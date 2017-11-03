"Если в России повторятся времена Диоклетиана, то ответственность за их приход будут нести социально пассивные верующие"

28.09.2017 14:36:10

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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27 сентября в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол "Новые антицерковные инициативы Порошенко и успех антиправославных антироссийских сил на муниципальных выборах в Москве. Есть ли связь?", который собрал священников и православных гражданских активистов, понимающих опасность "яблочного" прорыва на муниципальных выборах в Москве 10 сентября.

В своем докладе я отметил о то, что в октябре отмечается 140-летие со дня рождения великого карпаторусского святого Алексия (Кабалюка) и повторил тезисы о нем.

Их актуальность, точнее актуальность полемики с "ересью украинства" связана с тем, что победившие в ряде московских центральных муниципальных округов антироссийская партия "Яблоко" является лоббистом "киевской хунты" в Москве.

В ответ гл.редактор газеты "Русь Триединая" Сергей Моисеев с грустной иронией отметил, что раньше мы в этом зале собирались защищать Новороссию, а наступает противник, теперь уже укрепившийся в центре Москвы. Гроза была профессионально описана в докладах. Далее я рассказал о том, для чего же создается миф о "православном ИГИЛ" (запрещенной в РФ террористической организации)?

Создание этого мифа неслучайно совпало с победой в ряде муниципальных округов Центрального административного округа г. Москва, а также в Гагаринском районе, подлинно экстремистской партии "Яблоко", посягающей на суверенитет и территориальную целостность России (отрицающую российский статус Крыма, что является уголовно наказуемым деянием), совершившей множество провокаций против столь необходимого строительства православных храмов в новых районах Москвы-Гагаринском, Лосиноостровском, Ходынке, Ростокино, Кузьминки, Гольяново и многих других.

Передача в руки откровенно антироссийских сил ключевых муниципальных собраний ЦАО и Гагаринского района производит впечатление хорошо подготовленной спецоперации, невозможной без поддержки "перевертышей" на самых верхах российской элиты. "Спецоперация" готовилась давно и логично. Например, почему пособниками оккупантов был избран и Гагаринский район? Потому что это необходимо для организации перекрытия Ленинского проспекта, правительственной трассы, связывающей Кремль с правительственным аэропортом "Внуково-3". Перекрытые много лет репетируется организацией "яблочным" мундепом Русаковой "протэстов" против строительства православного храма во имя священномученика о.Александра Орлова , построившего при большевиках храм в этом районе и давно назревшего строительства застрявшего в пробках Ленинского проспекта двух эстакад. Захват муниципального собрания Красносельского района необходим для организации перекрытия проходящей по этому району железной дороги, связывающей Москву с восточной частью страны, с союзным Китаем. Зачем нужен Центр, объяснять не надо.

На роль "православного ИГИЛ" выбрана православно-патриотическая миссионерская спортивная организация ревнителей Патриарха Кирилла "Сорок сороков", обеспечивающая порядок на богослужениях Патриарха Кирилла. "Экстремизм" и "православный терроризм" "Сорока Сороков" по мнению русофобов, заключается в том, что их лидер Андрей Кормухин является русским патриотом и отцом девятерых детей. Понятно, что это не нравится лоббистам ЛГБТ.

У "Яблока" с "Сорока сороков" давние счеты - "Сорок сороков" возникли как реакция православных москвичей на массовый срыв "Яблоком" строительства столь необходимых православных храмов в новых районах Москвы. Благодаря "Сорокам сороков" удалось построить храмы на Ходынке, в Гольяново, Ростокино, на ул.Камова, строительство которых, считалось безнадежно сорванным "Яблоком" и Ко, блокировало "храмоборческие оккупационные войска", затянув их в "тоорфянский котел".

Чашу терпения компрадоров переполнило организованное "Сорока сороками" массовое молитвенное стояние против "Матильды" в начале августа 2017 года на территории храма Вознесения в Кадашах, настоятелем которого является пастырь-патриот, миссионер, декан факультета церковных художеств ПСТГУ, обличитель униатского проекта "Украины как антиРоссии" о.Александр Салтыков (тоже, видимо, "террорист" для "Новой газеты". Как же, "Яблоко" уже тогда считало центр Москвы своим, а православные посмели "влезть" на "помеченную" "Яблоком" ключевую территорию. В ответ клевета насчет "правосл. ИГИЛа" (запрещенной в РФ террористической организации", проверки на экстремизм, организуемые компрадорами во власти с единственной цели-не допустить создания креативной православной русской патриотической силы, способной отстоять Москву от хорошо подготовленного захвата. На монолитные мобилизованные, идейные" Сорок сороков" надеяться можно как на истинно верующих людей, готовых ,если будет необходимо, за веру, царя и Отечество не то что "карьеру", жизнь отдать, а на "Единую Россия", и даже ОНФ, видные члены которых спасают десакрализующую великое Российское государство "Матильду", сложно. А ситуация требует надежности. Сначала "проверить "Сорок сороков" на экстремизм требовал вождь храмофобов "троцкист" Рашкин, теперь к нему в кампанию вляпалась Ирина Роднина, которая вряд ли понимает, в чем суть дела.

"Сорок сороков", как и Ассоциация православных экспертов это надежная опора Патриарха Кирилла, который является "костью в горле" у "оккупационных сил" и духовным лидером национально-освободительной борьбы русского и других народов Единой и Неделимой России. Еще в начале 1990 х путем организации непризнания Церковью "царских останков" митрополит Кирилл сорвал план Ельцина и США по проведению Б.Немцова, куратора проекта "царские останки", в "преемники", чем задолго проложил В.Путину дорогу во власть для освобождения России от колониального гнета. В 1993 году митрополит Кирилл для борьбы с американской оккупацией всей исторической России создает Всемирный Русский Народный Собор, признавший русских разделенным народом. В ответ компрадорские СМИ во главе с "Московским Комсомольцем" развернули информационную войну на политическое уничтожение митрополита Кирилла, призванную лишить его шансов на Патриарший Престол. Для этого главой ФЭП Г.Павловским был создан "портал "Кредо.ру", главный редактор которого а. Солдатов стал ныне неофициальным консультантом администрации Порошенко по борьбе с Русской Церковью. Ключевым элементом этой информационной войны стали попытки столкнуть митрополита, затем Патриарха Кирилла с Владимиром Путиным, для прихода которого во власть для осуществления исторической миссии освобождения России от колониальной зависимости митрополит Кирилл сделал все возможное и невозможное. С этой целью митрополиту вменили в вину пункт написанных им "Основ социальной концепции" Русской Церкви о мирном гражданском неповиновении государственной власти в случае, если ее действия направлены против веры и Церкви, специально написанный и принятый Архиерейским Собором Русской Церкви против такой власти, как у Порошенко или, не дай Бог, "Лжедмитрия" типа Ходорковского с Явлинским и Гудковым.

Сейчас, чтобы расчистить путь к свержению Владимира Путина, "элитными заговорщиками" и их заокеанскими кураторами Патриарха Кирилла решено убрать путем фабрикации мифа о "православном ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации" (для того, чтобы выбить опору) и организации столкновения с Президентом Путиным, С этой целью, как "черт из табакерки", в ИА "Федерал-пресс" появляется серия статей "друга орловских грантоедов" Дмитрия Фетисова, который со ссылкой на анонимные "источники в АП" распространяет дезинформации о "недовольстве Патриархом в АП", "готовом преемнике" и ставке на "Рогожское старообрядческое согласие" как "альтернативу МП".

"Готовый преемник", епископ Тихон (Шевкунов), как верный послушник Патриарха Кирилла, мгновенно опроверг домыслы Фетисова компетентной ссылкой на Устав Русской Церкви, не позволяющей его использовать так, как хотелось бы тем, кто использует Фетисова, как "сливной бачок". Видя свое поражение, они пытались придумать байку о том, что Президент и Патриарх встретились на Валааме "как то не так". Тогда Президент и Патриарх еще раз встретились в Никольском Морском Соборе Кронштадта.

Координатор "Сорока сороков" Андрей Кормухин поднял проблему сговора части элиты с "московским майданом", без которого был бы невозможен ни искусственно организованный "майданчик" против строительства православного храма на Торфянке, ни нынешний "прорыв" антироссийских сил на муниципальных выборах. Тема сговора была развита лидером движения сопротивления "московскому майдану" Романом Ткачем, который рассказал о роли интегрированных с мэрией Москвы структур типа "Института Стрелка" А.Мамута, готовившего сфальсифицированные в пользу "майдана" муниципальные выборы 10 сентября. Также Роман Ткач рассказал о том, что большинство кандидатов в муниципиальные депутаты Пресненского района заявили о фальсификации мун. выборов и приняли "антимайданную декларацию московского центра", которую подписали здесь же Ассоциация православных экспертов и Союз православных граждан. Глава СПГ Валентин Лебедев отметил, что депутаты антиправославной антироссийской партии "Яблоко", захватившее муниципиальное собрание района Тропарево - Никулино на первом же заседании потребовали убрать Святой Крест с герба района Тропарево-Никулино. Также Валентин Лебедев отметил,что "обортни из элиты" блокировали на муниципальных выборах православных патриотов, членов СПГ Филиппа Грилля и Юрия Шубина, "Яблоку" подыгрывали. Пресс-секретарь Союза православных хоругвеносцев Максим Марков вспомнил, что несколько лет назад мундепы Топарево- Никулино во главе с "западенцем" паном Гарначуком сорвали строительство храма в Тропарево-Никулино, хотя православные выиграли публичные слушания. И власть тогда сдалась, храмы в Троперево-Никулино и в Гагаринском районе так и не построили. И сейчас сговор части элиты с антироссийскими силами налицо. Также Максим Марков отметил, что Союз православных хоругвеносцев не исповедует никаких отклонений от Православия и исповедует Царскую семью исключительно как мучеников. Гражданский активист Мещанского района Елена Скороходова отметила, что один из лидеров нынешних муниципальных депутатов ( от себя добавлю-многолетний борец со строительством православных храмов) Максим Кац подбирал команду по принципу непризнания российского Крыма (что является уголовно наказуемым деянием К.Ф.). Касаясь ответа на вызов "муниципального майдана", Елена Скороходова отметила, что " если в России наступят "времена Диоклетиана", то виноваты в этом будут социально пассивные верующие".От себя добавлю- не слушающие своего Патриарха. А клирик храма св.Троицы на Воробьевых горах прот.Геннадий Еременко сделал доклад о принципах взаимодействия Церкви и активных общественных организаций на основе Социальной концепции Русской Православной Церкви и рассказал о возглавляемом им правозащитном Центре св.Марка Эфесского. Его земляк глава батальона св.Александра Невского из Алчевска Евгений Мерзляков рассказал о важности воцерковления борцов за Российскую государственность.

Участники Кр.Стола приняли решение о создании сетевого Комитета защиты Москвы. О том, чем он будет заниматься, мы напишем позже или вы увидите. Ясно, что "мы не дрогнем в бою за столицу свою".

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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