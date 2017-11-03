Запад готовит наступление исламистов на президентские выборы в Киргизии

28.09.2017 13:11:18

Правоохранители Киргизии ликвидировали еще одну террористическую ячейку, готовящую теракты во время выборов президента, которые состоятся 15 октября. Сотрудники МВД и Государственного комитета национальной безопасности задержали троих подозреваемых - мужчину и двух женщин, у них изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, граната РГД-5, обрез ружья с патронами и экстремистская литература.

«Подозреваемые намеревалась совершить террористический акт в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана», — говорится в сообщении МВД Киргизии.

Это не первое подобное сообщение, по мере приближения президентских выборов поступает все больше сообщений как об активизации экстремистов и террористов, так и задержании подозреваемых к террористическому подполью. Несколькими днями раньше до задержаний в Токмаке, в 40 километрах от столицы Киргизии при оказании сопротивления спецназовцам было ликвидировано четверо боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они также готовили террористические акты во время выборов.

Источники в правоохранительных органах республики говорят о том, что в Киргизии за последние годы создана достаточно разветвленная сеть террористического подполья, которая в нужный момент может быть приведена в активное состояние. Не секрет, что в стране действуют десятки центров, спонсируемых катарцами и саудитами, которые практически открыто проповедуют радикальные направления ислама. К этому можно присовокупить, что значительное число киргизских граждан воевали в Сирии и Ираке в составе различных террористических организаций.

Киргизские спецслужбы говорят о том, что в Сирию уехало более 500 граждан. Это только официальная информация, подтвержденная властями. Сколько на самом деле завербованных — остается только догадываться.

В реальности это число может быть куда большим, ведь многие отправились на Ближний Восток, например, из России, где находились как трудовые мигранты, и отследить их перемещение крайне сложно.

Сегодня они возвращаются домой, многие уже вернулись, и нельзя исключать, что с вполне определенными задачами. Наибольшую тревогу внушает Юг Киргизии, который считается одним из самых неспокойных регионов страны. Помимо того, что идеи религиозного экстремизма там наиболее востребованы, и именно оттуда происходит большинство известных спецслужбам «джихадистов», здесь еще и непростая межнациональная обстановка. Так, Ошская область неоднократно становилась ареной кровопролитных межнациональных столкновений.

Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством, что на руках у жителей республики находится не менее трех тысяч единиц боевого оружия похищенного во время погромов воинских частей и отделений милиции в ходе двух революции. Часть оружия была потом изъята силами правопорядка, часть была сдана добровольно или выкуплена, но большинство стволов находится непонятно где, и вполне может быть пущена в ход экстремистами.

Иными словами, угроза широкомасштабных и многочисленных терактов, а также вооруженных выступлений радикальных исламистов в момент выборов президента Киргизии, вполне реальна.

Возникает вопрос: при чем тут выборы? Какое дело ваххабитам, категорически отвергающим светскую власть «не по шариату», до демократических процедур?

А дело видится в следующем. Запад, утративший свои позиции в этой стране, имеющей крайне важное геополитическое значение, рассчитывал предпринять в ходе приближающихся президентских выборов очередную попытку цветной революции, цель которой ослабить позиции России в Киргизии. Что для США особенно важно в свете готовящейся экспансии ИГ из Афганистана в страны Центральной Азии.

Однако Россия, учтя свои прежние ошибки, не стала целиком и полностью связывать перспективы дальнейшего сотрудничества с Киргизией с ныне действующим режимом, продолжение которого должен обеспечить Сооронбай Жээнбеков, намеченный ныне действующим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в свои преемники. Москва как бы находится «над схваткой», демонстрируя нейтралитет, и подчеркнуто доброжелательное отношение ко всем «проходным» кандидатам в президенты.

Так, например, в киргизских СМИ даже появлялась информация о том, оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова, лидера одной из парламентских фракций тайно принимали в Москве, где он встречался с представителями администрации президента и МИД России. Отметим, что сегодня у Бабанова очень высокий рейтинг, и одолеть его Жээнбекову будет не просто.

Взвешенная и «равноудаленная» позиция Москвы позволяет надеяться, что при любом результате выборов интересы России в Киргизии будут учтены. И именно это и заставляет Запад сделать основную ставку не на светскую и «демократическую» «цветную революцию», в которой могут выступить националисты, а на террористическое подполье и религиозных экстремистов, которые должны вызвать общую дестабилизацию страны.

Идеи ваххабизма, к счастью, не настолько глубоко проникли в киргизское общество, остающееся светским, чтобы суметь реализовать здесь сирийский сценарий. Однако западные спецслужбы и их ближневосточные союзники постараются спровоцировать массовые беспорядки и межнациональные конфликты, которые нанесут тяжелый удар по единству и стабильности Киргизии, только – только оправившейся от двух революций.

Борис Джерелиевский

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