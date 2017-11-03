Заявление Президиума ЦДУМ России по поводу событий в штате Ракхайн в Мьянме

07.09.2017 12:13:39

От имени Президиума ЦДУМ России выражаем глубокую озабоченность по поводу тревожных событий в штате Ракхайн в Мьянме, где в результате противостояния правительственной армии и повстанческих группировок мусульман-рохинджа в последнее время сложилась кризисная обстановка, чреватая перерасти в массовую гуманитарную катастрофу.

Мы, мусульмане России, призываем все вовлеченные стороны конфликта отказаться от эскалации насилия и применения силовых методов решения имеющихся противоречий и незамедлительно сеть за стол переговоров для разрешения накопившихся межэтнических и межрелигиозных проблем в этом регионе страны.

Призываем международные организации, все мировое сообщество и всех людей доброй воли использовать все возможное политическое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации кровопролитного конфликта, оказать всемерное содействие сторонам по проведению скорейшего конструктивного диалога с целью выработки мирных подходов в процессе, необходимого для поэтапного урегулирования обострившейся межнациональной розни и объединения этой страны на равноправной основе, учитывающей интересы всех этнических меньшинств.

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