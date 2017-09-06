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Детали
Венгрия раскритиковала Киев за закон об образовании на украинском языке
|06.09.2017 18:10:03
Правительство Венгрии выступило с протестом против нового образовательного законодательства Украины, которое определило украинский как основной язык образования в стране. Государственный секретарь венгерского кабмина по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи заявил, что этот закон ущемляет права национальных меньшинств, живущих на Украине. Среди них, отметил чиновник, около 150 тыс. венгров, передает издание Kisalföld.
Киев обязался защищать фундаментальные права и свободы человека, в том числе и права меньшинств, отметил чиновник. Новое законодательство противоречит этим принципам. Правительство Венгрии намерено отстаивать права закарпатских венгров и ожидает, что власти Украины рассмотрят поправки в закон, чтобы права меньшинств не нарушались, заявил Потапи.
Верховная рада Украины 5 сентября приняла новый закон «Об образовании», который установил государственный язык — украинский — языком образовательного процесса, сообщало агентство УНН. Для учеников, относящихся к национальным меньшинствам, с 5 класса вводится обязательное обучение на украинском языке (эта норма заработает с 2018 года), а с 2020 года будет отменено преподавание на языках меньшинств в начальной школе, таким образом с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным. По действущим нормам, получение образования на языке нацменьшинств возможно и в средней школе.
Возможность получать образование на своем языке останется только у коренных народов Украины. Как ранее поясняла зампредседателя украинского парламента Оксана Сыроед, русские, как и румыны, болгары, поляки, венгры не относятся к таковым. Коренными народами, по ее словам, являются лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары.
В школах и вузах разрешено также разрешено преподавать дисциплины не только на государственном, но и на английском языке или официальном языке ЕС.
В документе оговорено, что дети из нацменьшинств или из семей, относящихся к коренным народам Украины, смогут продолжить учиться по старым правилам, если они поступили в школу до 1 сентября 2018 года. Но количество предметов на украинском языке в их расписании также будет увеличиваться. За принятие закона проголосовали 255 депутатов Рады из 359.
«Образование — это ключ к будущему Украины. Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев — компетентных, патриотических, открытых миру. Рад, что нам это удалось», — написал президент Петр Порошенко в Facebook, комментируя принятие реформы.
В Госдуме выступили с осуждением реформы. Председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников заявил РБК, что конфликт 2014 года на юго-востоке Украины был спровоцирован «отменой регионального статуса русского языка, правда, через день он был восстановлен, но ситуация уже была взорвана». По его словам, представители Госдумы будут поднимать вопрос ущемления прав нацменьшинств на Украине на площадках ООН и Евросоюза. «Украина идет в разрез с мировой практикой», — говорит Калашников.
Реформа образование никак не сочетается с намерением Киева реинтегрировать Донбасс, говорит зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин. По его мнению, реформа образование на Украине грубейшим образом нарушает «право людей на язык».
Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский
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