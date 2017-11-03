Константин Затулин: В России должны осознать, что наши соотечественники - не проблема, а колоссальная возможность

15.09.2017 13:41:27

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Депутат Государственной Думы рассказал Ukraina.ru, почему российский парламент должен принять закон о двойном гражданстве, кто и почему препятствует украинским гражданам в получении российских документов

-Лариса Шеслер, руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, приводит интересную статистику. В 2016 году Россия выдала 64-м тыс. украинских граждан вид на жительство и еще 130-ти тысячам — разрешение на временное проживание. А Польша в том же году для украинских граждан выдала 513 тысяч видов на жительство. Почему такая неприветливая ситуация сложилась в России в отношении украинских граждан?

— Известно почему — наше законодательство о гражданстве отстало от требований времени и совершенно не прошло проверку кризисом на Украине. Поэтому я и прилагаю все усилия, чтобы изменить ситуацию.

Мешают застойные лица в целом ряде подразделений, в том числе и в администрации президента, которые отказываются воспринимать эту проблему как актуальную. Именно эти люди препятствуют внесению изменений в закон о гражданстве. У них дремучее убеждение в том, что новые люди в России — это, прежде всего, проблемы, приводящие к уменьшению пирога, который мы, граждане России, делим. Это главная причина.

При этом мысль о том, что надо бороться за людей, что надо увеличивать число граждан и так далее, они воспринимают это не как довод, а как болтовню, даже если это исходит из уст руководителя страны. Эти люди препятствуют росту числа наших граждан за счет соотечественников. Подчеркиваю — наших, а не за счет чужеродных и инокультурных элементов.

Если так, то эти люди должны устанавливать, как в Китае, ограничение на рождаемость. Зачем нам лишние рты. В конце концов, надо отменить материнский капитал и поощрение рождаемости. Они не понимают, что каждый приезжающий сюда привозит свои таланты, инициативы и возможности, что он может вносить свой вклад в увеличение валового национального продукта.

Вот такая дремучая и идиотская точка зрения. Ее пытаются выдать за здравомыслие. Я, например, это здравомыслием не считаю. Это отсталость.

-Стоит ли создать некий отдельный орган, который бы занимался проблемами людей, которые выезжают из Украины?

— Только украинскими и больше никакими? При всем моем уважении к беженцам с Украины и понимании их непростой ситуации, я — против. А почему такой орган не должен заниматься русскими Узбекистана или стран Прибалтики? Почему только Украины?

Я уже на протяжении двух десятков лет пытаюсь выделить проблему эмиграции и диаспоры в большой правительственный блок, а то работу с соотечественниками курирует МИД, а другие — МВД — занимаются вопросами переселенцев. И при этом, несмотря на то, что эти министерства в одном правительстве, между ними китайская стена.

Украины ожидает получения свидетельства о временном убежище и статусе беженца возле отделения Федеральной миграционной службы в Белгороде.

А вот, например, в Армении существует министерство по делам диаспоры, то есть специальный правительственный орган, который ведет этот вопрос. И у нас должно быть так, потому что миграция не сводится исключительно к полицейским мерам. Миграция — это серьезное дело, и тут нужно оценивать ее социально-экономический эффект. Это я говорю о миграции, а если речь идет о соотечественниках, то тут еще более глубокая проблема — сохранение генофонда, сохранения национальной культуры и ареала русского языка.

Так что государственный орган, который бы занимался проблемами наших соотечественников, должен быть. Я предлагал назвать его в свое время Госкомитетом. Можно и федеральным агентством, и министерством.

Но вот чего я добился, так это того, что в своё время появилось такое недоразумение как Россотрудничество. Я не хочу его обидеть, я уважаю людей, которые в нем работают, но, по сути, это была недодуманная структура, которая является дублером министерства иностранных дел и более ничем. Часть функций, которыми МИД не хочет заниматься, передано «Россотрудничеству». Несет ли оно ответственность за то, что миллион с чем-то граждан из Украины переселились в Россию? Нет, не несет. Его это не касается. Тогда зачем нужна эта структура?

А вот то, что я предлагал, означало бы создание полноценного государственного органа. Любой человек, который мало-мальски понимает в государственном строительстве, знает, что если проблема не выделена в государственном плане, то она растворяется в деятельности правительства.

-В свое время вы продвигали идею получения российских паспортов для соотечественников без выхода из гражданства страны проживания.

— Я ее продвигал еще со времен первой Государственной Думы. Я всячески объяснял, что надо продвигать двойное гражданство. Это наша сильная сторона. Мы весь этот период, обладая привлекательностью для бывших граждан СССР, отмахивались от них, как черт от ладана. Но при этом мы не смогли воспрепятствовать проникновению граждан из Средней Азии, которые были готовы на нечеловеческие условия проживания в отличие от граждан Белоруссии и Украины.

В 90-е многие правители в СНГ боялись двойного гражданства, так как полагали, что люди могут стать и гражданами России. Они боялись, что на определенном этапе люди, получившие российские паспорта, скажут: «А почему мы называемся белорусами? Давайте, мы объединимся в одно государство с Россией». Ну для других стран СНГ это были резоны, а у нас какие резоны были быть против двойного гражданства у наших соотечественников? Это от недомыслия, от застойного представления.

Так что двойное гражданство для соотечественников — это моя цель и в нынешней Государственной Думе. Я все время повторял и повторяю: если бы мы не препятствовали и не шли на поводу у сменявших друг друга украинских президентов, а развивали бы двойное гражданство в отношении Украины и раздавали бы свои паспорта, то к 2014 году от трети до половины украинских граждан имели бы и российское гражданство. Разве в таком случае была бы возможна бомбардировка и война в Донбассе? Нет. Это было бы невозможно, потому что последствия в этом случае были бы автоматическими, как в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии. Ведь тот, кто наплевал на эти обстоятельства — наличие российских граждан — через какое-то время оказался изгоем в собственной стране.

Александр Чаленко

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Комментарии

15.09.2017 14:27:17 Комментарий от Елена Халикова(lenulik36)

Здравствуйте! Константин Фёдорович спасибо Вам за ваши старания облегчить жизнь соотечественникам не только с Украины, но и из других республик. Мы очень надеемся, что правительство все таки услышит Вас и нас.Спасибо. С уважением Елена Владимировна Халикова

16.09.2017 10:18:59 Комментарий от Игорь Винокуров(Wolf1313)

Добрый день,Константин Федорович! Считаю своим долгом сообщит о чиновничьем без приделе , а если точнее , о саботаже "Программы добровольного переселения соотечественников". Я 12.09 получил РВП и познакомился с семьей из Луганска, муж, жена и двое маленьких детей. Она врач, идет как глава семьи. Сначала о себе. Вчера пришел к инспектору ФМС в Уссурийске которая оформляет на программу. Первое ,что ее очень поразило, и она это не скрывала, было то ,что я приехал в июне и уже получил РВП. Второе на стенде возле ее кабинета висит документ , который вносит дополнительные условия в программу. Так вот вторая часть этого документа на стенде отсутствует, а когда я задал вопрос где находится эта часть, то она сделала вид , что не понимает о чем я ее спрашиваю. А когда я показал официальный ответ из МВД по Приморскому краю, где обе части.Дело в том, что во второй части возможность отступления от условий для жителей Украины, которые владеют востребованной специальностью для данного региона вселения.Когда я сказал, что моя специальность до востребована, мне с уверенностью сказали, что на 99,9% мне будет отказано в участии в программе. Только прожив и отработав 1 год, я могу попытаться подать документы на участие в программе. Потом она сказала, что став участником программы я должен подписать договор, что должен прожить 3-и года. Я ей ответил, что подъемные и компенсацию получать не собираюсь, она ответила, что это без исключения, хотя юристы мне сказали, что она нагло врет.

Теперь насчет семьи из Луганска.

Сегодня они решили подать документы на программу и какой был у нее шок, когда ей сказали, что она должна проработать минимум 6-ть месяцев, а потом может подавать документы с семьей. Про то, что есть исключения опять молчок, это уже Находка. Она спросила , как я могу проработать 6-ть месяцев если мне надо подавать мои мед. документы на подтверждение, а это не один месяц, плюс денежные расходы на перевод и так далее. И только будучи участником программы я с семьей могу получить подъемные, что бы прожить это время до получения подтверждения специальности. Полное без участие. Она когда сегодня это рассказывала по телефону, в ее голосе было столько обиды. Итог на сегодня ее похождений, завтра выходит санитаркой в частную поликлинику и это при нехватке хороших врачей. И сколько она будет работать санитаркой одному богу известно, с таким отношение к людям, так называемым соотечественникам.

Я им сказал, чтобы если что писали вам на эл.почту. Но пообщавшись здесь с нашими понял , что они боятся писать, чтобы не получить уже 100% отказ.

Вкратце как то так.

Спасибо.



17.09.2017 20:45:12 Комментарий от Ольга Тайебшериф (Голованова)(russe)

Россия не осознает столько важно численность населения ,это источник развитие ,РФ единственная страна в мире которая отталкивает своих сограждан (соотечественники) от себя ,Я за границе видела как Франция маленькая страна как принимает люди у себя выдавая им вид на жительство и гражданство потому что она осознает важность численность населения для развития экономики ,я сама носитель русского языка из Казахстана не могу продвинуться дальше к получению гражданство из за справки об отказе от гражданство (казахское) не зайду в деталях все знают как это делается!! будем желать лучшего и созревания Российских чиновников.

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