Прекратить насилие и нормализовать ситуацию!

06.09.2017 16:20:02

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

Как эксперты, так и простые люди, взволнованные сообщениями в СМИ и опубликованными шокирующими фото- и видеокадрами в Интернете, гадают над тем, что же все таки происходит в далекой от нас Мьянме?

Что бы ни писали и говорили о подоплеке этих событий, налицо однозначно – в этой стране идет откровенный геноцид религиозного меньшинства – мусульман-рохинья.

Активизация противостояния между ними и буддистами именно сейчас произошла в результате того, что так называемое «мировое сообщество двойных стандартов» попустительствовало продолжавшемуся достаточно длительный период времени кровавому конфликту в Мьянме. В результате он постепенно перерос в явный беспредел именно сейчас, когда «количество перешло в качество» и далее уже терпеть его стало невыносимо.

Я очень сомневаюсь, что конкретно какое-либо государство может стоять за той или иной стороной конфликта в качестве его инициатора. А вот использовать его могли те, кому это выгодно.

Некоторые эксперты видят за этими волнениями экономические причины, например, обнаружение больших нефтяных запасов в Мьянме, а также транзитные вопросы. На это могу лишь повториться, что в «подливании масла в огонь» с использованием «грязных» технологий как спецслужб, так и крупных транснациональных компаний вполне могут быть замешаны заинтересованные политические и экономические субъекты. Однако не стоит «гадать на кофейной гуще», так как не в том суть.

Сейчас необходимо как можно скорее прекратить насилие в этом регионе и нормализовать ситуацию. И делать это не стихийно и не «на публику», а конкретными продуманными шагами на уровне глав заинтересованных государств и авторитетных международных организаций.

И еще, экспертам-не мусульманам трудно понять почему данные события вызвали большой резонанс в исламском мире, и на постсоветском пространстве в частности. Однако, тем, для кого вера не пустой звук, а образ жизни данная реакция была вполне прогнозируема. В доказательство приведу хадис (высказывание) Пророка Мухаммеда (Да благославит его Всевышний Аллах и да приветствует), который призывал верующих, ставших свидетелями откровенной несправедливости устранить ее своими руками. В случае же, если они не в состоянии это сделать, то словом. Если же они и на это не способны, то хотя бы молчаливым осуждением. Но последнее будет, как говорил Он, самым малым проявлением веры (имана) правоверного мусульманина.

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