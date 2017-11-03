Успех антиправославных антироссийских сил на муниципальных выборах в Москве а также антицерковную политику обсудили в Институте стран СНГ

29.09.2017 11:45:19

На круглом столе в институте стран СНГ, с докладом выступил протоиерей Геннадий Ерёменко, священник храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, руководитель православного правозащитного общественного движения в честь Святителя Марка Эфесского, юрист Западного Викариатства.

Протоиерей Геннадий в своей речи коснулся проблемы связанной с недостаточным знанием православными христианами правил и канонов Церкви. Опыт постоянного общения в церкви показывает, что далеко не все крещённые люди знают и понимают, чем живет Церковь.

Утверждение православного мировоззрения, позволит человеку не только разобраться в узкоцерковных вопросах, но и иметь православный взгляд на всю жизнь и на процессы происходящие в обществе. Полноценная жизнь православного христианина заключается не только в посещениях богослужений в храме и чтении молитв, но должна охватывать все сферы его деятельности. Наше православие должно открываться не только в строго религиозных взглядах, но и во всех наших делах. К сожалению, не всегда можно наблюдать ответственное отношение христиан к мирской стороне нашей жизни. Участвуя в установленных самим Господом Таинствах и в жизни Церкви, человек становится полноценным Её членом. Активная деятельность православных христиан, направленная на организацию социальной работы, защиту интересов Церкви и верующих людей, накладывает ещё большую христианскую ответственность. Такая деятельность может быть успешной только в том случае, если она будет строго соответствовать духу Церкви и осуществляться в рамках светского права.

Отец Геннадий поделился опытом и рассказал, что настоятелем храма Живоначальный Троицы на Воробьёвых горах протоиереем Андреем Новиковым был введён курс церковного права, в рамках воскресной школы для взрослых. В рамках этого курса изучаются не только правила и каноны Церкви, но и официальные документы Церкви. Протоиерей Геннадий также обратился к присутствующим, среди которых были и лидеры православных общественных организаций и предложил правовую поддержку их деятельности, силами православного правозащитного общественного движения в честь Святителя Марка Эфесского. По мнению о.Геннадия, правовое сопровождение деятельности православных активистов, сделает их труд на благо Церкви и народа Божьего более эффективным.

Своим опытом от участия в выборах поделилась присутствовавшая на Круглом столе Елена Скороходова:

Во время минувших выборов я баллотировалась в муниципальные депутаты Мещанского района от партии «Справедливая Россия». Цепочка случайностей привела меня на этот путь.

Весной этого года «Справедливая Россия» организовала поиск социально активных граждан для выдвижения их в муниципальные депутаты. Я соответствовала критериям их поиска, наши интересы сошлись. Меня снабдили базовыми знаниями и возможностью регистрации от парламентской партии без сбора подписей.

Всё это произошло стремительно, в июне я впервые переступила порог офиса партии, а в июле поняла, что буду баллотироваться.

Конкуренты готовились загодя, налаживали контакты в районе, делали добрые дела, часто нарочито напоказ. Я же влетела на неподготовленную почву и стала ориентироваться уже по ходу дела.

И всё-таки я была абсолютно уверена, что меня выберут, потому что живу в своём районе с рождения, меня тут многие знают, я довольно активна в общественной жизни. Но всё сложилось далеко не так, как я предполагала.

Сложности начались с регистрации.

Я подавала документы в самый первый день подачи. Потом прошло достаточно времени, но лишь накануне последнего дня мне прислали письмо о том, что мои документы не годятся. Почему я узнала об этом так поздно? Я же сдала документы в первый день! Было желание всё бросить, но я мобилизовалась и чудом исправила ситуацию.

Однако пришлось зарегистрироваться под профессией «обозреватель», под которой меня никто не знает. Хотя моя трудовая книжка действительно лежит в журнале «Физкультура и спорт», я регулярно там публикуюсь. И только оттуда я смогла принести справку, как с места своей работы. Но это не отменяет того факта, что я работаю актрисой по договорам, мои пьесы ставят по стране, стихи публикуют. У меня есть договор с РАО. То, что меня не зарегистрировали под теми творческими профессиями, под которыми меня в районе знают, стало сильным ударом по стартовой позиции. Считаю, что юрист ТИКа не был беспристрастным.

Следующим ударом стало решение ТИКа о непубликации фотографий и районов проживания кандидатов в депутаты на общих плакатах. Речь идёт о тех плакатах, которые висят на участках и по которым избиратели ориентируются в своём выборе на финишной прямой. На плакатах нашего участка вообще не было никакой информации о кандидатах. Плакаты дублировали бюллетени. И всё это, как ни странно, является законным с точки зрения избирательного законодательства, в адрес которого ничего доброго я сказать не могу.

На мой взгляд, избирательное законодательство – это свод возможностей для манипуляций. В нём нет того, на что можно опереться, как на 2Х2=4. Ибо по решениям разных ТИКов 2Х2 может быть и 3, и 5, в зависимости от того, что выгодно партии власти. То, что ТИКи лоббируют интересы «Единой России», для меня очевидно.

Считаю, что избирательное законодательство нарушает конституционные интересы избирателей, которые должны знать: кого они выбирают? Информация на плакатах должна быть зафиксированной и полной.

Итак, меня всё же зарегистрировали, надо было начинать агитацию. И я пошла по району пешком, других вариантов не было. Я подходила к людям, разговаривала с ними, рассказывала о том, что считаю нужным, правильным и важным. Я лепила голоса вручную, а рядом со мной работали две фабрики.

Одна из них – вышеупомянутая «Единая Россия» с зашкаливающим административным ресурсом.

В чём это проявлялось?

Партия власти «сушила явку», т.е. уничтожала информацию о грядущих выборах. Это тактика, знакомая политологам. Выражалась «сушка», в частности, в том, что дворники и вахтёры были оповещены о необходимости уничтожения всей агитации кандидатов от не «Единой России».

Удивительно, что вешать листовки нельзя было фактически нигде. И мы, будущие депутаты, люди призванные созидать порядок в районе, были вынуждены его нарушать. Жители недоумевали, почему мы не пользуемся стеклянными стендами. Мне неоднократно приходилось оправдываться, почему я повесила листовку на столб, на водосточную трубу или на дверь, а не на стенд. Но коммерческие стенды не предоставили свои площадки для агитации.

В какой-то момент у меня создалось ощущение, что за мной следят отдельно. Я проходила по улице, развешивала листовки, но когда возвращалась через минут 15, листовок уже не было. Как-то меня провёл по подъездам старший по дому, мы развесили мои листовки возле лифтов. Через 10 минут он перезвонил, чтобы сказать, что листовок уже нет.

В последний день 8 сентября мне позвонила некая дама, назвавшаяся управляющей домом №30 по Олимпийскому проспекту, и стала орать, что я испортила их стену. Я ответила, что это невозможно, потому что клею листовки скотчем, но если стена испорчена, я отремонтирую её за свой счёт.

Но дама продолжала кричать. Она обвиняла меня в том, что я обманом захожу в закрытые подъезды, говорила, что снимет меня с выборов. А под конец она вообще выдала следующее:

- Вы что не знаете, что в этом году запрещена агитация? Какой же вы кандидат в депутаты? – и бросила трубку.

Я сразу приехала к тому дому, о котором она вопила, перезвонила ей. Тот телефон, с которого она мне звонила, по сей день недоступен. Значит,. это была провокация чистой воды. И мне понятно, откуда растут у неё ноги.

Мой сын, который работал на выборах наблюдателем и ходил с выносными урнами, рассказал показательный эпизод. Старушка, открывшая им дверь, говорила так:

- Я и не знала, что выборы. Хорошо мне соцработница недавно сообщила. Сейчас, подождите, найду бумажку, на которой написано, за кого голосовать.

О том, за кого надо голосовать, старикам сообщали соцработники. И вручали бумажки с фамилиями – листовки «Единой России».

Вся наша соцзащита работала на директрису, которая шла кандидатом на выборы от партии власти. Они обзванивали жителей по домашним телефонам, кормили пенсионеров бесплатными обедами, дарили им подарки.

Именно там, в соцзащите, во время моей последней встречи с избирателями на первом этаже были танцы, а на втором - шёл концерт, куда собрали пенсионеров, чтобы зарубить на корню явку на мою агитацию.

В досуговом центре, директриса которого тоже шла кандидатом от «Единой России», вдруг во время агитационной компании начали ремонт, и мне для встречи с избирателями предоставили комнату без стульев.

Самое обидное, что пока партия власти боролась со мной, патриотом, с тыла зашли настоящие враги.

Штаб каца-гудкова стал второй фабрикой по производству голосов, с которой было сложно соперничать вручную. Я бы назвала его - партией ненависти к России.

Говорят, Максим Кац набирал людей фактически с улицы, но не все, кто к нему приходил, отбирались им в качестве кандидатов. Там были яблочники, коммунисты и даже справоросы. Много самовыдвиженцев. Он сколачивал оппозицию «Единой России», искал тех, кто может работать в команде под его руководством и кто останется верен этому руководству и после выборов. А как иначе?

В фейсбуке в группе нашего района широко обсуждался вопрос о том, что Кац при отборе в свою команду задавал участникам вопрос про Крым. Чей он? Ответ: «Крым украинский» был правильным. Я проверяла это на наших кандидатах, идущих от каца-гудкова. Действительно, никто не отвечал, что Крым наш. Один из них даже меня за этот вопрос в фейсбуке заблокировал.

Штаб каца-гудкова работал грамотно и чётко. И деньги там однозначно шли не только через избирательные счета. По слухам из интернета, деньги на неё Гудкову дал Ходорковский. Подтвердить этого я не могу, повторяю - это слухи. Но они похожи на правду.

«Единая Россия» сушила явку, но когда люди про выборы всё же узнавали, они лезли в интернет и прямиком попадали на сайт гудков.ру. И люди думали, что там отражены все кандидаты от НЕ «Единой России». Ведь на сайте были представители разных партий и самовыдвиженцы. Моя одноклассница так мне и сказала, что решила, будто меня не зарегистрировали кандидатом, потому что она не нашла меня на сайте про выборы. Речь шла о сайте гудков.ру. Другого сайта об этих выборах в интернете просто не было, ведь «Единая Россия» сушила явку….

У нас в Мещанском районе в результате выборов сложилась патовая ситуация. 50 % взяли единоросы, 50% - кац-гудковцы. Как они будут работать вместе и принимать решения – неизвестно. Вряд ли их будут интересовать потребности жителей, ведь цели Каца политические, он этого не скрывает...

Обидно, что в нашем округе не прошёл самовыдвиженец Николай Полукеев, православный христианин, 100% депутат, экономист по образованию, который уже много лет работает на жителей, помогает решать им разные проблемы, знаком со всеми старшими по домам. Зато прошёл яблочник-кац-гудковец с чудной фамилией Рейнхиммель, не житель района, странный человек без личного обаяния. Он с самого начала выглядел аутсайдером. Но технологии победили здравый смысл и определили выбор избирателей.

В другом округе тоже прошёл яблочник-гудковец 22ух лет, не житель района, без высшего образования. Но не была избрана Алёна Самошкина, юрист по образованию, известная всему району своей общественно-полезной деятельностью.

Я делала определённую ставку на прихожан нашего храма. Настоятель даже разрешил повесить листовку на стенде при храме, мои газеты лежали на подоконнике. Это – определённое нарушение, но мои конкуренты не ходят по храмам.

Спасибо тем немногим прихожанам, которые проголосовали за меня. Но в целом верующие – люди социально неактивные. Когда я просила прийти за меня проголосовать, то часто ловила взгляды полные сожаления о моей недовоцерковлённости. «Зачем тебе это надо? Всё выберут и без нас. Какая разница, кто у власти?» - говорили мне. Конечно, для личного спасения каждого не имеет значения, кто у власти. Спасались и во времена Диоклетиана. Но если у нас в России снова начнут сносить церкви – это будет личной ответственностью каждого социально пассивного верующего.

В нашем Мещанском районе боролись только единоросы с гудковцами. Остальные кандидаты оказались на этом спектакле массовкой, в том числе и я. Все мои усилия были уничтожены административным ресурсом «Единой России» и не поддержаны штабом каца-гудкова, куда я за помощью не обращалась.

Но я в ужасе думаю о том, что было бы, если бы «Единая Россия» не использовала свой административный ресурс? Победили бы одни гудковцы. И было бы хуже. У избирателей фактически не было выбора. А что делать? - понятия не имею.

Нужна третья сила, оппозиционная двум существующим: русская, патриотичная, православная. Но кто её будет финансировать? – вот в чём вопрос. Однозначно не я. 20 тысяч рублей, потраченные мной на агитацию во время минувшей кампании, нанесли серьёзный ущерб моему семейному бюджету.

Впрочем, я нисколько не жалею, что участвовала в этой борьбе. Прошедшие выборы произвели на меня очень сильное впечатление и дали пищу для размышлений, осмыслений и выводов.

По-моему, мы все должны серьёзно задуматься о том, что произошло. Какие силы победили в Центральном округе столицы, к чему это ведёт, и какова наша гражданская ответственность за всё, что происходит в стране?

Вопрос серьёзный. На кону судьба России.

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