Донбасс оставят без миротворцев

28.09.2017 11:53:37

Москва наложит вето на киевский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе, когда он будет внесен на рассмотрение. Об этом «Известиям» рассказали российские дипломатические источники, отметив, что украинский вариант операции фактически будет означать продолжение конфликта, а Киев добивается таким образом блокады региона. При этом Москва продолжает выступать за переброску «голубых касок» на линию соприкосновения и обеспечение безопасности для наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, этот сценарий также вряд ли получит поддержку из-за позиции Вашингтона.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью CBC News заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе «абсолютно невозможно». Украинский лидер пригрозил жалобой в Международный суд ООН, если Москва в Совете Безопасности наложит вето на украинский вариант резолюции, когда он будет вынесен на рассмотрение. Высокопоставленный российский дипломатический источник сообщил «Известиям», что украинский проект резолюции Москва ни в коем случае не пропустит. Ведь Киев предлагает разместить «голубые каски» на всей территории ДНР и ЛНР, включая российско-украинскую границу, пытаясь замаскировать гражданскую войну на востоке страны под международный конфликт.

- Миссии ООН в том виде, в котором этого хочет Петр Порошенко, в Донбассе не будет. Миротворческая операция должна проводиться на линии разграничения и обеспечивать безопасность наблюдателям ОБСЕ, - отметил один из собеседников «Известий».

Пока российский проект миротворческой миссии в регионе остается единственным, внесенным в СБ ООН. Согласно ему, миссия будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев». В документе подчеркивается полное «уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а так же то, что урегулирование конфликта возможно только при условии выполнения Минских соглашений. По предложению Москвы, миротворцы должны обеспечить безопасность мониторинговой миссии ОБСЕ.

И хотя слов и заявлений о собственном проекте миссии от украинской стороны прозвучало уже достаточно, альтернативный вариант так и не был представлен. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, «совершенно непонятно, почему происходит такая затяжка».

- Ощущение, что для Украины важно затормозить этот процесс, не допустить к рассмотрению СБ ООН российский проект, но при этом продолжать досужие размышления. Однако мы понимаем, что украинцы хотят внести. Им важно обозначить конфликт в Донбассе как межгосударственный, в этом случае линия разграничения проходит по границе. Но это не соответствует позиции участников Минских соглашений, где конфликт обозначен как внутриукраинский. Именно на линии разграничения между ДНР и ЛНР – с одной стороны и остальной Украиной – с другой, работает миссия ОБСЕ, происходят провокации срыва Минских соглашений, гибнут люди. Там и нужны миротворцы. В этом логика российской инициативы, - сказал «Известиям» Константин Косачев.

По словам сенатора, как только появляется идея перенести линию разграничения, Минские соглашения оказываются под угрозой срыва. При этом альтернативного сценария урегулирования не существует, а нынешние договоренности поддержаны СБ ООН.

Судя по всему, в ближайшее время миротворцам ООН не суждено приехать в охваченные войной Донецкую и Луганскую республики. Киевская версия миссии, если она, конечно, будет внесена в СБ ООН, не пройдет из-за того, что противоречит Минским соглашениям и может лишь усложнить ситуацию. А московский проект вызывает недовольство США, которые также, как и Россия, могут воспользоваться правом вето во время голосования в Совбезе.

- Резко против московской версии, к сожалению, уже выступили делегации США и Украины, - отметил Константин Косачев.

Поэтому остаются два основных варианта. Либо европейским партнерам Вашингтона удастся убедить американцев и украинцев согласиться на пока единственный проект резолюции по миротворцам, соответствующий Минску, либо какая-то из сторон разработает третий сценарий для «голубых касок» в Донбассе. Но пока никто не заявлял том, что такой сценарий существует хотя бы в проекте.

Алексей Забродин, Татьяна Байкова

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