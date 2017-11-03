Европа кормит Прибалтику помоями

25.09.2017 11:27:34

Страны Прибалтики возмущаются тем, что им поставляются продукты более низкого качества, чем странам Западной Европы. Европейцы превратили Прибалтику в рынок сбыта дешевой некачественной продукции, которую немцы или французы никогда потреблять не станут. Если в Советском Союзе Прибалтике доставалось всё самое лучшее, то в Европейском союзе Литва, Латвия и Эстония стали буквально Европой второй свежести, которую кормят помоями.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы научно доказала факт, о котором давно говорили литовские домохозяйки: европейцы поставляют в Литву продукты гораздо более низкого качества, чем те, что едят сами. Под одними и теми же этикетками литовцам отправляется что похуже, а себе оставляется что получше. В результате литовцы едят низкосортные продукты, пользуются некачественной косметикой и стирают стиральными порошками, которые не отстирывают белье.

Печенье, шоколад, кукурузные хлопья, газированные напитки, чипсы, кофе, чай и рыбные палочки, производимые в Германии, Франции и других странах «Старой Европы» и экспортируемые в Прибалтику, отличаются по составу от тех, что продаются в западноевропейских странах, утверждает Продовольственно-ветеринарная служба Литвы. Например, шоколад марки Milka, продаваемый в Германии и Литве, кардинально различается по качеству. В шоколаде, предназначенном для литовцев, больше сгустителей, красителей и пальмового масла и меньше собственно шоколада; в шоколаде для немцев шоколада больше, а пальмового масла и красителей вовсе нет.

Шоколадный крем Nutella, йогурт Activia, напиток Nestea, печенье Milka, чипсы Lay's — это только несколько продуктов, продаваемых в Литве, чей состав отличается от аналогов, продаваемых на Западе, показало исследование. В клубничном йогурте Activia, который продается в Германии, клубники больше, чем в литовском варианте, плюс в предназначенном для Литвы продукте есть сгустители, красители, другие вещества, которых нет в продуктах, предназначенных для немецких потребителей.

Кофе Nescafe Gold, поставляемый литовцам, имеет в своем составе куда меньше кофеина, чем тот же кофе, предлагаемый немцам. Холодный чай марок Nestea и Lipton в Литве продается с фруктозой и гликозидом, в Германии — только с сахаром. В соусе Uncle Bens, продаваемом немцам, больше овощей, чем в том же соусе, продаваемом литовцам. Чипсы Lay's, предназначенные для литовцев, делают с пальмовым маслом, равно как и хлопья, которые для тех же немцев делают на более дорогом подсолнечном. В продуктах для немцев есть витамины, в продуктах для литовцев — нет. Для литовцев есть только искусственные ароматизаторы и пищевые добавки.

Попросту говоря, Западная Европа кормит Литву помоями, а с учетом того, что аналогичные скандалы в последние месяцы уже происходили в других странах Центральной и Восточной Европы, очевидно, что Прибалтика и вся «Новая Европа» являются для стран-доноров ЕС буквально Европой второй свежести.

Даже безропотные и предельно еврооптимистичные прибалтийские власти вынуждены реагировать на сложившуюся неприличную ситуацию. «То, что в Германии тот же самый кофе ароматнее, а шоколад вкуснее, было только слухами. А сейчас мы это доказали», — говорит министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас.

Министр допускает самое неприятное истолкование низкосортности поставляемых в Литву товаров. «Это может быть политическая позиция компаний», — заявил Маркаускас. То есть товаропроизводители из Западной Европы принципиально кормят соотечественников продукцией высшего качества, а в Прибалтику поставляют отбросы своего производства. Третьесортные товары для третьесортных стран!

К скандалу подключилась и Латвия. Депутаты Европарламента от Латвийской Республики добиваются проведения сравнительного анализа продуктов, которые поступают на полки латвийских и европейских магазинов.

«Люди в Латвии и в других местах наблюдают значительные различия продуктов. Например, если вы покупаете кофе, порошок, сметану в Германии или Латвии — к сожалению, мы часто констатируем различия в качестве. Те продукты, которые продаются в Западной Европе, чаще более качественные. В различных государствах, например в Словакии, проводились исследования о том, что во многих случаях даже крупные компании, продавая товары с одним и тем же наименованием, меняли состав. И, к сожалению, не в пользу рынка стран Центральной и Восточной Европы», — считает европарламентарий Инесе Вайдере.

Между тем глава Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис признал: на местный рынок из Западной Европы действительно иногда поступает менее качественный товар, причем Латвийское государство с этим ничего не может сделать: если маркировка соответствует составу продукта, то тут нет никаких нарушений, для товаропроизводителя это исключительно вопрос этики.

Возможно, странам Прибалтики было бы не так обидно, если бы не контраст «светлого европейского настоящего» с «проклятым оккупационным прошлым».

В Советском Союзе Прибалтика кормилась лучше всех, всегда получала всё самое лучшее и считалась самым передовым и успешным регионом СССР, тогда как в Европейском союзе Литву, Латвию и Эстонию считают задворками Европы и самой глухой провинцией и кормят как домашнюю скотину — отбросами.

Весь Советский Союз делился по категориям снабжения. Прибалтика, наряду с Москвой и Ленинградом, снабжалась по самой высшей категории. Жители русской глубинки где-нибудь в Нечерноземье не могли даже и мечтать о прибалтийском продуктовом богатстве — просто не знали, что такое бывает.

Из Псковской области ездили в Латвийскую, а из Калининградской — в Литовскую ССР за колбасой, получая в спину определения «голодранцы» и «дармоеды». Русским, белорусам, украинцам и прочим было невдомек, что они кормят прибалтов, что убывает у них для того, чтобы в Прибалтике прибыло.

Теперь всё поменялось на 180 градусов. В Европейском союзе прибалтов считают людьми второго сорта и снабжают их по остаточному принципу.

И всем думающим людям с самого начала, еще когда Литва, Латвия и Эстония только вступали в Евросоюз, было понятно: будет именно так.

Под фанфары местных пропагандистов о «возвращении домой» и «единении с Европой» Прибалтика в полном соответствии с законами экономики превратилась в классическую колонию западных стран — рынок сырья и рынок сбыта.

Сырьем в данном случае стала дешевая и трудоспособная рабочая сила: сотни тысяч литовцев, латышей и эстонцев хлынули на рынки труда Западной Европы. А из Западной Европы на рынки Прибалтики хлынул поток дешевой некачественной продукции.

И поделать с низким качеством поставляемой в Литву, Латвию и Эстонию продукции прибалтийские правительства ничего не могут. Они ведь не обговаривали условия своей европейской интеграции и не защищали свои интересы при вступлении в Евросоюз: подмахнули все документы не глядя — лишь бы взяли.

В результате им остается в прямом смысле слова есть, что дают. Запретить импорт некачественной европейской продукции они не могут: единый европейский рынок. Устанавливать собственные потребительские стандарты для каждого вида продукции не могут: эти стандарты устанавливает Брюссель. Заполнить собственный рынок альтернативной импорту высококачественной отечественной продукцией тоже не могут: за годы евроинтеграции в Прибалтике были уничтожены сотни производств — от сахарных заводов до атомной станции.

Поэтому протест третьесортных стран против своей третьесортности бессмыслен и обречен почить в бозе.

Нынешний продуктовый скандал лишний раз показал, что «Единая Европа» не едина и в Европейском союзе «все равны, но некоторые равнее». Руководители Литвы, Латвии и Эстонии не сделали ничего для того, чтобы в «общей европейской семье» их уважали и ставили на одну доску с Германией, Италией, Финляндией или Данией.

Александр Носович

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