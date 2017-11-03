В Москве предупредили Украину о неминуемых последствиях в случае попытки наступления на Крым

18.09.2017 16:10:17

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

перейти на страницу автора



Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил глава Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в следующем году форум «Ялтинская европейская стратегия» пройдёт в Крыму.

«На прошлой неделе президент Порошенко сказал, что «в следующем году мы будем в Крыму». Наступать сегодня на Кремль и на Крым — это одинаково для Российской Федерации. Пока вы этого не понимаете, то поймите — если вы хотите наступать на Крым, это все равно, что вы будете наступать на Кремль. С теми же последствиями», — заявил Затулин.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.