Госдума отреагировала на русофобскую реформу образования на Украине

27.09.2017 14:02:36

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

На пленарном заседании 27 сентября депутаты Государственной Думы единогласно приняли заявление «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке».

Выступление депутата Константина Затулина от фракции "Единая Россия" по заявлению Государственной Думы «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке»:

Уважаемые коллеги!

Бывший Президент Украины Леонид Кучма, тот самый, который пустил в оборот выражение «Украины – не Россия», согласившись подписать книгу, подготовленную украинскими националистами, в бытность свою Президентом, сказал: «Мы создали Украину, теперь надо создать украинцев». Вот, собственно, по этому пути на протяжении всего периода независимости и идет независимая Украина. Но попытка создать украинцев – она осуществляется за счет русских, за счет других народов, населяющих Украину.

И я хочу сказать: я, конечно, не был в 97-м, 98-и и 99-м году депутатом «Единой России», потому что ее не было, и не был депутатом Государственной Думы, но в те годы, те, кто помнит, знают, что мы выступали против Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Украиной, который сейчас вспоминал Владимир Жириновский. Не потому что мы были против дружбы, сотрудничества и партнерства с Украиной, а потому что понимали, что должны быть гарантии дружбы, масштабы партнерства и возможности сотрудничества. К сожалению, в действующем до сих пор Договоре, который мы тоже упоминаем в Заявлении, ничего этого не было прописано. Он был стандартным для заключения со всеми бывшими союзными республиками. Точно такой же текст, например, Договора с Узбекистаном. Вот почему мы против него выступали и предупреждали, действительно предупреждали о том, что будет происходить то, что происходит.

К сожалению, так получилось, что независимость Украины стала не независимостью Украины, а независимостью Украины от России. Вот чего добиваются и чего хотят. И с точностью до микрона антироссийская политика Украины неизбежно превращается в антирусскую политику. Эта логика процесса. Другой не может быть. И то, что мы сейчас с вами делаем – мы принимаем решение в защиту фундаментального права на свободу, на свободу говорить на родном языке. Можно многое отнять у русского человека. И на протяжении истории были такие периоды, когда у нас отнимали, даже наше государство отнимали. Но право говорить на русском языке отнять никто не может. И в том случае, когда речь идет именно об этом, я уверен, что не только депутаты Государственной Думы, но весь наш народ должен выступить против этого. Форма этого выступления, то, каким образом мы должны добиваться результатов – это все предмет обсуждения и предмет наших усилий. Но то, что мы здесь едины и по-другому быть не может, это очевидно.

Я хочу сказать, что государство, которое строит свое будущее на основе притеснения других народов, построено на лжи. И мы видим, что современная Украина, при всем уважении к украинскому народу, который стал реальностью после всего того, что произошло в предыдущие советские и досоветские годы, - да, он стал реальностью, отдельным народом, - но строить свое будущее за счет других народов, это значит строить на песке, строить на лжи. И мы видим эту ложь везде, когда дело касается Украины.

Послушайте, только что принят этот закон, и он подписан и при этом это сопровождается комментариями о том, что это даст какую-то дорогу, волеизъявлению, образованию людей других национальностей. Испуганы реакцией, которая в данном случае проявлена уже соседями Украины – Венгрия, Румыния и т.д. Говорят о том, что будет еще лучше. Это же полное вранье. Это совершенно по Оруэллу, когда мир – это война. Так же как в этом известном памфлете, на Украине всё перевертывается с ног на голову.

Я хотел бы обратить ваше внимание: только что, буквально в одно время с принятием этого закона опубликован на сайте ООН доклад Управления Верховного комиссара по правам человека о притеснениях, которые, осуществляются на якобы временно оккупированной территории Крыма. В Крыму, где сегодня официальными языками в соответствии с нашими решениями являются три языка – русский, украинский и крымско-татарский. В этом докладе пытаются бросить тень на политику Российской Федерации и пишут: да, при Украине на крымско-татарском языке обучалось 5551 учеников, а сейчас – 5330. Но это не потому, что Россия, на самом деле, прилагает усилия, а из-за высокой сознательности крымских татар. Даже в этом случае, когда не в чем упрекнуть Россию, находят повод ее упрекнуть - на фоне того, что сейчас происходит на Украине.

Безусловно, закон, о котором идет речь, на Украине направлен острием своим именно против русского языка. Именно против русского народа на Украине. По переписи 89-го года, я поправлю Жириновского, было 12 с половиной миллионов русских на Украине (последняя советская перепись). По переписи 2002 года, которая проводилась уже в независимой Украине, было 8 миллионов русских на Украине. Это были другие, внешне бесконфликтные годы. Мы знаем прекрасно сальдо миграции: они никуда не исчезли эти 4 миллиона – с 12 до 8. Они были ассимилированы. То есть им, русским людям показалось правильным в той обстановке, которая их окружала в той Украине до 2002 года, - еще не было никаких Донбассов, конфликтов и Крымов, - им показалось правильным записать себя в анкете украинцем, потому что так выгоднее существовать.

И вот сегодня эта политика, ассимиляции на самом деле, находит свое логическое завершение принятием этого закона «Об образовании». Я обращаю ваше внимание, что события, связанные с «Крымской весной», связанные с началом противостояния в Донбассе и гражданской войны, начались с отмены закона о региональных языках на Украине.

И тогда пришли в движение регионы, пришли в движение русские люди и русскоязычные. Испугавшись этого, тогдашний временно исполняющий обязанности Президента, как он сам себя называл, Турчинов не подписал принятый закон. Закон считается до сих пор действующим, но на самом деле не выполняется. А сегодня он становится абсолютно вчерашним днем. И, конечно же, эта новая ситуация должна пробудить нас всех к тому, чтобы мы, забыв свою усталость от украинской темы, от ток-шоу, которые происходят с утра до вечера, мы должны понять – это тот случай, когда Карфаген должен быть разрушен. Должна быть разрушена вот эта антирусская, антироссийская и антинародная в отношении всех других народов политика Украины. Спасибо.

(Аплодисменты)

***

Верховная рада Украины приняла новый закон «Об образовании». Отныне лица, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до пятого класса. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2018 года и будет действовать только до 2020 года, после чего образование на Украине должно стать целиком и исключительно на украинском языке.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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