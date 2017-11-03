Почувствуй себя украинцем. Интервью украинского военачальника

21.09.2017 12:05:32

Чтобы победить врага, необходимо стать врагом. Не форму надеть вражескую, а в душу залезть, в самое нутро. В черепушке у противника обосноваться. Побеждать можно числом, но, увы, восполнять это самое "число" вскоре становится сложновато. Первыми погибают те, кто долго готовился к битве. Те, кто знает противника и собственное вооружение. Те, кто вступает в бой на переднем рубеже обороны.

А потом, уже на смену выбывшим приходят солдаты и офицеры из запаса, из учебных подразделений и военных училищ. Им ещё предстоит стать воинами. И становление это часто сопровождается очередными потерями. Огромными потерями. Это аксиома войны. Суворовские заветы о жалости к солдатской крови на фронте не срабатывают. Солдатский пот часто заменяется солдатской кровью.

Но потом наступает стабилизация обстановки. Наступает эпоха перемирия. Не мира, а именно перемирия. Обе стороны стараются использовать это время для выжимания солдатского пота. Для обучения солдат и офицеров ведению боя, для создания эшелонированной обороны, для решения бытовых вопросов. В принципе, очень необходимая и важнейшая работа тыловых служб. Необходимая всем!

Но есть в этом времени и свои "подводные камни". Длительное перемирие разлагает солдат и офицеров. Тем, кто прошел через смерть, достаточно сложно выполнять обычные, "мирные" приказы. А тем, кто знает, что завтра, возможно, опять пойдет туда, где смерть? Да и в тылу начинается "брожение". Войны нет — верните мужей, отцов, сынов...

Это понимают командиры и начальники любого уровня. Те, кто сам из той же категории — "завтра опять в окопы". Недавно на украинском ресурсе "Апостроф" было опубликовано интервью одного из известных боевых командиров ВСУ, бывшего комбрига 93-й бригады, а сегодня командующего оперативно-тактической группировкой "Луганск" генерал-майора Микаца. Именно он с сентября 2014 года командовал операцией в ДАПе.

Понимаю, что некоторые особо патриотичные читатели сейчас начнут плеваться. Как можно изучать карателя и врага. Правильно. Вам не нужно. Это нужно тем, кто встретится с его частями там, на передовой. Тем, кто хочет понять суть украинской политики в отношении Донбасса. Тем, для кого солдат, с любой стороны, не просто цифра в графе "200" или "300"...

Сегодня генерал в основном говорит о "бытовухе". О тех проблемах, с которыми столкнулся, уже став военачальником. Во многом интервью можно воспринимать как очередной "рекламный ролик" для будущих добровольцев. Но рациональное зерно есть везде. Вот его-то я попробую вычленить из обычного "боеприпаса информационной войны".

Как внушить солдату, а через него и всем будущим "добровольцам" и просто гражданам страны, мысль о необходимости применения оружия даже в периоды перемирия? Усталость от войны у всех. И жены, матери, дети солдат ВСУ не хотят понимать "ответного огня". Они хотят, точно так же как и жители Донбасса, просто прекращения огня. Совсем! Чтобы вернулись солдаты домой живыми.

Думаете, невыполнимая задача? Я ведь не зря так много внимания уделил рассказу о новоиспеченном генерале. Он действительно хороший воин. И хороший командир. А значит, прекрасно понимает, что бойца на "передке" необходимо приучить к мысли, что ведение огня необходимо!

Я часто пишу о том, что менталитет бойцов с обеих сторон фронта одинаков. Не карателей из "добробатов", а простых солдат и офицеров ВСУ и республиканских армий. И с той, и с другой стороны в окопах бойцы, для которых закончить войну есть самое великое желание. Победа для этих людей главное. Не собственная жизнь, а именно победа. И боевое братство. Вот на этом и играют командиры частей ВСУ. Цитата из интервью:

"И четко доводим до каждого военнослужащего: вот есть у него автомат, и если он видит угрозу для своей жизни, жизни своих товарищей, видит, что есть угроза потери территории, он, не спрашивая ни у кого разрешения, самостоятельно принимает решение об открытии огня. Есть у командира роты боевые машины, у командира батальона минометы, есть у него необходимость для их применения для того, чтобы сохранить жизни и здоровье военнослужащих, не дать противнику продвинуться вперед, он, опять же, несмотря на то, что есть перемирие, их применяет".

Не секрет, что огонь по позициям противника ведется с обеих сторон. В большинстве случаев это списывают на "случайный выстрел" или чей-либо "псих". Вполне подходящее объяснение для обывателей. Из той же серии, как разрыв миномета у расчета вследствие "двойного заряжания"...

На самом же деле такой обстрел всего лишь способ ведения разведки переднего края противника. Взять "на слабо". Бабахнул по блиндажу на той стороне, и засекай огневые точки "слабонервных". А дальше работать будет уже снайпер или минометчики. Так что Микац прекрасно понимает, что любое перемирие — не более чем фикция. Не более чем "окопная война". И она будет продолжаться ровно столько, сколько противники будут стоять друг против друга.

Многие читатели помнят некоторые материалы о заявлениях украинских солдат, которые были перепечатаны, в том числе у нас. Помните: плохое снабжение, голод, обмундирование из гнилой синтетики... Много было таких заявлений. И фотографии украинских солдат "а-ля батька Махно" помните. Проблема действительно существует. Но её надо так замаскировать, чтобы для обывателя создалось впечатление некоторой надуманности.

С бандой батьки Махно всё просто. Это не отсутствие нормального снаряжения в ВСУ. Это "обычная" практика на войне?.. Именно так.

"Что касается формы одежды — то же самое: вот, не дают надевать удобную форму... Но и руководитель АТО сейчас говорит — нет вопросов. Ты находишься на "нуле", в блиндаже? В чем тебе удобнее, то и надевай. Не спортивный костюм, конечно, но ты можешь выбирать, что тебе больше нравится, пиксель или британка. Есть оно у тебя — нет вопросов, надевай. Но если ты выходишь в город, то уж, пожалуйста, будь похож на человека. Жаль, я удалил фотографию, как это выглядит, когда приходят каждый в том, что у него есть... Хорошая была фотография. В каком виде некоторые в город выезжали"...

Красивое объяснение? Действительно, красивое. Только вот завуалировать отсутствие хорошей экипировки в ВСУ таким заявлением не получается. Солдат будет носить то, что лучше его защищает и помогает выжить. А не то, что ему нравится по покрою или расположению карманов. В нормальной армии полевая форма предназначена для войны. Для парадов и выходов в город есть другая форма... Но "для народа" мнение авторитетного генерала будет всегда "правильнее" мнения солдата или сержанта...

А вот с продуктами сложнее. Тут не спишешь на "удобство". Однако можно всегда рассказать "историю из жизни". Такой-сякой боец написал, что его плохо кормят. А я поехал. Разобрался и обнаружил у него несметные залежи всякой снеди. Тушенку прекрасную, хотя и не такую, какая была в СССР, но лучшую в независимой Украине на сегодня, овощи, фрукты, соки и прочее. Врет, короче, боец. Зажрался от обилия пищи. А дальше просто привести нормы снабжения.

"Смотрите, на сутки солдату сейчас выделяется 50 граммов сливочного масла, 375 г мяса (или 282 г, если заменяется на тушенку). 195 г рыбы с головой или 150 г — без головы, сок, печенье, овощи, мед или джем и прочее — по норме. То есть обеспечены полностью. Даже по себе так посчитайте, пусть 400 г мяса в день возьмем — так 12 кг мяса за месяц вы же не съедаете!"

И чешет затылок обыватель. Ведь и правда, чтоб я так жил... Но, с другой стороны, сосед вернулся из АТО. Рассказывает совсем другое. Но генерал и тут нашел объяснение:

"...сейчас командиры понимают это, и законодательство уже прописано так, что у командира есть достаточная функция контроля. Если командир на месте и контролирует, солдаты получают все, что им нужно".

В украинских соцсетях сегодня множество сообщений от волонтеров о запретах посещения ими передовой. Сегодня командиры получили приказ не допускать волонтеров на позиции. Прямой приказ! Приехали в тыловое подразделение, далеко от линии соприкосновения, передали все, что привезли, — и вперед. Точнее, назад. Дальше собирать "подарки" защитникам... Народ прекрасно понимает, почему это происходит. Именно через волонтеров в прессу просачивается тот самый "негатив". Именно они публикуют фото- и видеоматериалы о реальном состоянии ВСУ.

Но такое объяснение "взорвет" общество. О каких "добровольцах" тогда можно будет говорить? Все же помнят провальные "волны мобилизации". Все помнят массовый побег потенциальных "героев АТО" в Россию, в Польшу, в Молдавию... Помнит и командующий ОТГ "Луганск" Микац.

"Смотрите, расскажу вам историю — правда, не скажу, в каком подразделении это происходило. Месяца два назад приезжает волонтер в подразделение. Мало того, что она сразу выбрасывает фотографии, она еще и пишет, что, мол, я была на позиции, позиция называется так-то, вот я стою, смотрите, пулемет, приборы наблюдения, прицеленные на противника, который находится там-то. То есть полностью раскрыла позицию: где что находится, какие позывные у ребят, как что называется... Это первое.

Второе. Они же все, как один, уверены: а со мной ничего не случится. А представьте, что мина прилетела, и волонтер — человек, который не принимает участия в боях, не включен в силы и средства, которые находятся в зоне проведения АТО, — получает ранение. Первый же вопрос, который возникает: почему человек, который не воюет и не должен быть там, на "нуле", там находится?!"

Так вот в чем дело! Военная тайна. Позиции раскрывают. Сами на мины лезут. Генералы отдали такой приказ из человеколюбия! Жизни поберечь волонтерам и солдатам. Для тех, кто хоть раз бывал на "передке", объяснение идиотское. Но для простого обывателя прекрасно подойдет... В большинстве своем мы люди. И жизнь другого человека для нас действительно важна. Для человеков!

Ну и, наконец, самое главное. Победит ли ВСУ сепаратистов? Как простые жители Донбасса относятся к "освободителям". Вопрос не праздный. Как бы киевская власть не старалась ограничить информационные потоки, сегодня большинство украинцев прекрасно знают об отношении к ВСУ в России, В Донецке, в Луганске. Они начинают задумываться о том, вернется ли Донбасс.

Согласитесь, если сейчас показать мнения большинства жителей ЛДНР по поводу возврата в состав Украины, то для многих это будет шок. Потому и любые опросы или референдумы объявляются "незаконными" априори. Любые фото и видео материалы объявляются фейком и пропагандой Кремля. Цель войны будет потеряна.

Для простого украинца цель — не убийство жителей Донбасса. Цель — не уничтожение региона. Цель — не захват земли без населения. Это понимают немногие. Большинство же уверено, что цель войны — в изгнании "захватчиков" с территории Украины. Уйдут "русские", и мир вернется. Население республик просто стонет под игом оккупантов. И появление украинской армии в "оккупированных районах" будет встречено слезами умиления...

"И вот сейчас даже был День государственного флага. Старобельск был под оккупацией, Лисичанск и Северодонецк тоже были оккупированы. И я вам скажу, что у людей, которые через такое прошли, патриотизм настоящий, не наигранный. И то, как они относятся к Украине как к государству, как они воспринимают праздники, как они это все пытаются сохранить, поддержать и подчеркнуть, что они являются именно украинцами — всего этого здесь гораздо больше, чем в Киеве. Это я вам точно говорю. В Киеве не так. В Киеве все как-то обыденнее. Чем больше флаг у тебя, тем больший ты патриот. А здесь человек уже сознательно говорит: нет, уважаемые, я украинец, я за Украину и только за Украину, потому что я не хочу, чтобы сюда пришли новые мозговые, моторолы и остальные".

Я на примере одного интервью попробовал объяснить вам то, как работает украинская пропаганда. То, почему мы все больше и больше "расходимся по своим углам". То, с чем приходится сталкиваться республиканцам, общаясь с пленными солдатами и офицерами. Общаясь с теми, кто против республик на переговорах и в соцсетях.

Мы много говорим и пишем о необходимости "открывать глаза" гражданам Украины. Возможно, может, даже обязательно, это делать необходимо. Но теперь представьте себе, что вы на Украине. Вы получаете вот такую информацию. Вам показывают и рассказывают такое ежедневно. И вы... русский по сути. Как вы поступите? Будете защищать Родину от "российских оккупантов и наемников" или станете врагом Украины? Хотят ли украинские мальчишки "убежать на фронт"?

Я начал статью с того, что для победы необходимо "влезть в голову врага". Необходимо мыслить как враг. Необходимо чувствовать как враг. Думаю, те, кто внимательно читал текст, смогли почувствовать хоть отчасти, что такое современное Украина. Для некоторых это будет открытием. Для большинства, увы, уже сложившееся мнение об этой стране. Но, самое главное, мне бы очень хотелось чтобы появилось понимание "нутра" врага, с которым сегодня борется Донбасс.

Это уже не "масса", которую обманули. Это вполне сложившиеся "патриоты незалежной". Мотивированные, сформировавшие собственное отношение к республиканцам, злые и беспощадные. Это не "заблудшие овечки". Это "волки", готовые разорвать всех, кто имеет мнение, отличное от их собственного. Нет у Донбасса другого пути, как бороться. С помощью России, без помощи России, но драться. Реально, победа или смерть... Надеяться на то, что Украина прозреет, уже не просто глупо, Это преступно. А вот на то, что Украина сама себя сожрет, вполне можно.

Сегодня напряжение зашкаливает. Пауки начинают бродить по банке в поисках врага. Республиканцам кровь из носу необходимо сделать так, чтобы Донбасс не стал в очередной раз этим самым "врагом". Пусть хрупкое, но перемирие. Пусть подлые "укусы" ДРГ, но не открытая война. Украинцы сами найдут себе внутреннего врага и начнут с ним бороться. А там, в этой борьбе, может и "щелкнет" что-либо в мозгу. Придет понимание... Надежда умирает последней...

Александр Ставер

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