Депутат Госдумы Константин Затулин провёл очередную встречу с сочинцами. Новости Эфкате Сочи

Приёмная депутата Госдумы Константина Затулина. В повестке дня — 14 вопросов. К своему депутату сочинцы приходят с разными просьбами. Эдуарда Языджана волнует, к примеру, имущественный. Его племянница — многодетная мать — не в силах потянуть аренду земельного участка, на котором стоит её жильё. 120 тысяч рублей в год — сумма просто неподъемная. Впрочем, её можно снизить в разы, если устранить ошибки в договоре аренды и правильно обозначить зонирование участка. Поиском возможных путей решения займутся помощники депутата. А проблему следующих посетителей Константин Затулин постарался урегулировать здесь и сейчас. Речь о работниках ЗАО «Бамстройпуть». Организация, которая когда-то привезла их на работу в город, долгое время предоставляла им жильё в Дагомысе. В итоге обанкротилась и её имущество досталось другому собственнику. Люди оказались на грани выселения. Депутат сделал несколько звонков, в том числе, главе Лазаревского района. Цель — выйти на организацию, которая грозит выселить людей и постараться предотвратить такое развитие событий. Но не только решением частных вопросов занимается Константин Затулин. На повестке дня депутата Госдумы от Сочинского округа – немало проблем общегородского и регионального значения.

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