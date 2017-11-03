Заявление Порошенко о создании "Поместной украинской церкви" преследует цель уничтожения Православия

08.09.2017 12:32:29

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





6 сентября в Николаеве националисты из организации «Сокол» и активисты из партии «Свобода» собрались у строящегося храма УПЦ, чтобы не допустить строительства. Защитить будущую церковь собрались верующие УПЦ. В результате возник конфликт, перешедший в потасовку.

Выкрикивая лозунги «Геть московского попа!», активисты начали разбивать деревянную опалубку фундамента. Прихожане УПЦ старались им помешать.





Активисты спели гимн Украины. Верующие пели религиозные песнопения.

Полиции пришлось дважды приезжать на место происшествия, сообщает Союз православных журналистов Украины.

Этим летом, 6 по 9 июня 2017 года в Сан-Феличе-дель-Бенако, Италия, состоялся Всемирный Русский греко-католический Конгресс, который продемонстрировал, что проект "Украинской поместной церкви" антиправославный, униатский, автокефалия УПЦ-это уния! Он ознаменовал столетнюю годовщину первого Синода Русской Греко-Католической Церкви в Санкт-Петербурге (Россия). Сто лет назад этот "Синод" проходил благодаря активным действиям Галицкого греко-католического митрополита Андрея Шептицкого, идеолога и создателя нынешнего "украинского проекта" как проекта "Греко-католической Украины как антипода и могильщика православной России". Тогда он писал, что "Украинцы являются лишь орудием Божественного промысла, призванные вырвать Восток из клещей ереси (то есть Православия),водворить его в лоно Апостольского престола и Европейского сообщества" и ,воспользовавшись февральским переворотом 1917 года, развил начатую раньше путем фабрикации идеологии и организации "мазепинского" движения в Галиции активную деятельность по созданию "мазепинской" униатской агентуры в воюющей России. Царь-мученик Николай Второй назвал Шептицкого "аспидом" и когда русские войска освободили Львов, сослал Шептицкого и лидера "мазепинцев", признанного фальсификатора истории и затем никем, кроме группы единомышленников из Центральной Рады, не избранного "Президента "Украины" Михаила Грушевского в Суздаль. Но вскоре под давлением возмущенной против своей страны либеральной общественности выступил. В это время более 60 тысяч русских галичан были запытаны и убиты в Австро-Венгрии в концлагере "Талергоф", тюрьмах, расстреляны по городам и селам за Православие или симпатии к нему и русское самосознание, которое доминировало на Галицкой Руси настолько, что первые 8 памятников Пушкину на Руси были поставлены в галицких селах, таких. Как Заболотовцы.

Тут надо сказать, что существует тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в ХIХ-ХХ веках, а с другой - об австро-венгерском геноциде русских (политических процессах над "русофилами", концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли "украино-австрийской партии" в вышеназванном черном деле.

О масштабах русского национального возрождения в Галиции красноречиво свидетельствует собравшая более 100 тыс. подписей русских галичан петиция в Венский парламент: "Высокая палата! Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицкой землей малоросским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, то есть русский народ. Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает право быть языком ее литературы, науки и вообще культуры. Доказательством этого является тот факт, что за права этого языка у нас в Галиции боролись такие выдающиеся деятели, как епископы Яхимович и Иосиф Сембратович, ученые и писатели Денис Зубрицкий, Иоанн Наумович, Устианович, Дедицкий, Головацкий, Площанский, Добрянский, Петрушевич, Гушалевич, из младших же-Залозецкий, Свистун, Хиляк, Мончаловский, Иван Левицкий, Дудыкевич, братья Марковы, Вергун, Яворский, Святитский, Глебовицкий, Глушкевич, Полянский и многие другие. Общерусский литературный язык у нас в Галиции в повсеместном употреблении. Галицко-русские общественные учреждения и студенческие общества ведут прения, протоколы, переписку на русском литературном языке. На этом же языке у нас сыздавна издавались и теперь издаются ежедневные повременные издания, как: "Слово", "Пролом", "Червонная Русь", "Галичанин", "Беседа", "Страхопуд", "Издания Галицко-русской матицы", "Русская библиотека", "Живое слово", "Живая мысль", "Славянский век", "Издания общества имени Михаила Качковского", расходящиеся в тысячах экземпляров". Далее в петиции приводились требования свободы изучения и преподавания русского языка, истории и права на русских землях, входивших в состав Австро-Венгрии (Ф.Аристов. Карпато-русские писатели. Т. 1. - Москва, 1916).

Столь же динамично стал развиваться процесс возвращения униатов в православие (на крупные церковные праздники до 400 крестных ходов прорывалось через австрийскую границу в Почаевскую лавру).

В ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид.

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые "Процесс Ольги Грабарь" (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви (более 90 человек осуждены, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. Богатырца и "Дело братьев Геровских" на Буковине (1912-1914).

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них - Талергоф, близ г. Грац в Австрии.) В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе уничтожено около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все русские депутаты этого парламента были расстреляны.) ("Временник", Львов, 1938 г.)

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В. Ваврик: "Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь...Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа... они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету "Дiло", издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах "украинских патриотов", поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница "мужи доверия" украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян повесили... Двоих - Николая Смигоровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера... Талергоф... В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз... Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила "анбинден" - славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и священников...Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец - униатский попович Чировский, обер-лейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача". (В.Ваврик. Терезин и Талергоф. - Филадельфия, 1966 г.)А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: "Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские "украинцы" были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны" (Галицкая Голгофа. - США, Изд. П.Гардый, 1964).

Однако, вернемся в Италию, где собрались немногочисленные русские униаты восхваляли своего кумира Шептицкого. Но что там делал пока еще формально православный архимандрит УПЦ Кирилл (Говорун)? Дело в том, что игумен сей не простой преподаватель Колумбийского университета в США и "Киево-Могилянской Академии" - жалкой подделки и противоположности Академии, основанной св.митрополитом Киевской и Малой России Петром Могилой. Там был написан первый учебник русской истории знаменитый киевский "Синопсис", написанный ректором Киево-Могилянской Академии Иннокентием Гизелем в 1672 г. Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929). Говорун пишет тексты, прямо противоположные великим Могилянским Академическим отцам? вроде революционного "Богословия майдана". Говорун чем то напоминает епископа Мелетия Смотрицкого, сначала бывшего апологетом Православия, написавшим знаменитую церковнославянскую "Грамматику", а затем предавший Православие, принявший унию и ставший яростным униатским "разоблачителем" Православия. На конференции русских униатов Говорун рекламировал некие "новые экуменические модели", чувствуется, что "майданный революционный архимандрит метит в "новые Шептицкие", не дают ему спокойно спать Лавры "аспида"! А ничего нового в его "новых экуменических моделях" нет - это лишь развитие моделей и планов Андрея Шептицкого. Остановимся на них подробнее.

Отдельного разговора требует рассмотрение истоков идеи отдельной от Москвы западнорусской или украинской церкви. Собственно, идея отдельной от Москвы Западно-Русской митрополии с целью постепенного ее подчинения Ватикану была впервые выдвинута в 15 веке отступником от Православия Московским митрополитом Исидором, изгнанным из России и возведенным в Ватикане в кардинальское достоинство.

В XVII веке в католических кругах разрабатывается новая идея, призванная не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестсткой унии и трещавшей по швам Речи Посполитой.

Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.)- в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно). стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д. Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.)- в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно). стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже.

В 1912 году, в преддверие первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу - военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России…

Церковная организация:

Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений( например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество(австрийского императора.), соответственные(великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря…

Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях…

Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством….

Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной - законны, логичны и не требуют объяснений.

Естественно, легализация Украинской греко-католической церкви в 80-е годы была неизбежной. Однако ситуацию, возникшую после печально известной встречи М.С. Горбачева с папой Иоанном Павлом Вторым, иначе как сдачей всех позиций назвать нельзя. Именно реванш униатства 1989-1990 гг. во многом предопределил нынешнюю общественно-политическую ситуацию на Украине. В течение 1989-1991 гг. в Галичине было захвачено 700 православных храмов, в 1990-1997 гг. в этом регионе было более 600 «горячих точек», в настоящее время – около 350. Захваты производились ОМОНом совместно с униатскими активистами. Массовые избиения православных верующих стали нормой в эти годы, сотни людей покалечены, тысячи избиты. Следует отметить, что в случае государственной поддержки Русской Православной Церкви результаты противостояния могли бы быть иными – ведь десятки тысяч людей запирались в храмах во Львове, Самборе, Почаеве. Тогда было реально создать «запереть» воинствующее униатство в пределах Галичины. Однако каноническая Православная Церковь осталась один на один с прекрасно подготовленным противником, имеющим и финансовую и политическую поддержку.

В настоящее время УГКЦ насчитывает более 3,5 тысяч приходов, 94 миссии, 23 братства, 60 учебных заведений (в т.ч. Духовные академии и Институт истории Церкви во Львове), 64 периодических издания. Активными практикующими греко-католиками является основной костяк антирусской интеллигенции. УГКЦ ближайшей своей целью ставит создание «Украинской Поместной Церкви Киевского Патриархата», находящейся в юрисдикции Ватикана. В «Киевский Патриархат», по мысли идеологов этого проекта, должны войти и православные христиане и раскольнические группировки и УГКЦ. Этой же цели подчинена религиозная политика Украины. Официальные представители УГКЦ – фактически управляющей ей архиепископ Любомир Гузар, и его викарий Василь Медвид неоднократно публично приветствовали раскольническую авантюру президента Кравчука по созданию т.н. «Киевского Патриархата». Греко-католики возглавляли комиссию по духовности и делам религиозных организаций ВР Украины первого и второго созывов, лоббировали законопроекты, направленные против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, такие, как принятые ВР поправки к Закону о свободе совести от 15.02.1993 г. о поочередном богослужении в храмах, на которые претендуют общины разных конфессий. Фактически это скрытый захват храмов. Механизм таков: на имеющийся православный храм регистрируется и униатская община, чем провоцируется конфликтная ситуация. Например, православная община составляет 500 чел., а униатская 50. Если православные не соглашаются, но поочередное богослужение, вступает в действие закон. Несогласных снимают с регистрации и храм продается униатам. Очередным шагом на пути уничтожения Православия на Украине стало создание в Верховной Раде второго созыва депутатской группы «За единую Поместную Церковь». Эта группа во главе с греко-католичкой Лилей Григорович стала инициатором прямого вмешательства государства в дела Церкви. Естественно, УКЦ была организатором и участником госпереворота 2014 года и после него развернула еще более бурную деятельность-летний 2017 года Синод УГКЦ был посвящен исключительно миссии на Востоке. Вместе с "Киевским патриархатом" УГКЦ активно участвует в разработке антицерковных законопроектов ВР. Последний из них был утвержден Комитетом по духовности ВР 12 июля 2017 г. Модератором процесса реализаций идей Шептицкого по уничтожению канонической Православной Церкви является активный греко-католик Андрей Юраш из Минкульта Украины, глава его религиозного департамента.

Вспомним, что год 2000-летия Рождества Христова стал годом борьбы за единство Русской Православной Церкви. Сначала группой депутатов-раскольников была разработана аналитическая записка о концепции единой поместной церкви на Украине, которая предусматривает насильственное объединение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) с раскольническими группировками – т.н. «Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата» и т.н. «Украинской Автокефальной Православной Церковью», а затем – интеграция новосозданной конфессии с греко-католической церковью. Предусматривается прямое вмешательство государства против УПЦ МП, которая является крупнейшей конфессией Украины, насчитывающей 9 тыс. приходов и 30 млн. верующих. Однако, в отличие от прошлых веков, когда Константинопольские патриархи вместе с Московскими спасали православие на Западной Руси, подлинным предательством явилась позиция Константинопольского патриарха Варфоломея который выступил на стороне антиправославных и антиславянских сил. Такая позиция Варфоломея также имеет свои исторические корни. Это было еще при "пророссийском " Леониде Кучме, что же говорить о нынешних временах!

До 20-х годов ХХ века константинопольские патриархи были блюстителями Православия и друзьями Российской империи. Очевидно, что крушение РОССИИ В1917 ГОДУ И УБИЙСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИМПЕРАТОРА И НА МИСТИЧЕСКОМ, И НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРИВЕЛО К КОЛЛОСАЛЬНОМУ ОСЛАБЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ. Свидетельство тому- падение Константинопольского Патриархата, превращение его в «троянского коня» Православного мира, возникновение в 20-е годы ереси экуменизма, обновленческого и автокефалистского расколов в России и на Украине, календарный раскол в Греции, Финляндии и Румынии. В 20-е годы путем внутрицерковного переворота при поддержке антицерковных сил к власти в Константинопольском патриархате приходит Мелетий (Метаксакис), поддерживаемый либеральными кругами. Это был первый патриарх-экуменист и обновленец, который сделал все для разрушения как Константинопольской Поместной Церкви, так и для разрушения всего православного мира. В итоге православные греки, окружив его резиденцию, заставили Мелетия покинуть Константинопольский престол. Однако, силы, стоявшие за Мелетием, сохранили власть в Константинопольском Патриархате и продолжили политику Метаксакиса. Мелетий ввел новый стиль, что вызвало колоссальный раскол в православном мире, подписал экуменическое послание, явно расходящееся с православной экклесиологией, помогал обновленцам в СССР не только признал их, но и требовал от святителя Тихона, патриарха Всероссийского, уйти на покой. В Финляндии Мелетий насильно сверг русского епископа и поставил туда своего протеже Германа (Аава), который разорил Финскую Церковь, устроил гонение на противников нового календаря, ныне Финская Церковь даже Пасху празднует по новому стилю, что строжайше запрещено канонами. Все преемники Мелетия, в том числе и нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей являются продолжателями его курса. Тот же самый Варфоломей пошел на беспрецедентное сближение с католиками, что вызывает огромный протест у афонских монахов. Мало того, в 1995 году патриарх Варфоломей принял в общение без перерукоположения т.н. «Украинскую Православную Церковь» в США во главе с «митрополитом» Константином, а в марте 2000 года «митрополит» Константин, естественно, с ведома Патриарха Варфоломея, принял в общение и провозгласил себя «предстоятелем» т.н. Украинской Автокефальной Церкви во главе с «архиепископом» Игорем Исиченко. Дело в том, что и УПЦ в США и УАПЦ являются частями «липковской» «украинской автокефальной церкви», самочинного сборища, созданного в 1920 году при поддержке большевиков маргинальной группкой украинских сепаратистов во главе с запрещенным священником Василием Липковским.

НКВД эта группировка была необходима для борьбы с Русской Православной Церковью. Ни один епископ Русской Церкви не поддержал автокефалистской авантюры и Липковский сотоварищи решились на беспрецедентный шаг, раскольники миряне и священники «рукоположили» Липковского в «митрополиты», других – в «епископы». Мало того, УАПЦ с самого начала была авангардом радикального обновленчества. Сохранившись в эмиграции, УАПЦ вернулась на территорию Украины вместе с нацистами. Тогда раскол поддержал Варшавский митрополит Дионисий (Валединский), поддержанный Константинополем, но не признаваемый Русской Церковью из – за самочинно провозглашенной автокефалии Польской Церкви при Пилсудском. После нацистского вторжения Дионисий, не имея никакого права священнодействовать за пределами Польши, назначает перебежчика из канонической Украинской Автономной Церкви Московского Патриархата епископа Поликарпа (Сикорского) «Временным администратором Украинской Автокефальной Церкви», после чего Сикорского лишает епископского сана рукополагавшее его Священноначалие Русской Церкви. В феврале 1942 года Поликарп принимает в «сущем сане» липковцев. (В.Петрушко «Автокефалистские расколы на Украине в постсоветский период» Изд-во Св. Тихоновского богословского института, М.,1998, стр. 11-13). В таком виде УАПЦ переместившаяся после Великой Отечественной войны в эмиграцию, и влилась двумя частями в 1995-2000 годах в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Итак, никакого апостольского преемства у УАПЦ нет. Она была и остается самосвятской группой. Таким образом, в составе Константинопольского Патриархата оказалась группировка, «епископство» и «священство» которой не могут быть признаны потому, что их нет. Таким образом, Константинопольский Патриархат сам оказался вне канонического поля. Мало того, УАПЦшники не просто самосвяты. Их вероучение не имеет никакого отношения к Православию. Так, в киевской газете «День» 5 мая 2000 года опубликована статья сына почившего недавно «патриарха» УАПЦ Василия Яремы Святослава, также активного деятеля УАПЦ», "Украинское Православие. Картина без прикрас". Кое-что из этой публикации стоит процитировать: УАПЦ 20-30 –х годов - это украинский феномен, которым можно и нужно гордится. УАПЦ провозглашена Всеукраинским православным советом (ВЦПС) 80лет назад, 5 мая 1920 года, а окончательно утверждена Первым всеукраинским церковным собором (14-30 октября1921 г.г. Киев)... Для создания епископата было решено воспользоваться традицией Александрийской церкви, согласно которой допускалось рукоположение епископов групповым рукоположением священников. Кандидаты на владык были тщательно определены собором и проголосованы…в епископат вошли самые выдающиеся священники…это стало возможным потому что Собор отменил сомнительную традицию обязательного целибата епископов. На Соборе смело заявлялось, что подавляющее большинство канонов является продуктом мировоззрения 8-9 веков, и поэтому они не могут быть приемлемы в 20-м веке. Именно по этой причине церковь отстает от общества… Была сделана смелая попытка приблизить церковь к требованиям времени… В конечном счете выбор есть- пойти на провозглашение прямой преемственности церкви Василия Липкивского и принять за основу ее прогрессивные каноны…»

Итак, происходит попытка просто догматизировать самосвятство и радикальное обновленчество. Что-то в этих речах есть общее с доморощенным «революционером» Кочетковым! А вот нынешний «управляющий делами УАПЦ» «архиепископ» Харьковский Игорь (Исиченко) известен просто как откровенный униат. С его легкой руки в возглавляемой им «харьковской коллегии» значительной частью преподавательского состава составляют греко-католические преподаватели униатской духовной академии во Львове. Собственно, свою позицию Исиченко ясно выразил на «Берестейских чтениях», посвященых 400-летию Брестской унии, 20-23 июня 1995 года в Харькове. Его доклад был посвящен выдающейся роли, которую, по мнению Исиченко, сыграла уния в "развитии украинской духовной культуры и сохранении национальной самобытности украинского народа", а 5 ноября 1994 года он отслужил в раскольническом Димитриевском храме Харькова панихиду по униатскому митрополиту Андрею Шептицкому, подчеркнув «его выдающееся значение в деле становления украинской национальной идеи» (В. Петрушко, Цит. соч.стр.176-178). Ей Богу, запорожские казаки за такие высказывания шашками изрубили бы. Поразительно, что лица, именующие себя «украинскими националистами», поднимают на щиту унию и ее идеолога Шептицкого - идеолога геноцида галицких русинов в начале 20-го века. Уния же породила реки украинской крови, против нее боролись все лучшие люди Южной Руси. Другой активный расколоучитель епископ Всеволод Майданский, клирик Константинопольского Патриархата, личный драг патриарха Варфоломея - постоянный участник Синодов греко-католической церкви, прямо заявляющий, что Украинская Греко-Католическая церковь является преемницей древней Киевской Церкви. Такие «мелочи», как сослужение с униатами для него норма. А почивший недавно лжепатриарх УАПЦ Димирий Ярема прямо заявил, что уверял униатского епископа Владимира Стернюка, что он является союзником греко-католиков, обещал разносить по Украине унию под видом «автокефального православия», утверждал: «Мы пойдем на Восток, так как там еще не время говорить явно о папе и католицизме, ибо там сразу восстанут против нас»(В. Петрушко, Цит. соч.стр.178-179). Другая ветвь раскола, ставшая "государственной церковью" при Порошенко "Киевский патриархат". Это не просто церковный раскол, это террористическая группировка, аналог ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Киевский патриархат" является не просто церковным расколом, глава которого Филарет Денисенко предан анафеме Архиерейским собором 1993 года, но и криминально-террористической организацией. «Денисенко осуществлял вербовки боевиков к Басаеву, Дудаеву, Масхадову, начиная с 1993 года, организовав вербовочный пункт в своей резиденции. Несуществующая Ичкерия до сих пор считается канонической территорией так называемого Киевского патриархата. И если в убийстве Немцова есть след антикадыровких, продудаевских сил, то эти силы тесно завязаны с так называемым киевским патриархатом. И Следственному комитету России давно пора на основании огромного количества имеющейся информации, возбудить уголовное дело, и потребовать экстрадиции Филарета Денисенко, так же, как возбуждены уголовные дела против Коломойского, Яроша и прочих».

Т.н "Киевский патриархат" заключил летом 2017 г с "правым сектором" (запрещенная в РФ террористическая организация) официальное соглашение о сотрудничестве. Война между расколами в Малороссии является политическим фактом "Киевский патриархат" пытается поглотить "УАПЦ". Последняя против.

И ключевое:

Таким образом, действия Константинопольского Патриархата приведут к катастрофе Православия на Украине, и не только на Украине. Их следует характеризовать как:

а) Раскол. Ибо, вмешательство одной поместной церкви на территории другой является расколом. И никакие действия, рукоположения, прещения и прочие церковные действия не могут быть признаны согласно святым канонам.

б) Принимая самосвятов из УАПЦ и «в сущем сане» Константинопольский Патриархат уже имеет в своем составе «епископов» и «священников», не имеющих апостольского преемства.

Таким образом, каноническое положение Константинопольского Патриархата вообще сомнительно. Эти его действия вообще являются не только вмешательством на каноническую территорию РПЦ, но и разрушением Православия.

Демагогией является и заявление Константинопольского Патриархата о желании содействовать преодолению раскола на Украине.

Пора поставить все точки над і - никакого раскола Православия на Украине не существует. Подавляющее большинство православных Южной Руси находятся в канонической Церкви Московского Патриархата и выступают категорически против автокефалии и смены юрисдикции. Свежий пример тому - это встреча чудотворной иконы Царя-Мученика Николая в Тульчинской епархии, что в самом центре Украины в Винницкой области, когда десятки тысяч православных украинцев коленопреклоненно каялись в цареубийстве и богоотступничестве и вопрошали «кто нас разделил с единоверной и единокровной Россией?». Две раскольнические группировки «Киевский Патриархат» и «УАПЦ» являются маргинальными, малочисленными, никого не представляющими. Они существуют только за счет поддержки государства и нацистских политических сил, а также Ватикана и США (как стало известно, Билл Клинтон имел встречу с расколоучителем Филаретом Денисенко во время своего визита в Киев в начале июня с.г.). Вспомним, что большевики точно также создали обновленческий раскол, обновленцам было передано большинство храмов, однако этот карманный суррогат Церкви не имел и не мог иметь народной поддержки. Когда в 1943 году в обновленцах отпала надобность и власть перестала его поддерживать, обновленческий раскол исчез в течение года, его лидеры, как миленькие, без всяких условий, согласились войти в Русскую Православную Церковь как обычные священники и миряне, так как, их «иерархии» и «священства» никто никогда не признал бы. То же самое будет и на Украине. Не помогло обновленцам и то, что в 20—е годы их, между прочим, признал Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис).Не поможет и нынешним украинским раскольникам и вмешательство Константинопольского Патриархата.

Итак, очевидно, что гипотетическая «Поместная Украинская церковь» не будет православной, в ней не будет даже апостольского преемства. Поэтому ни один сознательный православный христианин на Украине не пойдет в юрисдикцию обновленческо-экуменического Константинополя. Отходя от Русской Православной Церкви, отойдет в унию, в новый стиль, в радикальное обновленчество. В этой ситуации от нас требуется верность святоотеческим канонам, которые раскольники, как видим, считают давно устаревшими, и бескомпромиссная позиция по отношению к расколу. У нас есть примеры для подражания. Так, наш великий всероссийский святитель Тихон, патриарх Всероссийский, очень четко повел себя в ситуации, когда поддержка большевиками на Украине автокефалистов и обновленцев (тогда в Киеве был только один православный храм-все остальные несколько сотен власти передали раскольникам) и погром Русской Православной Церкви достигли апогея-24.03 (06.04. по новому стилю) святитель Тихон ввел прямое патриаршее управление, взял таким образом руководство ею на себя Украинской Автономной Церкви, отменив из-за чрезвычайной ситуации автономию, дарованную Киевской митрополии Собором 1917-18 годов. А несколькими годами ранее, когда польские власти пытались навязать Варшавской митрополии автокефалию, Святитель Тихон сделал уполномоченному по польским делам в Москве следующее заявление:

"…Перед Генуэзской конференцией полномочный по польским делам в Москве вновь явился к Патриарху разведать, как последний отнесется к новой затее, все в том же направлении - отторгнуть православное население от Русской Церкви.

- А что, Ваше Святейшество,- спросил полномочный, что, если собирающиеся в Варшаве епископы объявят автокефалию?

Патриарх встал, оперся руками о стол и сказал:

- А если они осмелятся самочинно объявит автокефалию, тоя у них, как сынов противления, отыму и автономию» (Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве Высшей Церковной Власти 1917-1943,М.Св. Тихоновский богословский Ин-т,1994,стр.191).

Мы видим, что наш Патриарх Московский и всея Руси Алексий является продолжателем дела святителя Тихона, который даже в условиях большевистского погрома отстаивал единство Церкви Русской, не шел ни на какие компромиссы с ее врагами.

Помимо твердой канонической позиции давно пора прославить тех мучеников и исповедников Западной Руси, которые пострадали за Святое Православие от рук «мазепинцев» и униатов.

1. Священномученика Максима Сандовича, священника и духовного лидера карпаторусского народа лемков, зверски убитого австрийскими властями в 1914 году. Священномученик преставился со словами: «Да живет Святое Православие, да живет русский народ». Отец Максим уже канонизирован Русской Зарубежной и Польской Православной Церквями. Однако, его канонизация Поместной Русской Церковью крайне необходима для закрепления канонических позиций РПЦ на Украине.

2. Схиархимандрита Алексия (Кабалюка), ск. в 1947 году, выдающегося карпаторусского миссионера, благодаря подвижническим трудам которого около миллиона карпатороссов вернулось из унии к вере отцев - Святому Православию. Убедительным доказательством святости отца Алексия является обретение его нетленных мощей в феврале 1999 года. Соответствующие документы находятся в Хустской епархии УПЦ МП.

3. Протопресвитера Гавриила Костельника, убиенного в1947 бандеровцами за верность Православной Церкви. Материалы к канонизации подготовлены Львовской епархией УПЦ МП.

4. Митрополита Киевского Алексия (Громадского), убиенного бандеровцами в 1943 году за верность Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу.

5. Епископа Мукачевского Мануила (Тарнавского), убиенного бандеровцами в 1944 году за верность Матери – Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу. Материалы к житиям этих священномучеников имеются у преподавателя Св. Тихоновского богословского Института В. И. Петрушко и преподавателя МДА протоирея Владислава Цыпина.

6. И, в конце концов, пора дать ответ самой идеологии украинского сепаратизма, ибо она не только не является национальной, но и уничтожает православную тысячелетнюю культуру Южной Руси.

В заключение приведу диагноз, поставленный "самостийничеству" одним из серьезных исследователей этого феномена русским историком Н.Ульяновым:

"Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...

Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует (по причине ярко выраженного национального духовного и физического облика), то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями" (Костомаров), потом двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами...

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины" (Происхождение украинского сепаратизма. - М., 1996).

В качестве альтернативы и позитивной программы хочется вспомнить крепкую и подлинно национальную традицию Гоголя и Максимовича. Последний писал:

"Уроженец южной, Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную, московскую Русь как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой - недостаточны, односторонни".

Итак, "самодостаточной и полноценной культурной, исторической и политической единицей может быть только Единая Русь". Только в воссоединенном состоянии она сохранит статус мировой силы или добьется такового. И только в этом случае она сможет проводить действительно "незалежную и самостийную" внешнюю и внутреннюю политику, сохранит и приумножит свою самобытную и почитаемую в мире культуру основой которой была есть и будет Русская Православная Церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси, единство и целостность которой не предмет для дискуссий.

"Осиновый кол" документов и фактов в проект вмешательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Московского.

Таким "осиновым колом" стала вышедшая на днях в издательстве Свято-Тихоновского гуманитарного Университета книга священника Александра Мазырина и А.Кострюкова "Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей" (М.Из-во ПСТГУ,2017 ) в которой на языке документов показывается весь масштаб и глубина предательства Константинопольского Патриархата игнорирование Поместного Собора Русской Церкви 1917 -18 годов, признание и поддержка обновленческого раскола, которая была не эпизодической, а масштабной с момента его создания в 1924 году до ликвидации в 1943 году, "отжатие" епархий Русской Церкви в Прибалтике, Финляндии, Русской Зарубежной Церкви в Западной Европе и США.

В книге описывается, как жестко поплатился великий русский иерарх митрополит Антоний (Храповицкий) за "розовые очки" в отношении Константинопольского Патриархата и за свою роковую ошибку-за признание данной Фанаром беззаконной автокефалии Варшавской митрополии в 1924 году, за любовь и преданность Константинопольский Патриархат ответил непризнанием Русской Зарубежной Церкви и ее расколом в Зап.Европе и США.

В книге подробно описывается совершенно неправославный характер проекта Константинопольского Патриархата по организации "Всеправославных соборов", пропагандировавшихся вместе с поддержкой обновленческого раскола и календарной смуты.

Выход книги совпал с вынесением на осеннюю сессию Верховной Рады Украины трех законов против канонической Церкви Малой Руси, принятие которых должно спровоцировать и террор в отношении Церкви, и антиканоническое вмешательство Константинопольского Патриархата на Украину. На начавшейся седьмой сессии Верховная Рада собирается рассмотреть 11 законопроектов, касающихся религиозной сферы. Все они включены в проект повестки дня, который ждет утверждения.

В проекте повестки три резонансных антицерковных законопроекта, которые раскритиковали как в Украине, так и за рубежом:

№ 4128 – о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) – законопроект, который, по мнению большинства экспертов, узаконит в стране церковное рейдерство.

№ 4511 – об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором – хотя в тексте законопроекта речь не идет об Украинской Православной Церкви, эксперты признают, что он направлен именно на дискриминацию УПЦ.

№ 5309 – о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, признанном законом осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно оккупировавшим часть территории Украины – законопроект, имеющий целью обязать УПЦ сменить название на Русскую Православную Церковь в Украине и запретить ей окормлять военнослужащих. Аргументы и факты, приведенные в книге, заблокируют подобное вмешательство, а народ православный не допустит принятия антицерковных законов.

А Церковь, в ответ на заявление Порошенко, согласно Основам Социальной Концепции Русской Православной Церкви, неотъемлемой частью которой является Украинская Православная Церковь, может объявить о недоверии режиму Порошенко и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновению. Социальная Концепция допускает объявление Церковью недоверия государственной власти и призыв верующих к мирному гражданскому неповиновению такой власти, если ее действия смущают совесть верующих. Действия же Порошенко не просто смущают совесть, а уничтожают Православие. Православных не запугать и не сломить, террор будет иметь обратный эффект. 27 июля на Крестный Ход в честь св.Владимира и в защиту Церкви в Киеве собралось более 200 тысяч человек, что намного больше, чем на всех майданах, вместе взятых и в тысячи раз больше, чем на сборище на Крещатике 24 августа 2017г года "в поддержку Порошенко" после "оккупационного парада", который принимал министр обороны США.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.