Россия может исполнить мечты Прибалтики — отключить ее от БРЭЛЛ

14.09.2017 13:29:02

После громких заявлений о намерении выйти из электрокольца БРЭЛЛ в странах Балтии перепугались, что Россия может сама от них отключиться. Если свое отключение от БРЭЛЛ в Прибалтике называли разрывом с «оккупационным прошлым» и более тесной интеграцией в Западный мир, то отключение от БРЭЛЛ России называют «энергетическим шантажом» и «агрессией против соседей». Литва, Латвия и Эстония оказались в традиционной для себя ситуации: они самозабвенно готовились показать Москве «фигу» и неожиданно обнаружили, что Москва может исполнить их мечты — сама показать «фигу» им.

Литва, Латвия и Эстония приняли решение окончательно отсоединиться от электрокольца БРЭЛЛ (Беларусь‒Россия‒Эстония‒Латвия‒Литва) к 2025 году. Как и любое другое стратегическое решение руководства стран Балтии в энергетической сфере (закрытие Игналинской АЭС, строительство СПГ‑терминалов), выход из БРЭЛЛ обусловлен не экономикой, а политикой.

Никаких дивидендов отключение от общей сети с Россией и Беларусью не предполагает, рациональных прагматических оснований под собой не имеет и связано исключительно с иррациональным желанием порвать все старые связи с «проклятым» Востоком и окончательно развернуться к «светлому» Западу.

Как и со всеми другими политическими энергопроектами, собственных денег на то, чтобы отключиться от БРЭЛЛ и переключиться на европейские электросети, у стран Балтии нет. Необходимые средства они просят у Евросоюза.

Проект создания европейского электрокольца, охватывающего все страны Балтийского региона, оценивается энергоэкспертами от 500 миллионов евро и более.

При этом на прибалтийском участке работы нужно будет менять всю «топологию» электросети, поскольку большая часть системы настроена на поставку энергии с востока на запад.

Своих денег на подобный проект у прибалтийских стран нет, поэтому его реализация невозможна без софинансирования Еврокомиссии. Однако ситуация для этого в Брюсселе складывается неблагоприятная: бюджет ЕС после «брексита» существенно сократится, финансовую помощь Восточной Европе страны‑доноры Евросоюза намеренны урезать, структурные фонды после 2020 года могут вовсе закрыть.

Для оправдания своей заявки на финансирование Вильнюсу, Риге и Таллину необходимо предоставить в Брюссель убедительное объяснение, чем их не устраивает параллельная работа прибалтийских энергосистем с энергосистемами России и Беларуси, и почему Еврокомиссия должна давать деньги и ввязываться в эпопею с отключением Прибалтики от электросети, которая все эти годы работала беспроблемно. Тонкости прибалтийской души евробюрократам недоступны, поэтому они вряд ли внемлют аргументам про отказ от «наследия оккупации», подтверждение «европейского выбора» и радость от того, что они в очередной раз скажут России свое «фе», а заодно создадут ей головную боль с электроснабжением Калининградской области.

Так что сидеть бы Прибалтике и дальше в БРЭЛЛ. Но тут оказалось, что ей на помощь может прийти Россия.

К ужасу прибалтийских политиков обнаружилось, что Россия может исполнить их мечты и сама отключить их от общей с ней электросети, не дожидаясь, пока Литва, Латвия и Эстония найдут деньги, чтобы разорвать «оккупационное» электрокольцо.

«Мы десять лет говорим об отключении от России и синхронизации с Западом, а может быть так, что Россия первая скажет, что пока вы тут говорите об этом, мы отключаемся. Что тогда?» – недоумевает председатель Комиссии по энергетике Сейма Литвы Виргилиюс Подерис.

Советник министра энергетики Литвы Аурелия Верницкайте утверждает, что Россия активно готовится к отключению стран Балтии от БРЭЛЛ и инвестирует в дополнительные мощности. Ссылаясь на данные Litgrid, она заметила, что Россия уже официально информировала страны БРЭЛЛ о строительстве нескольких дополнительных линий высоковольтных передач, указала на то, что в Калининградской области строят новые мощности генерации электроэнергии, и это демонстрирует подготовку области к десинхронизации, а в Беларуси ведут работы по реконструкции электросетей для интеграции Островецкой АЭС.

«Этот шаг показывает, что строится новое внутреннее кольцо, которое позволит отделить страны Балтии от континентальной сети России», — говорит Верницкайте.

«Я так понимаю, всё уже готово, это можно делать, министерство также говорит, что это надо делать немедленно, ведь мы уже проиграли один похожий бой. Это касается АЭС. Аналогия та же — Россия забежала нам за глаза, и побуждение Беларуси строить АЭС похоронило всякую надежду на строительство АЭС в странах Балтии, на генерирование большего количество энергии и ее продажу», — заявил депутат литовского Сейма, консерватор Паулюс Саударгас.

В словах политиков и чиновников заметна смена тона.

О своем выходе из БРЭЛЛ они все эти годы говорили с надеждой и гордостью; о проблемах, которые это создаст для Калининградской области, думали с мстительной радостью, но когда речь зашла об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ Россией, спесь и бравада сменились тревогой и обидой.

«Это геополитическое оружие, которое есть во всех документах, для них это нормальная практика — использование такого шантажа. Я бы не удивился, как и в этом случае, они будут пытаться манипулировать», — сказал, например, Паулюс Саугардас.

Но ведь Литва сама больше всех хотела отключения от БРЭЛЛ. А теперь называет действия России, которая модернизирует свои электросети, шантажом, и терзается подозрениями, что Москва использует энергетику как геополитическое оружие и отключит Прибалтику от энергокольца раньше, чем та отключится сама.

Почему так? Возможно, потому, что энергетическая сфера в Прибалтике — это политический пиар без намека на экономику. Эта истина относится к ликвидации Игналинской АЭС, строительству Висагинской АЭС, борьбе с Островецкой АЭС, Третьему энергопакету ЕС, поискам сланцевого газа, и особенно к литовскому СПГ‑терминалу в Клайпеде.

Точно так же это относится к выходу из БРЭЛЛ. Когда гордые независимые страны Балтии рвут с остатками «имперского влияния» и выходят из общего с Россией энергокольца, показывая кремлевскому «кровавому режиму» неприличный жест средним пальцем — это один информационный эффект. А когда Россия разрывает все связи с зачумленными русофобией лимитрофами и принципиально отказывается иметь с ними дело — это совсем другой информационный эффект.

Результат — отключение Прибалтики от БРЭЛЛ — будет достигнут в любом случае.

Но в первом случае пропагандистские задачи руководства Литвы, Латвии и Эстонии будут выполнены, поэтому они целиком и полностью «за», а во втором случае получится, что не они расстаются с «имперской» Россией, а Кремль выгоняет их пинком под зад. С такой постановкой вопроса страны Балтии смириться не могут.

И вот уже готовы раздаться знакомые крики о «российской агрессии» и «энергетическом шантаже», которые в данном случае будут выглядеть особенно глупо. Ведь Россия сделает для стран Балтии то, чего они уже десять лет добиваются. Прибалтика же ведет себя, как кот, который долго орал под закрытой дверью, требуя, чтобы его выпустили, а когда его выпустили обиделся, что хозяева гонят на улицу.

Александр Носович

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