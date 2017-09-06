Не быть Порошенко «голубем мира»

06.09.2017 15:07:30

Мечтам Петра Порошенко предстать перед мировой общественностью эдаким «голубем мира» на 72-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в начале будущей недели, судя по всему, не суждено сбыться. И опять из-за «коварной Москвы».

Как известно, в Нью-Йорке президент Украины собирался презентовать с высокой трибуны свою давнюю идею-фикс «о европейской полицейской миссии» в Донбассе. Однако российский лидер, поддержав неожиданно саму инициативу ввода миротворцев, выставил для ее реализации совершенно определенные условия, которые никак не вписываются в планы официального Киева.

Это, естественно, тут же вызвало волну негодования и возмущения со стороны украинских «товарищей», которые обрушились на нашего президента с обвинениями в том, что он не только «присвоил» себе идею Порошенко. Но и, как выразилась первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, «пытается исказить» ее «в лучших традициях гибридной войны».

Чтобы было понятно, в чем, собственно, разница предложений Петра Порошенко и Владимира Путина, стоит напомнить, что вопрос так называемой «миротворческой миссии» является частью скандального законопроекта «о деоккупации Донбасса», который в скором времени должен поступить на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Этот законопроект отменяет режим «АТО» и узаконивает военную операцию на Юго-Востоке Украины. А также дает Порошенко возможность вводить на территории региона чрезвычайное и военное положение.

Ко всему прочему, это тот самый документ, где на законодательном уровне Россия объявляется «страной-агрессором». А Украина «встает в позу самообороняющейся».

Как поясняла местным СМИ представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко, «это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война. Нет. Это не война, а самооборона. Это для того, чтобы МВФ нам давал деньги и так далее».

По ее же словам, на Генассамблее ООН Порошенко должен озвучить три варианта введения на территорию Донбасса «иностранных вооруженных миротворцев». Это «полицейская миссия ОБСЕ», «миссия ООН» и «европейская полицейская миссия».

Важный момент: план украинского президента предусматривает расположение миссии «по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой „серой зоне“ и на российско-украинской границе».

Якобы на этот счет официальный Киев уже провел необходимые консультации с Вашингтоном и партнерами по «нормандскому формату». И те дали «добро».

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил своему украинскому коллеге, что «через Генассамблею» такие вопросы не решаются. Поскольку «миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета Безопасности». После чего дал поручению Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совбез ООН.

По мнению российского лидера, размещение миротворцев обеспечит безопасность миссии ОБСЕ и пойдет на пользу решению проблемы на Юго-Востоке Украины. Но только при соблюдении трех условий: стоять они будут на линии разграничения, и ни на каких других территориях. После разведения сторон и отвода тяжелой техники. И только после согласования с представителями Луганской и Донецкой народных республик.

Главный вопрос теперь, какой из этих двух вариантов, будет реализован?

— То, что предложение Путина вызвало такую истерику на Украине — это понятно, — комментирует ситуацию заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин. — Ведь они продвигают идею миротворческой миссии не ради установления мира — что, кстати, никогда не скрывают. Они всегда говорят о том, что планируют на территории Донбасса осуществить «хорватский сценарий».

А как мы знаем, уничтожение Сербской Краина произошло под прикрытием миротворческого контингента, введенного туда. Якобы ООН. Но на самом деле, подконтрольного НАТО.

Известная история, как французское подразделение «голубых касок» у одного из сербских городков пропустило через свои посты хорватские войска, и там просто началась массовая бойня сербского населения. А когда на выручку мирным жителям бросились сербские военные, французы заявили им, что вступят в бой, и это для них будет означать войну с НАТО.

Прямо так, открытым текстом: «Вы можете пройти. Но только вступив с нами в бой. А это будет уже война Сербии с НАТО».

Сербские войска, соответственно, отступили — вступать в войну с таким противником они не могли.

И никто на Украине даже не пытается скрывать того, что они намерены именно таким способом осуществить, как они выражаются, «реинтеграцию Донбасса». К примеру, господин Луценко, нынешний генпрокурор, в бытность еще лидером парламентского большинства в Верховной Раде открыто говорил, что «хорватский опыт мы должны использовать».

Плюс к этому, стоило Порошенко заявить о том, что он имеет намерение на Генеральной ассамблее выступить с этой инициативой, как в украинских СМИ (в частности, на «Украинской правде») была опубликована целая серия статей о том, как осуществлялась «реинтеграция» Сербской Краины. Там брали, в том числе и большие интервью у хорватских генералов. Проходил, так сказать, обмен опытом…

— Эти же, видимо, хорватские генералы где-то с месяц назад участвовали в «круглом столе» в Киеве, где тоже обсуждалась эта тема…

— То есть, действительно, никто даже не пытается скрыть, для каких целей это делается.

Что предлагает Россия: «Раз вы не можете установить мир на линии разграничения… И отсутствием мира все время прикрываете невозможность выполнения политической части Минских соглашений… Москва идет навстречу и не возражает против миротворцев на линии разграничения для того, чтобы не было стрельбы. А нет стрельбы — значит, надо выполнять политическую часть „Минска-2“: амнистия, выборы, закон об особом статусе… и т. д. — все это прописано».

Но если это выполнить, то это сводит на нет результаты государственного переворота 2014 года. А тогда, какая выгода от всего произошедшего Западу, который стоял за этим переворотом?

Это — одна сторона вопроса.

Другая сторона: тогда этот режим на Украине никому не нужен.

— Почему?

— Их же поставили туда для противостояния с Россией. Для провоцирования этого конфликта.

Тогда могут вспомнить, как Порошенко и его приближенные разворовывали западные кредиты… и проч.-проч.

Ведь в киевских кабинетах сидят не идиоты. Они прекрасно понимают, почему Запад закрывает глаза на весь тот беспредел, который они творят. Только потому, что они сейчас им нужны. Если ситуация становится иной, то там сразу же обо всем вспомнят.

Поэтому и полная истерика.

Хотели одного, а получают прямо противоположное. Причем, в такой форме, что будто бы Россия еще и идет к ним навстречу.

— Насколько я понимаю, в Нью-Йорке будут озвучены две позиции по миротворцам. Одна — Порошенко. Другую представит наш Сергей Лавров. Какую, по-вашему, в итоге реализуют?

— Понятно, что такая инициатива в нашем варианте Западу абсолютно невыгодна. Именно потому, что это сводит на нет все их усилия по отрыву Украины от России.

Тогда нужно выполнять Минские соглашения. А Минские соглашения — если четко определять их смысл — приводят к тому, что Украина снова становится нейтральным государством.

Предложение Порошенко — другое дело. Ведь смысл его в том, что под прикрытием западных миротворцев, как это было с Сербской Крайней, украинские войска собираются просто «зачистить» Донбасс. Те же французские «миротворцы», они сами сербов не резали. Они стояли в сторонке. И смотрели, как это делали хорваты.

Точно так же и здесь все эти цивилизованные европейцы сами никого убивать в Донбассе не собираются. Они просто-напросто должны обеспечить возможность украинским националистическим батальонам выступить в своем истинном амплуа карателей.

Поэтому Запад, конечно же, поддерживает эту инициативу Порошенко. И эта инициатива, естественно, была согласована с его западными хозяевами.

— В Киеве говорят, с «партнерами»…

— Истинная, правда. Ведь Россию в разряд партнеров как-то никто там не записывает. Поэтому, скорей всего, это было согласовано с Вашингтоном, с Парижем и Берлином.

Поэтому российская инициатива сейчас направлена даже не на то, чтобы как бы «выхолостить» план Порошенко. Кто он такой, в конце концов?

Но это очень интересный дипломатический ход, который сводит на нет дипломатическую игру как раз наших партнеров по «нормандской четверке». И Вашингтона.

И именно поэтому, я полагаю, они сделают все, чтобы ни тот, ни другой вариант не были воплощены в жизнь.

— То есть, им остается только опять указать Киеву на Минские соглашения, которые надо выполнять в утвержденной последовательности?

— Совершенно верно. Но так как первый пункт — «безопасность» — не выполняется, то, соответственно, Киев не имеет возможности выполнять политические… И пойдет все та же сказочка про белого бычка.

Замкнутый круг.

Минские соглашения на данном этапе просто-напросто сохраняют ситуацию в стадии вялотекущего конфликта, с минимальными жертвами с обеих сторон. Ничего другого они не дают в настоящее время.

Но это, между прочим, тоже немало…

Они дают возможность, когда изменится ситуацию в мире, их задействовать. Как бы оставляют открытым окно для решения этой проблемы в будущем.

До тех пор, пока Запад не поймет, что Россия не сломается и не капитулирует, до тех пор команды Киеву выполнять Минские соглашения не будет.

Но из этого не следует, что нам нужно отказываться от этих соглашений. Нам нужно просто делать все, чтобы Запад осознал, что никаких шансов у него на то, что мы капитулируем, нет. И никогда уже не представится.

Пока Запад в это не верит. Пока они считают, что все упорство России, возвращение Крыма, поддержка Донбасса — это исключение из правил.

Они же привыкли со времен Горбачёва к тому, что Россия всегда в конечном итоге перед ними шла на попятную. И очень надеются на то, что и сейчас это произойдет. Что Россия сломается.

— А на чем строятся подобные ожидания?

— Не на гаданиях на кофейной гуще, разумеется. Они хорошо знают, какие мощные силы задействованы на осуществление, условно скажем, программы национального предательства.

Вот, о чем идет речь. Не только о том, чтобы мы укрепляли свою оборону и армию — они видели, что к нам с оружием соваться бессмысленно. Ставка делается на внутреннюю капитуляцию.

Но национальные предатели никогда бы в конце 80-х начале 90-х не заняли бы ключевые позиции в руководстве страны, если бы значительная часть населения не умыла руки и не поддержала их.

Просто-напросто сейчас страна, я надеюсь, выздоровела. Именно в этом направлении и надо укрепляться. И когда они поймут, что нас изнутри разложить не удастся, вот тогда начнут с нами реально договариваться, в том числе и по конфликту на Украине.

По словам политолога, экс-замминистра информации ЛНР Юрия Першикова, ключевой момент в ответе ООН — необходимо согласие всех сторон.

— Будет ли это согласие — вопрос спорный. На сегодня необходимо определится, что такое вооруженная миссия. Какие цели и задачи у нее, какие функции: кордонные, полицейские или охранные. А может, просто кто-то сегодня предлагает наблюдателям ОБСЕ раздать по двуствольному ружью, чтобы они не боялись «ужасных ополченцев». Поэтому появление миротворцев может быть только после детального обсуждения задач этих людей на площадках «Минска».

Также сегодня при обсуждении ввода «голубых касок» упускается тот нюанс, что подобная интервенция будет возможна только после разведения враждующих сторон. Этого не могут сделать уже не один год. Сколько было пафосных заявлений, но все оказывалось пшиком. Мне кажется, что даже в Киеве понимают, что сделать это невозможно. В эскалации конфликта заинтересована могущественная «партия войны», которая сегодня контролирует «правосеков» * и различных извергов из «добровольческих батальонов». Эти подразделения вряд ли будут соблюдать международные договоры.

Думаю, что, прежде всего, сама Украина не сможет обеспечить условия для ввода миротворцев.

— Какой смысл в украинской инициативе ввести миротворцев на границу. И надо ли это Западу?

— Смысл здесь очевидный — взять под контроль пункты пропуска — «гуманитарку» и, как считает Украина, снабжение подразделений ЛДНР. Хотя неоднократно уж заявлялось, что вооружения были получены от ВСУ в результате захвата его ополчением.

Втягиваясь в авантюры Порошенко, Западу придется стать катализатором очень многих правовых процессов, особенно на украинской стороне, чтобы власть открыто признала, что у них происходит: «АТО», гражданская война или «интервенция» со стороны России. А это надо ли это Киеву? Надо ли это Европе?

— Следует учесть, что история уже потеряла счёт попыткам текущего киевского руководства устраивать шоу на международном уровне, — напоминает главный редактор издания «На Линии» Виктор Мараховский.

— Поскольку в практике международных миротворческих сил имеется достаточно чётко прописанные условия их ввода, куда бы то ни было, едва ли можно предположить, что целью Порошенко являлось именно введение международного контингента (он не станет соблюдать условий, необходимых для подобной акции). Скорее цель была ближняя — в очередной раз обвинить Россию в нежелании мира на Донбассе. Соответственно, и ответный ход президента РФ — всего лишь затыкает фонтан данной шоу-риторики из Киева.

Фокус в том, что киевское руководство заинтересовано одновременно в продолжении текущего тлеющего противостояния и непрерывных демонстрационных призывах к миру с привлечением международного сообщества. Российская встречная инициатива, в отличие от украинской соответствующая международным нормам, ценность данного шоу девальвирует. Поэтому обида Киева понятна. Скорее всего, российская инициатива будет завёрнута в Совбезе патронами Порошенко, но и резолюция Киева не пройдёт. Всё вернётся к привычному состоянию, знакомому нам по фразе: «стороны ещё раз подчеркнули важность исполнения Минских соглашений»…

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.