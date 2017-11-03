17 сентября вновь должно стать праздником в Белоруссии

22.09.2017 11:51:19

Недавно в Российском центре науки и культуры в Минске прошел историко-публицистически вечер «Мы снова вместе», посвященный 78-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с БССР и Россией в рамках СССР. Организатором мероприятия выступило Белорусское общественное объединение «Русь».

По мнению заместителя председателя БОО «Русь» Н.М. Сергеева, воссоединение Западной Белоруссии с БССР и Россией в рамках Советского Союза, ставшее результатом начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода Красной Армии, имело огромное значение для сохранения национального самосознания западных белорусов, белорусской и русской культуры на западных территориях современной Белоруссии. Благодаря этому территория и население Белорусской ССР увеличились в два раза и, кроме этого, западная часть Белоруссии окончательно ушла из-под польского господства.

В ходе своего выступления, Н.М. Сергеев привел свидетельства из документальной книги Всеслава Зинькевича «Несвядомая история Белой Руси», в которой подробно описываются политика 2-й Речи Посполитой в отношении западнобелорусского населения и процесс ополячивания последнего до 17 сентября 1939 года.

Польские власти грубо попирали Рижский мирный договор 1921 года (ст. VII), в соответствии с которым в состав Польши были переданы земли Западной Белоруссии и Западной Украины. Польское правительство гарантировало восточнославянскому населению все права, обеспечивавшие сохранение их культуры, языка и религии. Однако в действительности положение было прямо противоположным.

Реально действовавшая польская национальная политика на западнобелорусских землях (автором которой выступал чиновник министерства иностранных дел Польши Мирослав Артишевский) носила откровенно иезуитский характер и была направлена на внесение раскола между белорусами-католиками и белорусами-православными. Первых следовало ограждать от каких-либо контактов с белорусами-православными, а вторых – от влияния русской культуры.

Артишевский заявлял прямым текстом: «Сознательный белорусский элемент придерживается прорусской ориентации. В первом ряду стоят здесь древнерусские симпатии. Вместо них мы должны выработать симпатии к Польше. Мы желаем и настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски. В настоящее время белорусов еще можно ассимилировать в единое русло польской культуры. Рано или поздно белорусское население подлежит полонизации».

В 1937 году у Варшавы появились новые планы усиления польского господства на белорусских землях. В 1937 году польским МВД был подготовлен секретный план под названием «Перспективы внутренней колонизации». Согласно этому плану, предусматривалось переселение на белорусские земли 6 миллионов поляков из западных областей Польши. Показательно, что даже в условиях угрозы гитлеровского нападения польские власти усиливали политику полонизации на территории Западной Белоруссии. Таким образом, можно себе представить, насколько сильной оказалась бы полонизация на западнобелорусских землях, если бы 17 сентября 1939 года Красная Армия не начала свой Освободительный поход в Западную Белоруссию.

Белорусское население «кресов всходних» довоенной Польши находилось в таком унизительном положении и подвергалось столь сильным притеснениям, что даже сама мысль о возможном возврате любой, даже самой демократической, польской власти была для западных белорусов абсолютно невыносимой.

После освобождения Белоруссии от гитлеровских захватчиков 6 августа 1944 года в газете «Правда» была опубликована карта с т.н. «линией Керзона», в соответствии с которой предполагалось установление послевоенной советско-польской границы. К западу от «линии Керзона» находились земли с преобладанием польского населения, к востоку — территории с преобладанием белорусского, украинского и литовского. Эта публикация сильно взволновала жителей, в частности, западнобелорусского города Бельска, который предполагалось вновь передать Польше.

Жители Бельска заявляли: «Ни за что не хотим оставаться в Польше. Если только Бельск отойдет Польше, мы бросим все и пешком уйдем в Россию, чтобы только не жить с поляками. Даже при немцах, когда было невыносимо для белорусов и поляков, поляки и тогда старались чем-нибудь насолить белорусам или чем-нибудь навредить им. Мы думаем, что советская власть белорусов в обиду не даст».

Председатель Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников, писатель А.Е. Геращенко в своем выступлении подчеркнул, что воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР в Россией в рамках СССР имело огромное геополитическое и военно-стратегическое значение. Граница Советского Союза была отодвинута на запад на несколько сот километров. Это обстоятельство сыграло огромную роль на первом этапе Великой Отечественной войны, кроме того в результате событий осени 1939 года территория Белоруссия обрела современные очертания.

В ходе встречи был поднят вопрос о важности возвращения дате воссоединения Западных земель Белоруссии и Белорусской ССР статуса государственного праздника, тем более, что в 2019 году этому выдающемуся событию исполняется 80 лет.

Екатерина Пашкевич

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