Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
В Крыму за шпионаж в пользу Украины задержали российского военного
|29.09.2017 11:27:44
В Симферополе задержали двух россиян, в том числе военнослужащего, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.
Как сообщает ФСБ России, граждане России «передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ».
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанным грозит до 20 лет заключения.
Ранее в Польше неподалеку от границы с Россией разбился дрон, что послужило поводом для начала расследования по «подозрению в шпионаже».
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров
В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе
ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ
|
Почему Украина не пускает своих отдыхающих в Крым
Власти Крыма сообщили о подготовке Украиной туристической блокады региона
По Крыму шагает «Великое русское слово»
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 26 мая по 2 июня 2017 г.
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 19 по 26 мая 2017 г.
Промайданные активисты требуют наказать известного крымского политолога за оскорбление
|
Донос в прокуратуру из-за комментария в социальной сети – естественная реакция проукраинских активистов, озлобленных российским статусом Крыма. Такое мнение озвучил известный крымский политолог Андрей Никифоров, чья публикация в Facebook вызвала возмущение у представителей Украинского культурного центра, работающего в Крыму.
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 13 по 18 мая 2017 г.