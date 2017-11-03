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Детали
Закон о гражданстве не победил бюрократию
|25.09.2017 11:13:04
Александра Викторовна Докучаева
Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ
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У украинцев, желающих получить гражданство РФ, продолжают возникать с этим сложности. Недавние поправки к закону, начавшие действовать с 1 сентября, лишь отчасти облегчили процедуру. К тому же из-за бюрократических формальностей ими, как оказалось, мало кто из бывших украинских граждан сможет на самом деле воспользоваться.
Поправки в закон о гражданстве, вступившие в силу в начале этого месяца, были инициированы депутатом Госдумы от «Единой России» Константином Затулиным. Предполагалось, что с их помощью украинцам как носителям русского языка будет легче получить паспорт РФ, тем более что им отменили обязанность предъявлять официальное согласие киевских властей на отказ от гражданства. Вместо этого в миграционные органы достаточно принести копию заявления в посольство Украины о желании из ее гражданства выйти. По словам главы фонда «Миграция XXI век» Вячеслава Поставнина, поправки важны, ведь многие страны годами тянут с ответами на такие просьбы, а власти Донецкой и Луганской республик и вовсе не дают разрешений. Другие эксперты не увидели в поправках реальной пользы, так как под их действия отпадут максимум десятки тысяч человек, но вовсе не сотни тысяч, как предполагалось.
По официальным данным, в РФ около 1 млн человек с юго-востока Украины. Примерно 600 тыс. из них сумели получить правовой статус, который позволяет им легально работать и проживать в стране. Именно из них большинство и является потенциальными претендентами на российское гражданство. Еще около 400 тыс. граждан с украинскими паспортами находятся в «подвешенном состоянии».
Дело в том, что претендовать на гражданство могут лишь так называемые носители русского языка. Однако среди украинцев такой статус решились получить только единицы. По данным МВД, за время существования программы (около 15 лет) данный статус вообще получили только 20 тыс. человек, из которых 24 украинца. И если раньше главным препятствием к его получению было как раз несогласие их властей с отказами от гражданства, то теперь актуальным стал такой серьезный барьер, как требование доказательства рождения, проживания на территории нынешней России или наличия здесь предков.
«Отчасти я согласна с этой критикой», – заявила «НГ» руководитель отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ и помощник депутата Затулина Александра Докучаева. По ее словам, найти документы, подтверждающие проживание их дедов-прадедов на территории нынешних российских регионов, практически невозможно. «Около 60% русских в Украине столкнулись с этой проблемой. Они являются потомками в четвертом и более поколениях. Поэтому где они возьмут соответствующие справки? А без них их не пустят даже на порог комиссии, принимающей решение о выдаче статуса носителей», – отметила эксперт.
По словам Докучаевой, дело в том, что инициатива Затулина была принята не полностью. Был еще и второй законопроект, который и должен был устранить эту коллизию, но он по-прежнему лежит без движения в Госдуме. Речь в нем идет о том, чтобы дать возможность получить статус носителя русского языка всем гражданам бывшего СССР, которые считают себя русскими и владеют русским как родным, если они или их предки родились на территории СССР. То есть на территории любой бывшей союзной республики, а не только РСФСР.
Как подчеркнула Докучаева, почта Затулина заполнена десятками писем от таких людей, проживающих в странах СНГ. И уже понятно, что, «облегчив процедуру для Украины, эти поправки, к сожалению, не решили проблемы многих наших соотечественников из других стран».
По ее словам, кроме проблем с законом российские миграционные службы, несмотря на введенную «упрощенку», продолжают блокировать доступ к гражданству и другими путями – например, под тем или иным предлогом они не принимают у людей документы для получения вида на жительство: «Нам только что поступила жалоба из Крыма – дескать, человек пошел сдавать документы на получение российского паспорта, но у него отказались их принимать». Чиновники якобы пояснили, что сначала должны проверить, действительно ли он не может получить от украинских властей такого отказа. «Но закон этого не предусматривает, – заявила Докучаева, – также не было никаких указаний от федеральных органов о том, что нужны дополнительные проверки».
Екатерина Трифонова
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