Конфликт в Мьянме: «Исламский резонанс» было легко спрогнозировать

08.09.2017 12:45:17

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

«Противостояние длилось при попустительстве «мирового сообщества» достаточно длительный период времени и постепенно переросло в явный беспредел именно сейчас, когда «количество перешло в качество», которое уже далее терпеть стало невозможно», — так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал ситуацию в Мьянме заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Эксперт сомневается в том, что какое-либо конкретное государство может стоять за той или иной стороной конфликта в качестве его инициатора. А вот использовать его могут все, кому это выгодно — «в подливании масла в огонь с использованием «грязных» технологий как спецслужб, так и крупных транснациональных компаний могут быть замешаны все заинтересованные политические и экономические субъекты».

Активный отклик мусульман на конфликт в Мьянме, по словам Сафаргалеева, был вполне ожидаемым:

«Экспертам — не мусульманам действительно трудно понять причину такого мощного «исламского резонанса» в мире и в нашей стране в особенности. Однако данная реакция тех, для кого вера не пустой звук, а образ жизни, была вполне прогнозируема. В доказательство приведу хадис (высказывание) Пророка Мухаммеда (Да благословит его Всевышний Аллах и да приветствует), который призывал верующих, ставших свидетелями откровенной несправедливости, устранить ее своими руками. В случае же, если они не в состоянии это сделать, то словом. Если же они и на это не способны, то хотя бы молчаливым осуждением. Но последнее будет, как говорил Он, самым малым проявлением веры (имана) правоверного мусульманина», — пояснил исследователь.

25 августа группа мусульман-рохинджа совершила нападения на блокпосты правительственных войск, в результате столкновений погибли десятки человек. Ответные действия правительства Мьянмы привели к гибели по меньшей мере 400 человек в штате Ракхайн. По данным Управления Верховного комиссара Организации объединённых наций по делам беженцев, число бежавших из Мьянмы в Бангладеш достигло 123 тыс. человек.

В Москве и ряде регионов России прошли митинги, участники которых требовали остановить «геноцид мусульман» в Мьянме. В Киргизии «в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды» власти приняли решение не проводить футбольный матч отборочного раунда Кубка Азии — 2019 между сборными Киргизии и Мьянмы. В киргизстанском сегменте соцсетей продолжаются жаркие дискуссии, в которых массово звучат агрессивные призывы к совершению насильственных действий в отношении мьянманской команды.

Маргарита Князева

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