Что высветил огонь взрывов под Винницей?

29.09.2017 12:30:15

Не успели недоброжелатели Порошенко отсмеяться по поводу анекдотически пафосного телепоздравления его жены с днём рождения «солнца нации», как под Винницей, на родовой вотчине «солнца», в тот же вечер 26 сентября стали взрываться склады с боезапасами. Взрывы начались в «салютное время», около 22 часов. Длилась канонада почти сутки, породив панику и эвакуацию тысяч людей. В течение суток по поводу скандального «салюта» высказались многие. Открылось немало интересного.

Люди Авакова, развив активность, пошли в атаку на порошенковских, торопясь повысить позиции своего шефа. Турчинов вдруг заговорил о сфере вооружений, сообщил, что к программам по разработке и производству боеприпасов теперь будут подключены частные компании. (Неужели не американские?)…

Над Порошенко словно злая звезда взошла. Вот он с горделивым видом открывает под Одессой детский лагерь «Виктория». А вскоре в лагере возникает пожар, в огне которого гибнут три ребёнка. Вот он мост открывает в Изюме. Вскоре на мосту происходит тяжёлая автоавария, в которой более двадцати человек получают травмы, в том числе десять детей. Вот он с пафосными речами открывает больницу в Калиновке, вблизи которой и взрываются склады… На Винничине словно фильм ужасов с элементами триллера некто ставит. За несколько дней до взрывов в Калиновке по пяти районам Винницкой области ударил небывалый град, попросту чудовищный; вес градин, как сообщали СМИ, был до 200 грамм, при диаметре градин до 10 сантиметров; говорили о кусках льда, буквально летящих с неба. Убытки огромны.

В самый канун «салюта» Винницкая госадминистрация вывесила на своём сайте сообщение: «26-27 сентября на территории Винницы и приграничных районов области проходят антитеррористические учения. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Их организует координационная группа антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления…» Так что когда началось светопреставление, некоторые решили, что «ученья идут». Оказалось нет.

В сообщении Винницкой ОГА нет ни слова о присутствии на учениях инструкторов НАТО. Хотя известно, что без их участия такие мероприятия на Украине не проходят… Люди обратили внимание, что после предыдущих антитеррористических учений, которые проходили в Мариуполе 18-20 сентября, 22 сентября под Мариуполем на армейских складах произошёл пожар и также прогремели взрывы. Совпадение?

Из президентских коридоров сразу прозвучало: диверсия! Мол, Путин подарочек преподнёс «спасителю Европы». Кажется, первым об этом написал Юрий Бирюков – советник президента и советник министра обороны: «Периметр охранялся надежно, так что да – похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался».

Неофициально? В таких случаях обычно не врут. Сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра в Facebook высказывал твёрдую уверенность: «Это точно диверсия. В связи с этим и нашими разведданными еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп…» Бирюков, похоже, из этого источника и черпал. Мисюра сказал о задержании одной диверсионно-разведывательной группы и утверждал, что постовые слышали звук в небе, после которого начались подрывы снарядов. Телеканал «Интер» 28 сентября показал интервью с жителем Калиновки, который якобы лично видел беспилотник. Мужчина вполне правдоподобно изображал, как самолёт летел, как по нему стреляли… зенитки! Однако в тот же день 28 сентября Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос доложил: «Данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило… Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали, или кто-то сбежал, не было».

Так что, эсбэушники в горячке схватили тех, кто на учениях с успехом сыграл роль диверсантов? Или тех, кто выполнил задание и устроил взрыв, имея некую свою цель? Или была проведена операция, разработанная заморскими инструкторами? В эту схему вполне укладывается то, что два офицера, отвечавшие за охрану арсенала, в день взрыва были пьяны в дым. Всем было велено прикусить языки. И Матиос, мямля, опроверг сообщение Бирюкова, не стал морочить головы песней о «российском следе».

Правду о роли западных советников в этом ЧП мы вряд ли узнаем скоро, но косвенное подтверждения тому есть. 28 сентября Турчинов, как уже сказано, заявил, что частные предприятия будут подключаться к программам по разработке и производству боеприпасов. Какие ещё предприятия? Известно, что на территории Украины нет не только частных компаний, способных заниматься такого рода производством, нет даже заводов по изготовлению патронов. В Луганске такой завод остался.

Уничтожение огромного количества боеприпасов в последних крупных ЧП на арсеналах – в Сватово (2015), Балаклие (2017), Калиновке (2017) – дают властям основание говорить о тяжёлом положении с боеприпасами, о потерях: «это страшные сотни миллиардов гривен», по выражению Матиоса. А Турчинов называет проблему с боеприпасами «одной из главных проблем», намекая, что теперь-то и воевать Украине против «агрессора» почти нечем. Из чего на Западе должны сделать правильные выводы и оказать помощь. Боеприпасами и оружием.

Оказывается, на содержание арсеналов (которых уж нет) уходили огромные средства. Бирюков огласил интересные сведения: «На обеспечение живучести 48-го арсенала (Калиновского. – С.А.) в 2015 году была выделена из бюджета фантастическая сумма – 600000 гривен.

В 2016 году удалось выделить чуть больше – 2 миллиона.

В 2017 году выделили 6 миллионов, а после Балаклеи из резервного фонда должны были бы выделить еще 19 миллионов. Но пока из них разрешили тратить только 11 миллионов…».

Вскоре, однако, советник опомнился и стал уверять, что эти миллионы – сущий пустяк, потому де, что нужно на все хранилища аж 5 миллиардов… Откуда цифра?.. Помнится, Нуланд говорила что на Майдан и его подготовку Госдеп США израсходовал 5 миллиардов долларов.

«Во время Калиновки» в партии Михаила Саакашвили «Рух НС» произошло оживление мысли. Один из соратников Михо в праведном гневе написал: «Власть самоустранилась от выполнения главного своего долга – обеспечения защиты граждан. Заказные убийства, взрывы в центре Киева, рейдерство, вооруженные уголовные группировки, недореформированная полиция – все это ответственность власти, и Путин здесь ни при чем».

Сам Михо пока отмалчивается. Судя по всему, копает и ждёт, ждёт и копает…

Интересно было видеть, как менялась риторика советников Авакова по мере того, как они стали сознавать выгоды, которые им сулит ситуация «после Калиновки». Вначале один из советников, славящийся особой дуростью Зорян Шкиряк, объявил, что склады подожгли по прямому приказу Владимира Путина. Но потом другой советник Авакова, Антон Геращенко стал проталкивать более «конструктивные» идеи.

«То, что произошло вчера на складе боеприпасов в Калиновке, – с пафосом воскликнул Геращенко, – это военная катастрофа, ответственность за которую должны понести… Глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов…». Понятно: их надо убрать, заменив на молодых офицеров. Понятно и то, что такие офицеры на примете у Авакова и Турчинова есть. Тут и сам Турчинов поддержал идею о замене начальника Генштаба. Убрать начальника Генштаба – это нанести сильный удар по Порошенко. Поставить своего человека – укрепить «партию убийц», укрепить Авакова и его «Народный фронт», чей рейтинг давно колеблется около отметки «0». Геращенко выдвинул и ещё одну идею, которая в случае воплощения обещает безусловное укрепление Авакова: отдать арсеналы вооружений под охрану Нацгвардии.

Для Порошенко поддаться давлению партии Турчинова-Авакова – всё равно что вышибить из-под себя стул. Однако есть у порошенковских и турчино-аваковских и точки соприкосновения по Калиновке. Обе группировки отвергают версию, согласно которой взрывы – попытка скрыть факт незаконной торговли оружием. Отвергают и саму возможность незаконной торговли. Стремление к самосохранению – то общее, что держит их вместе в липовой коалиции, оберегая от непредсказуемости досрочных выборов.

Очередное громкое ЧП в череде «чрезвычайных происшествий» – это очередной отсвет общей украинской катастрофы.

Степан Ахматов

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