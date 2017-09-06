Небензя: единственным путём преодоления кризиса на Украине являются Минские соглашения

06.09.2017 13:09:22

Единственным возможным способом разрешения кризиса на Украине является выполнение Минских соглашений. Об этом RT заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Единственное возможное решение кризиса на данный момент — это Минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Постпред России также отметил, что слышал идеи Киева об определённых миротворческих операциях, однако российская сторона расценивает их как маскировку для того, чтобы не выполнять минские договорённости.

«Мы не слышали от них (украинской стороны. — RT) ничего конкретного или убедительного, тогда как наше предложение базируется прежде всего на резолюции 2202 от 2015 года, которая поддерживает комплекс мер по выполнению Минских соглашений», — сказал Небензя.

Ранее Василий Небензя сообщил, что Россия направила председателю Совбеза и Генсеку ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. При этом постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о готовности обсудить данную резолюцию.

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