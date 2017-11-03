Украинская ГТС: без России никуда

14.09.2017 11:51:04

Время «Ч», когда закончится действие газового контракта между Украиной и РФ, неуклонно приближается. Даже самые оглушенные зовом европейской дудочки «патриоты» начинают задумываться о том, как сложится судьба украинской ГТС, которую эти патриоты своими собственными руками загнали в полный тупик. Разрушив кооперацию с Россией, найдут ли они применение этому колоссальному советскому наследию в Европе?

Не съем, так понадкусываю

Украинская газотранспортная система, построенная СССР в 60-80-е гг. ХХ века, - это 35600 км газопроводов, 73 компрессорные станции, 705 газоперекачивающих агрегатов, 1462 газораспределительные станции, 12 подземных хранилищ газа объемом 32 млрд. кубометров газа и 20 тыс. рабочих мест. В условиях прекращения транзита российского газа или сокращения его до 15 млрд. куб. м, как планирует «Газпром», такие огромные мощности становятся для Украины избыточными.

В ближайшее время Киеву придется решить вопрос, каким образом использовать «национальное достояние», за которое власть 26 лет цеплялась как дурень за писаную торбу, чтобы не отдать его «москалям». Пока Украина вела газовые войны с Россией, «труба» постепенно приходила в негодность. На данный момент около 60% трубопроводов эксплуатируется более 30 лет, более 20% труб и арматуры требует срочной замены. Около 60% ГПА полностью выработали свой ресурс, а 90% служит более 20 лет с крайне низким КПД. Парк ГПА типа ГТК-10, ГТН-16, существующий на компрессорных станциях, морально устарел и на 95% эксплуатируется в условиях продленного ресурса. Указанное оборудование изготовлено в РФ в 80-х годах, и на сегодня запасные части для него изготавливаются только в РФ. Полностью выработали свой ресурс и 75% систем управления компрессорных станций.

Учитывая этот факт, отказ «Газпрома» от украинского транзита продиктован не «маниакальным планом Кремля во что бы то ни стало лишить Украину главного инструмента давления на Москву и одновременно свести к минимуму важнейший аспект заинтересованности ЕС в развитии отношений с Украиной», как это пытается преподнести Киев, а, прежде всего, экономическими соображениями. Чтобы Украина могла обеспечить транзит российского газа в Европу, модернизация ГТС требует от 10 до 15 млрд. долл. Как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики А.Фролов, «проще и дешевле построить обходные пути, чем модернизировать ее. Поезд ушел. Модернизировать систему нужно было в середине 2000-х годов. Затраты на строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» просто ниже, чем затраты на модернизацию украинской ГТС». Кроме того, украинский маршрут транспортировки газа был ориентирован на месторождения в Надым-Пур-Тазовском регионе, а сейчас добыча смещается на Ямал, что делает пути через «Северный поток» короче на 1,5−2 тысячи км.

Строительство второй ветки «Северного потока», опережающие темпы создания «Турецкого потока», модернизированная «Газпромом» белорусская ГТС и расширение возможностей для использования Россией газопровода OPAL делают украинскую ГТС лишней на «празднике транзитной жизни». И винить в таком положении вещей Украина может лишь саму себя.

Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Танцы боевого гопака на граблях недаром называют украинским национальным видом спорта. Даже в условиях, когда ГТС, вполне справедливо считающаяся колоссальным геополитическим козырем Украины, может приказать долго жить, никаких выводов Киев не делает.

Все усилия киевской власти направлены не на сохранение хотя бы остатков транзитного потенциала, а на новые геополитические войны, на сей раз уже против Европы.

Под видом выполнения Третьего энергопакета ЕС «Нафтогаз Украины» 9 июня заключил договор с PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. стоимостью 341,2 тыс. долл. На эту сумму поляки уже готовят рекомендации, предупредив, что «PwC не несет ответственности за любые последствия». Например, за сокращение 17 тыс. работников, занятых в газовом секторе.

И тут же «чудом» на должность президента ПАО «Укртрансгаз» был избран поляк Павел Юзеф Станчак. «Реформаторская» деятельность Балчуна в «Укрзализныце», нанесшая ущерб не только железной дороге, но и украинскому вагоностроению, ничему не научила.

Что же так заинтересовало «посполитых» в не имеющей никаких перспектив украинской ГТС?

Вступив в ЕС, Польша сразу же начала позиционировать себя в качестве регионального гегемона в Восточной Европе, претендуя на создание противовеса влиянию европейских аксакалов. Справедливо считают Варшаву и проводником влияния США на ЕС. Энергетический сектор не стал в этих усилиях исключением.

Под эгидой Польши организован в равной степени антироссийский и антиевропейский проект «Межморье», направленный на создание газового рынка в Восточной Европе и соединения интерконнекторами Севера и Юга Европы. В войну за газовый рынок Европы Польша взялась серьезно: начаты поставки американского СПГ, подписан договор с датской газовой компанией Energinet о строительстве газопровода Baltic Pipe, конкурирующего с «Северным потоком-2». Именно этим и объясняется судебная тяжба против российского проекта, в котором заинтересована Германия. В этом же контексте можно рассматривать и словацкий проект Eastring, протокол о создании которого подписали Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия. Eastring также предполагает строительство ряда интерконнекторов, позволяющих перебрасывать газ с севера на юг и наоборот.

Где же здесь Украина? На сегодняшний день, не будучи членом ЕС, «нэнька» никак не вписана в амбициозные планы «младоевропейцев». Между тем значительные объемы ее ПГХ, действительно, могут пригодиться для создания восточноевропейского газового хаба. ПАО «Укртрансгаз» и польская GAZ-SYSTEM S.A. подписали соглашение о соединении транспортных систем обеих стран через будущий интерконнектор Польша - Украина, который должен быть создан к 2020 г. Дело за малым. Украина за свой счет должна построить 110 км трубопровода.

Хранение газа – это практически единственная сфера, где украинская ГТС может быть использована после резкого сокращения или прекращения российского транзита. Некоторые подвижки в этом вопросе уже есть.

По данным Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины, в августе ENGIE Energy Management Ukraine и «Торговый дом «Сокар Украина» первыми начали закачивать газ в украинские ПХГ на условиях «таможенного склада», который позволяет до 3 лет хранить ресурс без уплаты налогов и таможенных сборов. ENGIE получала газ от своей материнской трейдинговой структуры, а «Торговый дом "Сокар Украина"» закупил газ у дебютировавшего на украинском рынке природного газа польского PKN Orlen. Аналогичные договоры с Украиной подписали DufEnergy Trading SA и TrailStone Energy LLC.

Новость для Украины, безусловно, приятная. Но рядом с «пэрэмогой» всегда идет «зрада». Во-первых, сотрудничество с Польшей не может компенсировать потери от транзита российского газа. Во-вторых, под видом заботы и дружбы Польша лихо увела у Украины стратегическое положение страны-транзитера, сделав ее европейским газовым тупиком, полностью зависимым от успехов Варшавы в газовой войне на европейском рынке.

На дурака не нужен нож

Главная проблема всех планов Польши, Украины и их восточноевропейских соседей состоит в том, что они писаны вилами по воде. Польская сторона не скрывает, что торговля американским СПГ может и не состояться. Как заявил министр иностранных дел Польши В. Ващиковский, «мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера со сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта». Вопрос в цене американского голубого топлива, которая может оказаться неконкурентоспособной по сравнению с российским газом. Нет и гарантий заполнения Baltic Pipe, куда лишь в сентябре потенциальные поставщики должны подать заявки. Вспомним хотя бы пресловутый OPAL, который стоял полупустым, пока часть его мощностей не вернули «Газпрому».

Тем не менее Киеву, конечно, жизненно необходимо пользоваться всеми возможностями, которые есть, чтобы сохранить хотя бы часть своей ГТС. Но горе-управленцы умудряются даже здесь рубить сук, на котором сидят. «Нафтогаз», исходя из того, что в 2019 г. будет прекращен транзит российского газа, заблокировал финансирование на обслуживание ГТС, отказался от замены газоперекачивающих агрегатов. Как возмутился министр энергетики Украины И. Насалик, «я считаю бестолковой политику «Нафтогаза» относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК «Нафтогаз Украины» мы можем дойти до того, что «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке газа. Если она [ГТС] будет не готова, это будет катастрофа».

До какого же идиотизма должна была деградировать система управления на Украине после госпереворота 2014 г., чтобы энергетикам нужно было объяснять, что для прокачки газа для обеспечения внутреннего рынка, реверсных поставок и заполнения ПГХ с любого направления ГТС также необходима? Иначе каким образом газ из хваленой Европы попадет в «великий украинский хаб»? Не стоит забывать и о том, что консервация ГТС также требует огромных средств, которых у государства-банкрота попросту нет.

И здесь мы снова возвращаемся к вопросу России. Независимо от того, будет ли осуществляться в дальнейшем транзит российского газа через территорию Украины и будет ли Киев закупать голубое топливо у Москвы, ГТС – дитя СССР. И почти все запчасти для ремонта и обслуживания газотранспортной инфраструктуры производятся в РФ. Как бы ни хотелось киевской власти сбежать «гэть від Москви», «труба» не позволит.

Польские, европейские и уж тем более американские «друзья» вполне могут обойтись в своих газовых проектах без Украины. Как, впрочем, и Россия. И лишь от Украины зависит, сможет ли она получить со своей ГТС хотя бы что-то, кроме тысяч тонн металлолома.

Ольга Шелкова

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