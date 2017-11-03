В Крыму за шпионаж в пользу Украины задержали российского военного

29.09.2017 11:27:44

В Симферополе задержали двух россиян, в том числе военнослужащего, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

Как сообщает ФСБ России, граждане России «передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанным грозит до 20 лет заключения.

Ранее в Польше неподалеку от границы с Россией разбился дрон, что послужило поводом для начала расследования по «подозрению в шпионаже».

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