Кто виноват и что делать?

12.09.2017 14:40:08

В конце ХХ века в соседней, на тот момент в одной из самых успешных бывших республик Советского Союза произошло позорнейшее событие в новейшей истории европейского континента — возрождение на Украине галицийских националистов и вооружённый захват ими там власти. Этих отморозков можно коротко охарактеризовать как пособников немецких нацистов с эсесовско-бандеровским мышлением и поведением. Именно они сегодня второй раз за век оккупировали не только западноукраинскую Галицию, но всю, пока ещё подконтрольную им, немалую территорию Украины. И опасные метастазы продолжают нагло тянуться в сторону Великой России.

Я и мои единомышленники, которые во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и в послевоенные годы вели в западных областях Украины ожесточённую борьбу с бандами ОУН-УПА (Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия), гитлеровскими карательными подразделениями печальной памяти батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», дивизии СС (не путать с наивной бандеровской отмазкой о Сичевых Стрельцах) «Галичина», а также с другими иностранными вражескими формированиями (в том числе польской Армии крайовой, подконтрольной недругам СССР в Лондоне) сегодня предлагают читателям свою версию об основных причинах произошедшего.

Предложенная нами версия не является истиной в последней инстанции, но она максимально объективна, близка к реальности.

Основными обстоятельствами, которые позволили ныне возродиться галицийским нацистам можно считать, пожалуй, следующие исторические события.

Первое — ошибочное решение главы СССР И.Сталина и руководства страны о целесообразности присоединения в 1939 году значительных зарубежных территорий Галичины к Украине. Хотя уже в то время было хорошо известно об активизации террористической деятельности банд ОУН-Б (бандеровцев) и ОУН-М (мельниковцев), их человеконенавистнической идеологии. Это стало первым проявлением либерального идеализма в отношении галицийских националистов.

Второе — политика либерального идеализма без чётко продуманного учёта этнической мутации галицийских националистов. В те далёкие годы вряд ли многие задумывались о том, что Галиция — не Украина, а галицийские националисты — не украинцы. После Великой Отечественной войны в 1945—1950 годах партийными и компетентными органами УССР по рекомендации вышестоящего руководства был проведен массовый пересмотр уголовных дел осужденных галицийских националистов, служивших во время войны в батальонах «Нахтигаль», «Роланд», дивизии СС «Галичина», бандах ОУН-УПА и их пособников. Последний, массовый пересмотр уголовных дел на идейно не разоружившихся, мнимо покаившихся галицийских националистов неизбежно привел к неоправданному снижению наказания и неоправданной реабилитации некоторых опасных преступников, да и позволил применить поблажки ко всей массе осуждённых, разделяющих взгляды бандеровских лидеров. В дальнейшем подавляющее большинство необоснованно освобожденных от наказания занялось соответствующим перевоспитанием и воспитанием своих детей, внуков, родственников, знакомых в духе галицийского национализма, немецкого нацизма и антисоветизма, поиском связей для сотрудничества с закордонными частями ОУН и спецслужбами США, Англии, Канады, Западной Германии.

Третье — в период развала СССР, в условиях разгула либерального идеализма с частичной трансформацией его в либеральный идиотизм, при отсутствии понимания происходящего и политической пассивности в защите существующего государственного строя Б.Ельцин проявил «находчивость» и раздербанил Советский Союз в своих личных корыстных интересах. В итоге Б.Ельцин стал президентом скукоженной им же страны и открыл определённые возможности для возрождения галицийских националистов на Украине и антироссийской оппозиции — политических американоидов — в нашей стране. Чем они умело и воспользовались.

Самое противное заключается в том, что вся эта бесстыжая возня недругов России проходила в условиях жесточайшей фальсификации мировой и отечественной истории. Единственной виновной во всех и разных по последствиям неудачах на долгие годы стала небольшая группа наших бывших правителей: Иван Грозный, Петр Великий, Ленин, Сталин... Хотя, думается, корректнее было бы оценивать руководителей страны по количеству судьбоносных для Родины дел, а не допущенных просчётов, которые при желании можно исправить.

Четвёртое — галицийские националисты в условиях ослабления власти и воцарения анархии на Украине нашли среди небедной местной национальной элиты предателей типа Л.Кравчука, И.Коломойского и других, которые путём наглого обмана, морального и физического террора начали насильственную бандеризацию украинского народа.

Пятое — к сожалению, либеральный идеализм конкретно проявлялся ещё не один раз. В том числе и в период оказания экономической (материальной и финансовой) помощи соседнему недружелюбному суверенному государству, и во время формирования местными националистами-нацистами и их идейными вдохновителями из Америки и Европы нынешней украинской власти, и в ходе попыток последней достичь полной легитимности и официального признания со стороны как можно большего количества «продвинутых» демократических и натовских стран.

На основании приведённых выше данных у нас есть предпосылки утверждать, что в конце ХХ века при отсутствии выдающегося лидера в условиях повсеместного либерального идеализма многонациональный советский народ не смог отстоять свою позицию, высказанную при проведении известного общесоюзного референдума, не смог отстоять свои интересы.

Вот уже более полувека мои единомышленники озабочены проблематикой необходимости повсеместного развёртывания и совершенствования всесторонней деятельности по разоблачению тайных замыслов и конкретных практических дел галицийских националистов-нацистов и их последователей на постсоветском пространстве и за его пределами. Предложения по этому поводу, например, были нами изложены в ряде отечественных средств массовой информации.

Так, в 2004 году в газете «Граница России» и журнале «Обозреватель» под названием «Галичина — не Украина, галицийские националисты — не украинцы» было опубликовано интервью с помощником легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова Н.В. Струтинским. А в 2008 году вышел в свет сборник материалов «Бандеризация Украины — главная угроза для России». Очередной сборник, второй по счёту — «Трагедия Украины» — подготовлен и напечатан одним из московских издательств в 2016 году.

В настоящее время сделанные ранее нами выводы в отношении галицийских националистов сформулированы так:

1. Галичина — не Украина, галицийские националисты не украинцы, а этнические мутанты с эсесовско-бандеровским мышлением и поведением.

2. Большинство народа Галичины и Украины (особенно восточных её территорий) на данном этапе псевдоразвития соседнего суверенного государства вряд ли совместимо по политическим и религиозным причинам для совместного проживания в одной стране.

3. С исторической и международно-правовой точки зрения галицийские националисты с эсесовско-бандеровским мышлением и поведением не имеют право на существование ни в одной точке земного шара и подлежат ликвидации мирным или военным способом. Здесь достаточно вспомнить смертные приговоры в отношении идеологов и главных исполнителей нацистских идей, которые в 1945—1946 годах вынес Международный военный трибунал Нюрнбергского процесса.

Эти три очень неудобных для сегодняшней власти Украины вывода не придуманы нами, а сделаны общественностью на основе изучения и анализа зафиксированных историей высказываний и указаний руководителей ОУН-Б — С.Бандеры, его первого заместителя, далее — руководителя Закордонных частей ОУН Я.Стецько, гауптштурмфюрера СС (капитана) шуцманшафта (охранные команды в составе вспомогательной полиции Третьего рейха, украинские коллаборационистские формирования во Второй мировой войне) главнокомандующего Украинской повстанческой армией, генерал-хорунжего УПА Р.Шухевича и их

В подтверждение сказанному приведу лишь несколько глубокомысленных заявлений родоначальников бандеровщины.

С.Бандера: «Наша власть должна быть страшной для ее противников. Террор для чужих и своих предателей».

Я.Стецько: «Стою на платформе истребления жидов и внедрения в Украину немецких методов экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию. Я абсолютно уверен, что только через победу Германии возможно возобновление суверенного и соборного украинского государства».

Р.Шухевич: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего страшного в этом нет…»

Современные галицийские националисты безоговорочно следуют указаниям С.Бандеры, Я.Стецько, Р.Шухевича и других руководителей ОУН-Б, союзников немецких нацистов.

На наш взгляд, главную опасность для современной России представляет триединый недруг-противник — а именно, довольно большой круг антироссийски настроенных и зашоренных политиков очень далёких от нас по расстоянию и культуре США, галицийские националисты из ближнего зарубежья и доморощенные политические американоиды. В резерве у этого огнедышащего Змея Горыныча пока разминается на просторах Западной Азии чудовищная гидра ИГИЛа.

Подрывная деятельность отечественных политических американоидов направлена на организацию политического раздрая в России и в конечном счёте — на захват уже существующей власти. Политический раздрай они пытаются организовать путём охаивания истории нашей страны на разных этапах её развития, путём бездоказательного или ложного очернения почти всех правителей государства, особенно И.Сталина, в период руководства которого советский народ одержал во Второй Мировой войне реальную, почти самостоятельную, завидную для развитых капиталистических держав победу над сильнейшим врагом того времени, путём неудачных попыток компрометации абсолютно независимого от Запада нынешнего Президента В.Путина и блестящих успехов России на фоне одновременного заоблачного восхваления Б.Ельцина и его бывшего ближайшего окружения (Е.Гайдар, А.Чубайс, Б.Немцов и другие), а также сомнительных достижений периода смутного времени на стыке прошедшего и нынешнего столетий.

Не хочу дословно цитировать глупости московских политических американоидов, поэтому скажу только о сути их высказываний. Так журналист А.Минкин утверждает, что лучше бы победил в войне А.Гитлер, а не И.Сталин. Тогда, по его мнению, в живых осталось бы больше людей.

Доктор философских наук И.Чубайс (родился в апреле 1947 года в городе Берлине, брат известного нанореформатора-приватизатора) пишет в своих трудах и заявляет в ходе передачи радиостанции «Эхо Москвы», что А.Гитлер был умнее И.Сталина. Кстати, действующий главный редактор этой радиостанции, совладелец и ведущий передач А.Венедиктов ранее окончил исторический факультет МГПИ, длительное время был школьным учителем нашего подрастающего поколения. Вот так!

Теперь коротко о покойном Б.Немцове, которого сегодня всячески превозносят и славят на Украине. Конечно же, мы помним поговорку «О мёртвых или хорошо, или ничего». Поэтому буквально пару слов. Наверное, бандеровцы эту информацию могут отнести к категории «хорошо». Итак, Борис был сторонником и помощником махрового галицийского националиста, бывшего президента Украины В.Ющенко (того политического деятеля, который некогда присвоил звание Героя Украины С.Бандере и Р.Шухевичу), со временем готовился покинуть Москву и перебраться на ПМЖ в славный революционный город Киев.

Стремление игнорировать вышеупомянутые выводы неизбежно приведёт к недооценке развития событий и дезинформации народов России, к ряду других негативных явлений.

В некоторых российских СМИ либеральный, наивный идеализм нарастающими темпами трансформируется в либеральный идиотизм. Особенно в ряде передач центрального телевидения, на которые для ожесточённых дискуссий приглашаются якобы эксперты из США, Польши, Германии, Украины, отечественной непримиримой оппозиции. Проблема заключается в том, что ярких, полезных, умных, соответствующих реальности передач становится, к сожалению, меньше. И вообще, зачем предоставлять ярому врагу НАШУ бесплатную, длительную по времени, центральную телетрибуну для тупого оболванивания идейным противником наших соотечественников в целом и молодёжи в частности, для злобной, унижающей нас антироссийской пропаганды? Да, глупость оппонентов видна, но все они не так просты, как кажутся. Получается: за деньги наших налогоплательщиков им же на голову выливают ведро вонючей грязи. А какая терминология? Выступающие в телепередачах с обеих сторон свободно и особо не задумываясь называют бандеровские карательные формирования подразделениями Вооружённых сил Украины, силовиками государственных ведомств, а бандеровцев — украинскими активистами. И это правосеков, отличившихся в Одессе?

Если ответить на вопрос «Кто виноват?» сравнительно легко, то на вторую часть заголовка статьи «Что делать?» ответить полностью и скоро однозначно сложно. Тем не менее мы постараемся высказать свою точку зрения, предложить несколько своих ступеней на крутой лестнице наведения порядка на Украине, принуждения бандеровцев к миру.

1. Признать объективно и неопровержимо реальность — ныне существующая власть на Украине является властью галицийских националистов, она копирует ряд моментов немецкого нацизма, который Международный военный трибунал Нюрнбергского процесса признал преступным режимом. Исходя из этого и строить все двухсторонние взаимоотношения между нашими государствами

2. В случае если ныне существующая власть на Украине будет продолжать саботировать реализацию Минских соглашений, вместо мирного противостояния между Украиной и ДНР, ЛНР, будет продолжать расстреливать из всех видов оружия мирное население восточных областей бывшей УССР именно Россия должна выступить инициатором и наряду с другими постсоветскими странами активным участником освобождения всего сопредельного государства (от восточных до западных, закарпатских рубежей) от повторной оккупации бандеровцев, должна стать основной движущей силой принуждения их к миру.

В случае отказа бандеровских формирований выполнять требования о безоговорочной капитуляции и прекращении сопротивления — уничтожать их как не имеющих права на существование ни водной точке земного шара.

3. В рамках всей Российской Федерации с привлечением большого количества заинтересованных структур дополнительно изучить истинные причины гражданской войны в Украине и широко обнародавать их.

4. Наверное, значительная часть наших читателей уже слышала о специальном украинском сайте «Миротворец». Может быть, есть необходимость создать у нас подобный сайт, но назвать его, например, «Военные преступники Украины». Регулярно с помощью нормального украинского населения помещать на его страницах персональные данные тех, кто замарал свои руки и совесть кровью людей, фамилию, имя, отчество, домашний адрес вояк разных категорий, например, от министра обороны, отдавшего преступный приказ, до командира артиллерийского орудия, уничтожившего жилой дом. Данные на бандеровских пропагандистов, диверсантов, иностранных западных инструкторов, на всю шваль, которая боиться огласки своих подлых дел?

Мы не считаем возможным высказывать другие свои предложения в этой сфере. Считаем, что руководство России прекрасно разбирается в сложившейся тяжелой ситуации, знает об этом гораздо больше нас и сможет выработать меры по предотвращению надвигающейся опасности.

Юрий Козлов

Сентябрь 2017 г.

г.Москва

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