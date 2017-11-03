Митрополит Иосиф (Семашко) - "Моисей Западной Руси"

20.09.2017 11:39:45

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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19 сентября в "Интерфаксе" состоялась организованная фондом "Народная дипломатия" презентация новых книг выдающихся белорусских ученых, отстаивающих духовное и национально - культурное единство белорусов и великоросов. Президент Фонда Алексей Кочетков рассказал о важности того, что не "москали навязывают", а сами белорусы убедительно, на основании источников, доказывают, что они -русские, отстаивают русское национальное самосознание от попыток фабрикации новой антирусской "литвинской" идентичности. "Западнорусисты" в этом смысле являются подлинно белорусскими патриотами и националистами, а "литвинствующие" полоно и американофилы - наоборот. Это подчеркнул д.ф.н., Лев Криштапович, автор книги "БССР и Западная Белоруссия.1919-1939 г.г."(.М,"Книжный мир",2017), показавший, что белорусский народ в составе "Второй Речи Посполитой" оказался на грани уничтожения по религиозному и национальному признаку, а 17 сентября, день воссоединения

Западной Белоруссии и с БССР должен стать великим государственным праздником Белоруссии. Хотя, от себя добавлю, и большевики внесли свою лепту в фабрикацию мифа об "отдельной от русской" белорусской нации.

Минский историк Николай Малишевский презентовал великолепную книгу "Белая гвардия Белой Руси" (М,"Книжный мир", 2017)о героях Белого движения - белорусах, свидетельствующую об однозначно русском национальном самосознании белорусского народа той эпохи.

Также была презентована воистину эпохальная книга д.и.н., выдающегося западнорусского историка Александра Бендина (М.2017) о великом русском государственном деятеле, возродителе русского Северо-Западного края графе Муравьеве-Виленском, целью своего служения публично ставившего благо Православия и русского народа, оклеветанного польской и "литвинско"- сепаратистской пропагандой.

Мною были поставлены принципиальные вопросы о "тотальной популяризации" "пророков Западной Руси"- великих белорусов, доказавших русское основание Западной, Белой Руси( http://www.pravoslavie.ru/5195.html) проф.Михаила Кояловича (автора "Лекций по истории Западной России"), Илариона Чистовича, о. Иоанна Григоровича, В. Завитневича, К.Харламповича, Д. Бедновича, и, главное, о скорейшей канонизации "Моисея Западной Руси" равноапостольного митрополита Иосифа (Семашко),вернувшего в Православие из униатской тьмы 1,5 миллиона белорусов. Александр Бендин отметил, что важным шагом на пути к канонизации апостола Белой Руси, благодаря которому Белоруссия сейчас является православной, является выход книги современного белорусского историка из Белорусской Духовной Академии прот.Александра Романчука о митрополите Иосифе в издательстве Крутицкого Патриаршего подворья.

"Ядерная энергия исторической правды" (В.Путин) воссоединит Великую,Малую и Белую Русь!

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