Армии в Софии.
Сотни молодых людей вышли с флагами стран проживания к памятнику русскому царю Александру II, которого в Болгарии называют Освободителем, чтобы вспомнить страницы совместной российско-болгарской истории. Затем делегаты прошли к памятнику Советской Армии, где собравшихся приветствовал посол России в Болгарии Анатолий Макаров. «Россия дважды приходила в Болгарию, –рассказал молодым соотечественникам Макаров, – во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и во время Второй мировой, и каждый раз с освободительной миссией».
В мероприятии приняли участие делегаты и гости форума, представители дипломатических миссий, представительства Россотрудничества в Болгарии, болгарских общественных организаций и др. По окончании церемонии собравшиеся возложили цветы к монументу и запустили в небо воздушные шары в цветах российского и болгарского государственных флагов.
Рабочая программа форума продолжилась проведением дискуссии «Роль соотечественников в современном мире», пленарного заседания «Защита законных прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом», мастер-классов «Актуальные направления информационной работы организаций российских соотечественников» и «От идеи к реализации: управление проектами».
По итогам работы форума была принята резолюция.
В третий день форума делегаты посетили город Плевен, где провели встречу с мэром города Георгом Спартанским, ознакомились с историческими местами, связанными с победой русских воинов в Освободительной войне 1877–1878 гг.
По мнению участников и гостей, Всемирный молодёжный форум в Софии прошёл на высоком организационном и содержательном уровне, способствовал дальнейшему развитию молодёжного движения российских соотечественников, укреплению Русского мира.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.