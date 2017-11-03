Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
В Москве предупредили Украину о неминуемых последствиях в случае попытки наступления на Крым
|18.09.2017 16:10:17
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
перейти на страницу автора
Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил глава Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в следующем году форум «Ялтинская европейская стратегия» пройдёт в Крыму.
«На прошлой неделе президент Порошенко сказал, что «в следующем году мы будем в Крыму». Наступать сегодня на Кремль и на Крым — это одинаково для Российской Федерации. Пока вы этого не понимаете, то поймите — если вы хотите наступать на Крым, это все равно, что вы будете наступать на Кремль. С теми же последствиями», — заявил Затулин.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.