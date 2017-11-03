ФАДН России о мероприятии Института стран СНГ

14.09.2017 15:05:38

10 августа в Институте стран СНГ прошел круглый стол под названием «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям», материалы которого были направлены в заинтересованные российские ведомства и организации.

В Институт стран СНГ поступил ответ из Федерального Агентства по делам национальностей России с оценкой результатов проведённого мероприятия, текст которого публикуется ниже.

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