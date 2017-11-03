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Детали
«Локомотив» Константина Затулина продолжает пробивать бюрократические миграционные стены России
|22.09.2017 15:10:19
Ни для кого не секрет, что с момента государственного переворота 2014 года на Украине, её территорию ежегодно вынуждены покидать сотни тысяч граждан. Помимо этого, немалое количество людей убегают из зоны военных действий на Донбассе.
В настоящее время, по данным миграционной службы России, на территории РФ находится более двух миллионов граждан Украины, из них - около миллиона тех, кто вынужден покинуть территории ЛДНР по причине непрекращающихся военных действий. Из этого миллиона бежавших чуть более половины смогли получить какой-то правовой статус для пребывания на территории России, который позволяет хотя бы легально работать или же как-то устраивать детей. Но более 400 тысяч граждан с украинскими паспортами всё еще находятся в «подвешенном состоянии»: в поисках того или иного правого статуса, оформить который на данный период времени архисложно.
Одним из «локомотивов», уже не первый год пробивающим бюрократические миграционные стены, является директор Института стран СНГ (а с сентября прошлого года – и депутат Госдумы РФ от «Единой России») Константин Затулин. Правда, его благие намерения в отношении российских соотечественников зачастую активно и целенаправленно блокируются коллегами-политиками, почему-то считающими соотечественников недостойными прав обладателей российского гражданства.
Данную проблему в ходе Международной конференции «1917-2017. Россия, Украина и Мир» озвучила заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева.
Сейчас, по её словам, в Госдуме России находятся два законопроекта, непосредственно касающиеся граждан Украины, инициированные Константином Затулиным и рядом его соавторов. Один из них - о внесении поправок в закон «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ», касающийся «носителей русского языка». Второй законопроект, внесённый в декабре прошлого года, касается поправок в закон о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан, в частности, упрощает процедуру получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства РФ для тех, кто будет признан «носителем русского языка». Стоит отметить, что данный законопроект снимает ограничения, существующие в действующем законе, которые позволяют стать «носителем русского языка» только тем, кто имеет предков, постоянно проживающих на территории в нынешних границах РФ.
«Но история нашей страны такова, что русское население расселялось далеко за пределы нынешней РФ. Что касается Украины, то её восточные и юго-восточные регионы населены выходцами из Центральной России ещё со времён освоения Причерноморья. Для этих русских людей найти документы, подтверждающие проживание их дедов-прадедов на территории нынешних российских регионов, практически невозможно! Поэтому Константин Затулин предложил дать возможность получить статус «носителя русского языка» всем гражданам бывшего СССР, которые считают себя русскими и владеют русским, как родным, если они или их предки родились на территории СССР. То есть, на территории любой бывшей союзной республики, а не только РСФСР», - отметила Александра Докучаева.
Стоит подчеркнуть, что если бы, например, великий русский классик Николай Гоголь со всеми своими томами, написанными на русском языке, пришёл в комиссию по признанию «носителей русского языка», то ему отказали бы в возможности получить этот статус, поскольку и его предки, и он сам родились на Полтавщине.
«К сожалению, этот законопроект с декабря находится без движения. Но с 1 сентября, к счастью, вступили в силу поправки в закон «О гражданстве», которые касаются «носителей русского языка» из Украины. Они позволяют гражданам Украины не ждать официального согласия на их выход из гражданства страны (что необходимо в любом случае, если человек принимает гражданство России), а ограничиться направлением своего нотариально заверенного отказа по почте в посольство Украины», - уточнила специалист Института стран СНГ.
Но, несмотря ни на что, российские «миграционщики» продолжают блокировать «упрощёнку».
«За полмесяца действия этих поправок мы уже имеем сигналы о том, что нормы этого закона, по сути, торпедируются миграционными службами, которые под теми или иными предлогами не принимают у людей документы для получения ВНЖ. Но внушает некоторый оптимизм выступление председателя Госдумы Вячеслава Володина: во время открытия осенней парламентской сессии он сказал, что несколько законопроектов, за которые в первоочередном порядке высказались граждане России, будут рассмотрены Госдумой в обязательном порядке. Подчеркнем, что по данным государственной социологической службы ВЦИОМ респонденты, в частности, высказались за принятие поправок в законы относительно «носителей русского языка». Поэтому мы надеемся, что обещание председателя Госдумы будет реализовано, и законопроект, внесенный Константином Затулиным и его 13-ю депутатами-соавторами, рассмотрят до Нового года», - отметила Александра Докучаева.
В частности, большое противостояние любым попыткам облегчить легализацию наших соотечественников, в том числе и граждан Украины, которые находятся на территории России и уже приняли окончательное решение оставаться здесь в дальнейшем, можно объяснить и тем фактом, что руководство РФ во многом представлено силовиками.
«Понятно, что их профессиональные навыки «не пущать и защищать» находятся в противоречии с гуманитарными целями, которые провозглашаются, в том числе, и Президентом России Владимиром Путиным, призывающем к упрощению процедуры приобретения российского гражданства соотечественниками. Увы, но мнение руководства силовых структур поддерживается и в обществе. Так, в недавнем выступлении в прессе председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что все предложения Константина Затулина об упрощениях являются его корыстным интересом и не отвечают интересам России. Это, конечно, частное мнение, но оно отражает определенные настроения в российском обществе», - подытожила эксперт.
По словам Александры Докучаевой, очень важная и серьезная поддержка реальным законопроектам исходит от Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины в целом и непосредственно от руководителя СППУ Ларисы Шеслер, которая «своими блестящими комментариями в СМИ показывает недопустимость существующего положения в отношении беженцев и политэмигрантов из Украины».
Оксана Шкода
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