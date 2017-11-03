Прибалтика теряет калининградский транзит

18.09.2017 12:44:38

Для морского сообщения основной территории России с Калининградом планируется построить три больших парома. Предварительная цена проекта – около 14 млрд рублей. Сейчас на линии находятся только два старых парома, в основном они заняты доставкой грузов Минобороны. Транспорт уже стал вопросом стратегическим, поскольку на учениях НАТО репетирует блокаду российского региона. Также Москва постепенно уводит с прибалтийского направления экспортный транзит: после ввода в эксплуатацию новых российских портов страны Балтии уже не могут диктовать свои условия.

Калининградскую область свяжут с «большой Россией» морским сообщением. Для этого на первоначальном этапе планируется запустить дополнительно три парома по маршруту Балтийск – Усть-Луга. Согласно поручению правительства, в проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов государство должно направить на эти цели 5,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в начале августа 2017 года сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целом строительство и ввод в эксплуатацию новых паромов оценивается приблизительно в 14 млрд рублей, стоимость строительства одного судна составит около 3,7 млрд рублей. Как пояснила ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, проект будет реализован ОАО «РЖД» – компания вложит в проект 70% кредитных средств. Еще 30% будут выделены из федерального бюджета. Заём РЖД в размере 9 млрд рублей, по предварительной информации, предоставит «Газпромбанк».

Изначально предполагалось, что строительством паромов займётся Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде. Однако впоследствии выяснилось, что по ряду причин предприятие не может взять этот заказ. Верфь, на которой будут заложены паромы, пока не определена.

Для возмещения займа в РЖД намерены применить сквозной тариф на перевозки на этом направлении. Другими словами, доставлять товары в пункт погрузки на паром компаниям будет выгоднее при помощи РЖД. Также компания рассчитывает заключать контракты по принципу take-or-pay («бери или плати»).

Планируется, что каждый паром будет достигать в длину 200 м, вмещать 66 железнодорожных вагонов, а также сможет брать на борт автотранспорт и порядка 150 пассажиров.

Сегодня на маршруте Балтийск – Усть-Луга курсируют два парома («Балтийск» и «Амбал»), линия была открыта в 2006 году. С марта по октябрь 2016 года «Балтийск» находился на плановом ремонте. В общей сложности два судна перевозят около 1 млн тонн грузов в год, по железнодорожному маршруту с основной территории России в Калининградскую область доставляется около 7 млн тонн грузов. По оценкам местных властей, чтобы полностью закрыть потребности региона в грузоперевозках, необходимо ввести в эксплуатацию шесть паромов.

Определённые возражения по финансированию проекта ранее возникли у Министерства финансов. В марте 2017 года ведомство отказалось согласовать увеличение госпрограммы развития Калининградской области. Однако в регионе полагают, что в итоге проект получит одобрение.

«Сейчас идёт формирование бюджета, и вопрос о финансировании проекта, скорее, нужно адресовать правительству. Но нас, спасибо большое, поддерживает Дмитрий Николаевич Козак, который курирует Калининградскую область. Надеюсь, что мы сможем дойти до премьер-министра с уже согласованной позицией», – отметил в интервью RT врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

По мнению экспертов, стоимость морской доставки товаров в регион будет сопоставима с издержками на железнодорожные перевозки. Напомним, с 2005 года были введены субсидии на железнодорожные тарифы при транзите товаров в Калининград. Только в 2016 и 2017 годах для компенсации этих издержек из госбюджета было направлено порядка 1 млрд рублей.

Враждебная политика

После объявления Литвой независимости от Москвы Калининградская область приобрела статус российского эксклава. После распада СССР бывшие прибалтийские республики взяли враждебный по отношению к России курс. Противоречия особенно обострились в 2014 году, на фоне политического кризиса между Россией и Западом.

На протяжении последних лет НАТО регулярно проводит в Прибалтике военные учения, в ходе которых в регион перебрасывается вооружение и личный состав. Летом 2017 года альянс завершил развёртывание в регионе четырёх многонациональных батальонов для «сдерживания России».

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, НАТО уже подготовило базу для быстрого развёртывания в Прибалтике наступательной группировки численностью до 150 тыс. человек. При этом блокада Калининградской области уже отрабатывается военными альянса на учениях. В 2016 году литовские силовые службы отрепетировали задержание сбежавших пассажиров транзитного российского поезда. По сценарию учений, россияне, покинув вагоны, попытались поднять мятеж в Литовской Республике.

Таким образом, налаживание альтернативного маршрута с калининградским эксклавом – вопрос, не терпящий отлагательства.

Впрочем, власти Литвы ухудшали условия для пассажирского и грузового транзита в Калининград и прежде.

В 2003 году МИД Литвы ввёл новые правила транзитного проезда россиян в Калининград. Во-первых, изменения коснулись российских военных. Если прежде они могли пересекать Литву по военным удостоверениям, то по новым правилам с них начали требовать внутренний или заграничный паспорт.

Нововведения коснулись и гражданских лиц: с марта 2003 года российских граждан обязали оформлять специальную транзитную визу для пересечения Литвы на поезде. Сначала оформлять документ было разрешено по обычному общегражданскому паспорту, но впоследствии Литва начала требовать загранпаспорт. А в 2005 году Вильнюс настоял на том, чтобы транзитные пассажиры заполняли таможенные декларации и оформляли медицинскую страховку на сумму не менее 500 рублей, ссылаясь на правила Таможенного кодекса и регламент комиссии Евросоюза. Правда, сейчас эти правила уже не действуют.

Выстраивать маршрут до Калининградской области в обход Литвы необходимо и с сугубо экономической точки зрения. Вильнюс уже поднимал тарифы на транзит в 2005 году – тогда расценки подскочили сразу на 15%. Добиться их снижения удалось лишь по итогам длительных переговоров.

Как пояснил в интервью RT Антон Алиханов, наращивание паромного сообщения с Калининградской областью – вопрос, в первую очередь, логистической обеспеченности Калининградской области, а также транспортной безопасности.

«Речь идёт о возможности на равных вести переговоры с государствами-транзитёрами, через которые идут наши грузы. Зачастую нас попросту ставят перед фактом установления новых транзитных тарифов. Теперь у нас будет новый аргумент – мы сможем существенную часть грузов перенаправить с помощью паромов. Мы исходим из того, что значительная часть грузов будет перемещаться уже с помощью паромной переправы», – пояснил Алиханов.

Перспектива полностью потерять доходы от калининградского транзита явно пугает власти Литвы. Ещё в марте 2017 года Вильнюс согласился предоставить скидку на транзитный тариф в размере 50%, об этом в ходе заседания комитета по транспорту рассказал первый замглавы Калининградской железной дороги Евгений Майоров. «Мы им сказали, что готовы строить три парома. А они сказали, что готовы идти дальше по скидкам», – добавил Майоров.

Обходной манёвр

Москва принимает и другие меры по обеспечению энергетической и транспортной безопасности калининградского эксклава. В январе 2017 года «Газпром» заключил договор с компанией «Стройтранснефтегаз» на возведение в Калининградской области терминала по приёму сжиженного природного газа на сумму свыше 21 млрд рублей.

Терминал планируется возвести в Балтийском море, его мощность составит около 2 млрд кубометров газа в год. Первая очередь должна заработать уже в конце текущего года. Сейчас снабжение эксклава природным газом осуществляется по транзитному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград.

Кроме того, с литовского направления постепенно перебрасывается не только калининградский транзит, но также экспортные грузовые потоки.

Напомним, в 1990-х годах пропускная способность российских портов на Балтийском море (Калининград, Санкт-Петербург, Выборг и Высоцк) могла покрыть только четверть экспортных потребностей страны. Основной поток российских грузов продолжал идти через порты стран Прибалтики, что являлось для них неплохим источником дохода. По некоторым данным, прибалтийские государства зарабатывали в сумме до $1 млрд на российском транзите. Это положение сохранялось до 2000-х годов.

В 2007-м началось строительство порта в Усть-Луге (Ленинградская область), в 2012-м порт был введён в эксплуатацию. Кроме того, в 2000 году было начало строительство Приморского нефтеналивного порта, работы завершились к 2006-му. В марте 2014 года премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс обвинил российскую сторону в намеренной блокаде грузопотока через торговый порт Клайпеды.

«Получены письма теми компаниями, которые экспортируют продукцию через портовые терминалы в Россию. И в тех письмах говорится, что экспорт из Литвы, портовых терминалов Клайпедского морского порта и, возможно, некоторых других терминалов в Россию невозможен», – цитирует политика ресурс Delfi.lv.

Тревога Вильнюса имеет под собой все основания: переориентация грузовых потоков на российские порты только набирает обороты. Как заявил в октябре 2016 года глава «Транснефти» Николай Токарев, компания планирует прекратить транзит сырья через Прибалтику уже к 2018 году.

«В соответствии с поручением правительства мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на наши балтийские порты – это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Если в прошлом году там (в Прибалтике. – RT) переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году – 5 млн», – заявил Токарев.

Как отметил в интервью RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский, прибалтийские государства так или иначе переживут потерю российского транзита, но определённые издержки понесут.

«Частный бизнес сам решит, как ему удобнее доставлять грузы, по какому маршруту. Какая-то доля транзита через Прибалтику, конечно, сохранится. Другое дело – госкомпании, они должны подчиняться директивам правительства. Понятно, что нефть и газ выгоднее отправлять через наши порты – это и налоги, и дополнительные рабочие места», – пояснил эксперт.

Экономические выгоды переноса грузопотока в собственные порты отметил в интервью RT из заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Для России предпочтительнее отгружать свои товары через собственные порты, а не через страны Прибалтики, которые являются членами НАТО и Евросоюза и ведут по отношению к нам достаточно враждебную политику. Нет смысла делиться с ними прибылью, поэтому проведена большая работа для формирования собственной перевалочной базы на Балтийском море. Тем более что есть риск введения дополнительных санкций. Потеря российского транзита будет для прибалтийских государств большим минусом. Но даже если они пойдут на какие-то уступки, для России уже нет смысла возвращаться в их порты, затратив большие средства и силы на строительство собственных терминалов на Балтике. Поезд ушёл навсегда», – подытожил Жарихин.

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