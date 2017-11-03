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Детали
Затулин: «Дело публицистов», как и дело Лапшина, не украшает Белоруссию
|19.09.2017 16:23:33
Арест пророссийских публицистов, как и история с блогером Александром Лапшиным, выданным Азербайджану, не украшает руководство Белоруссии. Об этом EADaily заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (фракция «Единая Россия») Константин Затулин.
«Моя позиция по этому поводу (по делу публицистов — прим. EADaily) не меняется. Вне зависимости от того, как сформулировано обвинение, я считаю это дело очень сильным перебором. Начиная с ареста и заканчивая попыткой осудить их по уголовным статьям. Вне зависимости от того, какие именно уголовные статьи вменяются в вину задержанным людям, я убежден, что это неправильный со стороны руководства Белоруссии и ее правоохранительных органов подход, когда на критику и осуждение отвечают арестом и уголовным преследованием. Мне кажется, что это никак не украшает Белоруссию. И не только в этом случае моя точка зрения не совпадает с белорусской», — сказал Затулин.
Он напомнил об инциденте с блогером Лапшиным, которого задержали в Минске и выдали властям Азербайджана в декабре 2016 года за посещение Нагорного Карабаха. «Уже несколько дней рассказывают о том, что блогер Лапшин был амнистирован президентом Азербайджана и направился в Израиль. Вообще, это постыдное дело. И дополнительным упреком для меня является то, что в защиту Лапшина активно выступило государство Израиль, добившееся его освобождения. Хотя он является не только израильским, но еще и российским гражданином. И Белоруссия, связанная с нами Союзным государством, выдала его по запросу Азербайджана за то, что он посетил Нагорных Карабах. Так можно докатиться до того, что и наши депутаты, посещающие Крым, будут выдаваться Белоруссией украинской стороне, если там взбредет кому- то в голову посылать запросы в Минск. Мне кажется, что Белоруссия проявляет достойную лучшего применения агрессию в отношении в одном случае взглядов, а в другом случае — чужих граждан», — подчеркнул депутат.
Напомним, трое пророссийских публицистов Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец были арестованы в Белоруссии в декабре прошлого года по статье об экстремизме, который якобы усмотрели в их публикациях в российских СМИ белорусские эксперты. Помимо «экстремистской» статьи, двоих из арестованных обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, под которой, как выяснилось, понимается получение ими гонораров за публикации в российских СМИ. Стоит отметить, что независимые эксперты не нашли в статьях публицистов никаких признаков «экстремизма».
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