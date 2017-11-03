Разрушение экосистемы Донбасса – мина замедленного действия

21.09.2017 11:57:32

Война несет не только человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры, но и непоправимый ущерб экологии. В ходе так называемой АТО почти полностью вышел из-под контроля процесс выброса отравляющих веществ в атмосферу, утилизации твердых бытовых отходов, сброса сточных вод. В Донецкой области надлежащим образом не проводится захоронение животных, не утилизируются отходы жизнедеятельности скота, производится массовое уничтожение лесов. В связи с этим в Донецкой народной республике создана совместная инспекция по контролю за состоянием безопасности предприятий и объектов, расположенных на подконтрольной Украине территории и обеспечивающих жизнедеятельность населения. Она регулярно констатирует факты негативного воздействия украинских шахт, заводов и фабрик на окружающую среду и неспособность местных чиновников обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических норм.

На территории Донецкой области только промышленных объектов химической и коксохимической отрасли, которые чрезвычайно опасны для окружающей среды, находится более десяти. Их работа сопровождается целым рядом проблем. Шламо- и золонакопители, как правило, устарели и переполнены, не производится утилизация радиоактивных отходов, промышленные стоки, содержащие тяжелые металлы и другие ядовитые вещества, безнаказанно сбрасываются в реки, изношенные очистные сооружения и несоответствующие природоохранным нормам полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) загрязняют воздух. Из 64 мест размещения ТБО только 3 соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства. Все остальные представляют собой свалки мусора. Из-за их частых возгораний происходит загрязнение атмосферы. Существует реальная угроза того, что Донецкая область повторит судьбу Львова, где недавно произошел «мусорный кризис».

На золоотвалах Кураховской ТЭС наблюдается процесс пыления, в результате которого мельчайшие частицы попадают в организм человека и вызывают тяжелые заболевания. Во избежание негативных последствий они должны заливаться водой, но этого не делается. Огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей наносит и сама ТЭС. За последние три года из-за отравления воздуха и воды показатель заболеваемости населения увеличился с 20 до 22%. Среди детей до 14 лет растет число инфекционных и паразитных заболеваний, болезней крови, кроветворных органов и костно-мышечной системы. Смертность мужчин в работоспособном возрасте в 2 раза превышает смертность женщин. Главными причинами смертности являются сердечнососудистые заболевания, новообразования, болезни органов пищеварения, дыхания, инфекционные болезни.

В Мариуполе, который занимает первое место среди городов Европы по объему загрязнения воздуха, городские власти не предпринимают никаких шагов по решению экологических проблем. Так, завод тяжелого машиностроения, специализирующийся на производстве железнодорожных цистерн, металлургического оборудования, портовых и промышленных кранов, выбрасывает в атмосферу более 273 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Выбросы судоремонтного завода, одного из крупнейших предприятий в акватории Азовского моря, составляют почти 6 тыс. тонн в год. В связи с этим за последние несколько лет показатель онкозаболеваемости населения вырос до 370 случаев на 100 тысяч человек. Кроме того, Мариуполь лидирует по количеству детских заболеваний. Из 10 тысяч детей более 9500 страдают заболеваниями органов дыхания. При этом деньги, которые якобы выделяются на экологические нужды, оседают в карманах украинских чиновников.

На севере Донецкой области лидером по росту числа онкологических заболеваний является Краматорск. На диспансерном учете состоят более 6 тысяч больных с онкологической патологией. Кроме того, в городе отмечается высокий уровень заболеваемости органов кровообращения, а смертность населения превышает рождаемость в 1,6 раза. Первопричиной тому является Новокраматорский машиностроительный завод, износ основных фондов которого составляет более 50%. При этом вопросы, связанные с выбросами завода, не решаются, следовательно, ситуация с загрязнением окружающей среды будет только ухудшаться. Плохо работают очистные сооружения и на цементном заводе, что также оказывает негативное влияние на здоровье горожан.

Основными загрязнителями окружающей среды в Добропольской промзоне являются предприятия угольной промышленности. Вентиляционные шахтные стволы выбрасывают в атмосферу поток загрязненного пылью и метаном воздуха. Например, площадь пыления шахты «Добропольская» составляет почти 260 тыс. кв. м, а валовый выброс пыли – более 50 тонн в год. Шахтные воды, которые сбрасываются в бассейн реки Самара, несут угрозу водным объектам. В среднем в водах зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по минерализации в 1,4 раза, хлоридам – 4,5 раза, сульфатам – 6 раз. Экологическая ситуация в регионе будет только ухудшаться, потому что из-за нехватки угля на Украине нагрузка на шахты данной промзоны увеличится. При этом киевская власть продолжает игнорировать проведение природоохранных мероприятий.

В районе Селидовской промзоны угольные предприятия выбрасывают в атмосферу около 5 тыс. тонн вредных веществ в год. В реки Волчья, которая впадает в Днепр, и Северский Донец они осуществляют сброс шахтных вод, содержащих тяжелые металлы. Все местные предприятия используют для освещения помещений люминесцентные лампы, в которых находится ртуть. За три года масса таких отходов, составляющих первый класс опасности, превысила 2,5 тыс. кг. Примечательно, что на Украине отсутствуют предприятия, способные провести их обезвреживание или утилизацию. В итоге они незаконно захораниваются на ближайших свалках ТБО в Новогродовке и Украинске, которые работают с нарушениями природоохранного законодательства.

Сложная экологическая ситуация наблюдается в Краснолиманском районе, где расположен природный парк «Святые горы». Здесь производится сброс сточных вод по коллектору в реку Северский Донец. Возле баз отдыха очистные сооружения не имеют дренажной системы и находятся в аварийном состоянии. При этом власти отчитываются, что работы по ремонту очистных сооружений скоро будут выполнены. Хотя уже затрачено около 10 млн. гривен, но проект так и не реализован. Кроме того, целенаправленно уничтожается лесной фонд.

«В настоящее время массово вырубаются леса Краснолиманского района, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Ведется целенаправленная работа по уничтожению экологической среды на временно подконтрольной Украине территории. Каждый год на 100-200 гектаров территория лесного фонда сокращается. Ранее уровень лесистости донецкого региона составлял порядка 12%, а сейчас – 7%. На этом кто-то обогащается, т. к. вырубка производится не только в военных и промышленных целях, но и для экспорта в европейские страны. Также планируется передача лесов в концессию, следовательно, никаких мероприятий по их восстановлению осуществляться не будет», – рассказал журналисту «Ритма Евразии» председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Щебалков.

На Украине формально действует запрет экспорта леса, тем не менее его массово вывозят, например, маркируя здоровые деревья как подлежащие «санитарной вырубке». За годы вооруженного конфликта продажа древесины в страны ЕС возросла с 3,6% до 6%. Еще в августе 2016 года на территории Словакии был обнаружен склад деревьев, незаконно вырубленных и вывезенных с украинской территории. В контрабанде леса замешано украинское предприятие «Укрзализныца» во главе с поляком Войцехом Балчуном. Месяц назад он вынужден был подать в отставку, т. к. его неоднократно обвиняли в содействии незаконному вывозу лесоматериалов также в Румынию, Чехию и Польшу. Кстати, именно в Польше с недавних пор начали строить новые деревообрабатывающие предприятия.

Чтобы отвлечь внимание общественности от проблемы коррупции, масштаб которой за последние три года существенно вырос по сравнению с периодом правления Виктора Януковича, украинские власти имитируют обеспокоенность экологической ситуацией в Донбассе. Недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что донецкий регион стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет вызвана повышением уровня радиации из-за затопления шахт, прекративших свою работу. По его словам, проблема настолько серьезна, что в ближайшее время необходимо провести массовое отселение людей из Донбасса.

«Конечно, подтопление остановившихся в результате боевых действий шахт является серьезной проблемой, которая, впрочем, обозначилась задолго до войны, – возражает ему известный украинский журналист Андрей Манчук, – еще в девяностые, после того как Киев стал закрывать «нерентабельные» предприятия углепрома. Однако с этой проблемой можно бороться. Об этом убедительно говорит опыт советских времен, когда на Донбассе в самые короткие сроки практически вручную восстановили взорванные отступающей немецкой армией шахты, восстановив гидробаланс подземных вод. Современные технологии тем более позволяют успешно преодолеть экологические последствия подтопления – но для этого нужно остановить войну, в чем как раз не заинтересованы «ястребы» вроде Туки».

Действительно, благодаря войне идет колоссальное обогащение украинской элиты. Незаконный вывоз леса – это только один пример целой коррупционной схемы. Вспомним, как Игорь Коломойский зарабатывал на поставках ВСУ топлива втридорога или как Ринат Ахметов перепродавал украинским предприятиям контрабандный уголь из ДНР и ЛНР. В продолжении боевых действий заинтересовано и руководство страны во главе с Петром Порошенко, т. к. они позволяют списать на войну все социально-экономические проблемы, а значит, продлить существование правящего режима.

Вот только страдают от этого ни в чем не повинные люди. Тысячи мирных граждан погибли или остались инвалидами в результате разрывов снарядов. Но не меньший ущерб несет мина замедленного действия – разрушение экосистемы Донбасса. От этого будет страдать не только нынешнее, но и будущие поколения.

Станислав Медведев

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