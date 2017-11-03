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Детали
Главный военный прокурор Украины опроверг сообщения о диверсии в Виннице
|28.09.2017 12:27:11
Расследующие причины пожара на складе вооружения в Винницкой области правоохранители не подтвердили данные о диверсии, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Диверсионных групп, о которых говорят в Facebook и другие, в Калиновке не было. Следствие это подтверждает», – сказал он, передает ТАСС.
Матиос также заявил, что данных о беспилотных летальных аппаратах также не было.
«Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, – не было», – добавил Матиос, передает «Интерфакс».
Одновременно он отметил, что на складах боеприпасов не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% технических средств охраны.
По данным РИА «Новости», ситуация на горевшем военном складе под Винницей в настоящее время стабилизирована. Военные саперы провели обследование жилого городка воинской части. Изъяты 12 взрывоопасных предметов. С вечера среды жители военного городка начали возвращаться в свои дома.
Во вторник вечером на военных складах в Винницкой области произошел пожар, что привело к взрывам боеприпасов, которые продолжились и в четверг утром. По факту пожара прокуратура возбудила дело по статье «Диверсия». Ущерб от пожара составил порядка 800 млн долларов.
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