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Детали
Приднестровье просит статус наблюдателя при ООН
|06.09.2017 13:07:41
Президент Приднестровья Вадим Красносельский попросил Верховный совет (парламент) поддержать его инициативу о направлении в ООН обращения с просьбой придать республике статус наблюдателя при организации. По его словам, «такие прецеденты придания особого статуса существуют».
«Мы имеем на это полное право», — заявил глава республики. При этом он отметил, что в Приднестровье, которое 2 сентября отметило 27 лет независимости, проживает более 500 тысяч жителей разных национальностей, мнение которых не представлено на площадке Организации Объединённых Наций.
По мнению главы государства, ситуация в регионе сегодня самая сложная, с точки зрения внешних факторов — это полное отсутствие диалога в формате 5+2 (Приднестровье и Молдавия — противоборствующие стороны, Россия, Украина и ОБСЕ — посредники, США и ЕС — наблюдатели) и неисполнение Кишинёвом ранее достигнутых договорённостей.
«Но необходимо идти дальше. Несмотря на то, что старые формы себя не изжили, и мы будем их отстаивать, но нужно искать и новые. ООН — хорошая площадка для представления своих позиций», — заключил Вадим Красносельский.
Ранее руководство Приднестровья направило России свои предложения на обращение Молдавии в ООН с просьбой вывести российских миротворцев с берегов Днестра. Инициатива касается «недопустимости односторонних ограничительных мер против Приднестровья», а также «организации на площадке ООН переговорного процесса по приднестровскому урегулированию».
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