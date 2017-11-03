Верховная рада готовится принять бюджет войны

25.09.2017 12:51:17

В Верховной раде Украины подготовлен законопроект о бюджете на 2018 год. На официальном сайте ВР появилась информация, содержащая статьи доходов и расходов и прогноз финансово-экономического развития и инфляции. Если законопроект не претерпит серьезных изменений, - а они возможны, могут вмешаться как внешние (МВФ), так и внутренние (парламентская оппозиция) игроки, - этот проект станет основой бюджетного закона на следующий год.

Впрочем, несмотря на возможные корректировки, они не изменят главной тенденции законопроекта – его милитаристской направленности. Первое, что бросается в глаза при анализе документа, – резко возросшие расходы на военные нужды. Вторая статья расходов, по которой существенно увеличатся расходы – затраты на государственный аппарат.

В 2018 году общие доходы бюджета ожидаются в объеме 877,42 млрд. гривен (в 2017 году были 876,9 млрд. грн.). Обратим внимание: согласно законопроекту, ожидается незначительный рост доходной части (на 520 млн. грн). Оценки ВВП на будущий год, заложенные в законопроект, выглядят излишне оптимистичными и не учитывают целый ряд условий. Например, из цитированного документа не ясно, учтены ли в нем предстоящие пиковые выплаты по кредитам и процентам государственных займов. В ближайшие годы должны быть возвращены инвесторам 28,7 млрд. долларов США. Конкретно в 2018 году нужно вернуть 2,05 млрд., при этом обслуживание внешнеэкономического долга будет составлять 1,52 млрд. долл. Увеличатся расходы государства на энергетику, в частности, на начавшиеся поставки угля из США и ЮАР (рост стоимости вместе с транспортировкой – примерно в 2 раза).

Вызывает сомнения заложенный в проект бюджета рост доходной части. Председатель украинского Кабмина В. Гройсман потери национальной экономики из-за блокады Донбасса (ещё до того, как она стала частью государственной политики и была делом рук исключительно нацистских батальонов) оценил примерно в 1,5% ВВП, в денежном выражении – более 1,7 млрд. долл.

Расходы госбюджета составят 948 млрд. грн. (в 2017 году – 721,4 млрд.). Дефицит составит 70,58 млрд. грн., хотя в документе почему-то указано 77,94 млрд. (в 2017 году – 77,5 млрд.). ВВП – 2,845 трлн. грн. (в 2017 году – 2,867 трлн.). Инфляция на следующий год ожидается на уровне 11,2%, была 8,1%.

Существенно возрастут расходы на государственный аппарат. Верховная рада в следующем году получит 1,6 млрд. грн. (в 2017 году было 983 млн. – рост почти в 2 раза). Государственное управление делами – 2,3 млрд. в 2018 году против 1,49 млрд. в 2017 году. Администрация президента – 965 млн. в 2018 году против 665 млн. в 2017 году. Кабинет министров – 1,5 млрд. в 2018 году против 423 млн. в 2017 году (рост более чем в 3 раза). Налицо действие мощных лоббистских групп в Раде, которые озаботились в том числе повышением довольствия народных избранников. То есть самих себя.

И всё же наиболее заметно увеличатся расходы на силовые структуры, что позволяет назвать бюджет-2018 бюджетом войны.

Приведу цифры по отдельным министерствам и ведомства (первая цифра – данные на 2018 год, в скобках – данные на текущий 2017 год): министерство обороны – 83,3 млрд. грн. (61,7 млрд.), СБУ – 7,6 млрд. грн. (5,7 млрд.), Генеральная прокуратура – 6,7 млрд. грн. (4,6 млрд.), МВД – 63,9 млрд. грн. (41,3 млрд.), Национальная гвардия– 9,7 млрд. грн. (8,5 млрд.), Национальная полиция – 23,7 млрд. грн. (15,4 млрд.), Государственная фискальная служба – 11,5 млрд. грн. (5,6 млрд.).

Таким образом, налицо резкое увеличение расходов на все силовые ведомства, прежде всего министерство обороны (+21,6 млрд. грн.). Этот рост возможен лишь за счет существенного урезания расходов на непрофильные для современного украинского государства статьи. Действительно, законопроект декларирует существенное сокращение на социальные нужды. В частности, Пенсионный фонд получит 141,3 млрд. грн. (в 2017 году – 156 млрд.), здравоохранение – 31,5 млрд. (46,97 млрд.).

Автор этих строк уже обращал внимание на эквилибристику украинской статистики. Отмеченный рост ВВП на 2% в 2016 году оказался лишь плодом манипулирования методиками подсчета. Детальный анализ доходной и расходной части данных министерства финансов привел к выводу о продолжающемся сокращении реального производства на Украине за исключением некоторых отраслей, демонстрирующих больший или меньший рост. Рост ВВП объясняется подменой физических величин измерения денежными. С учетом инфляции (12-13% в 2016 году) рост ВВП на 2% на деле оказался продолжением падения.

По всей видимости, нечто подобное ожидается и с бюджетом на 2018 год. В финансовой сфере чудес не бывает, и нельзя скроить нечто из ничего. То есть получить средства на увеличение одновременно военного и репрессивного аппарата и на социальные нужды. Напротив, практика показывает, что урезанию подвергнутся социальные расходы, расходы на образование и науку, здравоохранение и др. Буквально в эти дни в Киеве проходят пикеты медиков, коим задолжали по зарплате 2,8 млрд. грн. (около 100 млн. долл.). К тому же МВФ, главный кредитор Украины, настоятельно требует сокращения расходов Пенсионного фонда (численность пенсионеров в стране – 12 млн. 297 тыс. человек при фактической численности населения не более 35 млн. человек).

Фактически сокращение расходов на пенсионеров началось в 2014 году: правительство отказывается платить пенсии старикам в Донбассе. Кабинет министров Украины принял 8 июня 2016 года постановление, согласно которому приостановлены социальные выплаты жителям Донбасса, имеющим статус внутреннего переселенца из Донецкой и Луганской народных республик. А 21 апреля 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что выплаты пенсий прекратились согласно закону, который предусматривает отмену пенсионных выплат внутренним переселенцам, которые находились на не подконтрольной Киеву территории более 60 дней. Лишь после вмешательства ООН проблему с пенсиями для отдельной категории пенсионеров Донбасса – «внутренних переселенцев» – обещали решить, причем информация об этом появилась лишь в середине августа текущего года.

Всего же, по данным ООН, около 600 тыс. граждан в зоне конфликта в Донбассе не получают пенсии. Впрочем, обещать – ещё не значит сделать. Учитывая колоссальный дефицит бюджета Пенсионного фонда (на январь он составлял уже около 141,5 млрд. грн. (около 5 млрд. долл. по текущему курсу), проблема эта не может быть решена в одночасье. По всей видимости, будет продолжена политика проволочек с выплатой пенсий переселенцам Донбасса, что позволит украинскому Кабмину сэкономить деньги Пенсионного фонда.

Куда пойдут деньги, выделяемые в украинском бюджете на министерство обороны? Наверняка главным образом на закупку новых вооружений, в том числе за рубежом. Дискутируемый в Конгрессе США вопрос о поставках летального оружия предполагает выделение бесплатной военной «помощи» (то есть оружия для уничтожения населения Донбасса). Но прагматичные американцы, особенно с приходом в Овальный кабинет бизнесмена Дональда Трампа, не позволят себе дарить дорогое вооружение.

Д. Трамп гордится договором о поставках американского вооружения, якобы заключенным с Королевством Саудовская Аравия. Украина не отличается строптивостью саудитов и наверняка выполнит договоренности по закупке не только американского угля и сжиженного газа, но и американских вооружений. Деньги, сэкономленные на украинских пенсионерах, пойдут на приобретение оружия в США. Часть бюджетного пирога получат и украинские оружейники. В проигрыше останутся пенсионеры и жители Донбасса, будут урезаны все расходы, не связанные с ведением войны.

Эдуард Попов

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