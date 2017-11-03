Для чего создается миф о "православном ИГИЛ"*?

14.09.2017 11:58:40

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Для чего же создается миф о "православном ИГИЛ" (запрещенной в РФ террористической организации)?

Создание этого мифа неслучайно совпало с победой в ряде муниципальных округов Центрального административного округа г.Москвы, а также в Гагаринском районе, подлинно экстремистской партии "Яблоко", посягающей на суверенитет и территориальную целостность России (отрицающую российский статус Крыма , что является уголовно наказуемым деянием), совершившей множество провокаций против столь необходимого строительства православных храмов в новых районах Москвы-Гаринском, Лосиноостровском, Ходынке, Ростокино, Кузьминки, Гольяново и многих других.

Передача в руки откровенно антироссийских сил ключевых муниципальных собраний ЦАО и Гагаринского района производит впечатление хорошо подготовленной спецоперации, невозможной без поддержки "перевертышей" на самых верхах российской элиты. "Спецоперация" готовилась давно и логично. Например, почему пособниками оккупантов был избран и Гагаринский район? Потому что это необходимо для организации перекрытия Ленинского проспекта, правительственной трассы, связывающей Кремль с правительственным аэропортом "Внуково-3". Перекрытые много лет репетируется организацией "яблочным" мундепом Русаковой "протэстов" против строительства православного храма во имя священномученика о.Александра Орлова , построившего при большевиках храм в этом районе и давно назревшего строительства застрявшего в пробках Ленинского проспекта двух эстакад. Захват муниципального собрания Красносельского района необходим для организации перекрытия проходящей по этому району железной дороги, связывающей Москву с восточной частью страны, с союзным Китаем. Зачем нужен Центр, объяснять не надо.

На роль "православного ИГИЛ" выбрана православно-патриотическая миссионерская спортивная организация ревнителей Патриарха Кирилла "Сорок сороков", обеспечивающая порядок на богослужениях Патриарха Кирилла. "Экстремизм" и "православный терроризм" "Сорока Сороков" по мнению русофобов, заключается в том, что их лидер Андрей Кормухин является русским патриотом и отцом девятерых детей. Понятно, что это не нравится лоббистам ЛГБТ.

У "Яблока" с "Сорока сороков" давние счеты - "Сорок сороков" возникли как реакция православных москвичей на массовый срыв "Яблоком" строительства столь необходимых православных храмов в новых районах Москвы. Благодаря "Сорокам сороков" удалось построить храмы на Ходынке, в Гольяново, Ростокино, на ул.Камова, строительство которых, считалось безнадежно сорванным "Яблоком" и Ко, блокировало "храмоборческие окупационные войска", затянув их в "тоорфянский котел".

Чашу терпения компрадоров переполнило организованное "Сорока сороками" массовое молитвенное стояние против "Матильды" в начале августа 2017 года на территории храма Вознесения в Кадашах, настоятелем которого является пастырь-патриот, миссионер, декан факультета церковных художеств ПСТГУ, обличитель униатского проекта "Украины как антиРоссии" о.Александр Салтыков (тоже, видимо, "террорист" для "Новой газеты". Как же, "Яблоко" уже тогда считало центр Москвы своим, а православные посмели "влезть" на "помеченную" "Яблоком" ключевую территорию. В ответ клевета насчет "правосл. ИГИЛа" (запрещенной в РФ террористической организации", проверки на экстремизм, организуемые компрадорами во власти с единственной цели-не допустить создания креативной православной русской патриотической силы,способной отстоять Москву от хорошо подготовленного захвата. На монолитные мобилизованные, идейные" Сорок сороков" надеяться можно как на истинно верующих людей, готовых ,если будет необходимо, за веру, царя и Отечество не то что "карьеру", жизнь отдать, а на "Единую Россия", и даже ОНФ, видные члены которых спасают десакрализующую великое Российское государство "Матильду", сложно. А ситуация требует надежности. Сначала "проверить "Сорок сороков" на экстремизм требовал вождь храмофобов "троцкист" Рашкин, теперь к нему в кампанию вляпалась Ирина Роднина, которая вряд ли понимает, в чем суть дела.

"Сорок сороков", как и Ассоциация православных экспертов это надежная опора Патриарха Кирилла, который является "костью в горле" у "оккупационных сил" и духовным лидером национально-освободительной борьбы русского и других народов Единой и Неделимой России. Еще в начале 1990 х путем организации непризнания Церковью "царских останков" митрополит Кирилл сорвал план Ельцина и США по проведению Б.Немцова, куратора проекта "царские останки", в "преемники", чем задолго проложил В.Путину дорогу во власть для освобождения России от колониального гнета. В 1993 году митрополит Кирилл для борьбы с американской оккупацией всей исторической России создает Всемирный Русский Народный Собор , признавший русских разделенным народом. В ответ компрадорские СМИ во главе с "московским комсомольцем" развернули информационную войну на политическое уничтожение митрополита Кирилла, призванную лишить его шансов на Патриарший Престол. Для этого главой ФЭП Г.Павловским был создан "портал "Кредо.ру", главный редактор которого а. Солдатов стал ныне неофициальным консультантом администрации Порошенко по борьбе с Русской Церковью. Ключевым элементом этой информационной войны стали попытки столкнуть митрополита, затем Патриарха Кирилла с Владимиром Путиным, для прихода которого во власть для осуществления исторической миссии освобождения России от колониальной зависимости митрополит Кирилл сделал все возможное и невозможное. С этой целью митрополиту вменили в вину пункт написанных им "Основ социальной концепции" Русской Церкви о мирном гражданском неповиновении государственной власти в случае, если ее действия направлены против веры и Церкви, специально написанный и принятый Архиерейским Собором Русской Церкви против такой власти, как у Порошенко или, не дай Бог, "Лжедмитрия" типа Ходорковского с Явлинским и Гудковым.

Сейчас, чтобы расчистить путь к свержению Владимира Путина, "элитными заговорщиками" и их заокеанскими кураторами Патриарха Кирилла решено убрать путем фабрикации мифа о "православном ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации"( для того, чтобы выбить опору) и организации столкновения с Президентом Путиным, С этой целью, как "черт из табакерки", в ИА "Федерал-пресс" появляется серия статей "друга орловских грантоедов" Дмитрия Фетисова , который со ссылкой на анонимные "источники в АП" распространяет дезинформации о "недовольстве Патриархом в АП", "готовом преемнике" и ставке на "Рогожское старообрядческое согласие" как "альтернативу МП".

"Готовый преемник", епископ Тихон (Шевкунов), как верный послушник Патриарха Кирилла, мгновенно опроверг домыслы Фетисова компетентной ссылкой на Устав Русской Церкви, не позволяющей его использовать так, как хотелось бы тем, кто использует Фетисова, как "сливной бачок". Видя свое поражение, они пытались придумать байку о том, что Президент и Патриарх встретились на Валааме "как то не так". Тогда Президент и Патриарх еще раз встретились в Никольском Морском Соборе Кронштадта.

Теперь, чтобы освободить путь к контролю над центром Москвы, "оккупационные войска" фабрикуют миф о "православном ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Но они обречены. Мы не дрогнем в бою за столицу свою!

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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